Почему на английских футболках три льва?

Первый международный матч сборная Англии по футболу провела в 1872 году. Далеко не ходили: сыграли с Шотландией. В те годы вратарь мог брать мяч в руки на всей половине поля, про пенальти ещё не слышали, а в целом футбол очень напоминал регби. Но уже тогда на эмблеме английской ассоциации футбола были изображены три льва. Откуда они взялись? Почему именно три?



С количеством разберёмся чуть позже (три – не случайное число), а пока поговорим, как вообще львы стали популярны в Англии. Это случилось в странное время. Страна уже называлась Англией, но по-англосаксонски (язык племён, которые населяли остров) говорили только крестьяне. Знать, городские жители и прочая элита пользовались старофранцузским языком. Собственно, король Генрих I и был по происхождению французом. Сыном Вильгельма Завоевателя, который приплыл из Нормандии и в одном-единственном сражении выиграл целую страну.

Сборная Англии в Средние века

После смерти Вильгельма Завоевателя его дети быстро переругались из-за английского трона, и будущий Генрих I в нищете удалился во временное изгнание со всего лишь тремя верными слугами. В то же время закончился Первый крестовый поход (да, тысячу лет назад Палестина, Сирия, Ливан, страны Ближнего Востока, были горячей точкой. Ничего не меняется). Первые рыцари вернулись с почётом: они отвоевали у мусульман Иерусалим, увидели новые страны и принесли тысячи историй об экзотических чудесах. В том числе и о львах. Храбрость львов (львами тогда называли вообще всех больших хищных кошек) быстро обросла легендами и стала почти мифологической. Львы стали хитом. Неудивительно, что многие рыцари, побывавшие в далёких странах, стали украшать изображением львов свои гербы. Одним из этих рыцарей был брат будущего короля Генриха.



Он мог бы никогда не стать королём, и тогда львы не попали бы на футболку сборной Англии, если бы не случай. Правящий король (ещё один брат) погиб при несчастном случае во время семейной охоты. Была ли смерть действительно случайной, выяснить не удалось. Неважно, ведь пока остальные выясняли, как всё произошло и что делать дальше, Генрих помчался в город Винчестер (да, столицей Англии тогда был не Лондон) и захватил государственную казну. После этого стать королём оказалось делом техники: бароны избрали того, у кого были деньги. На своём новом королевском гербе новый правитель изобразил льва.

Вскоре король Генрих I женился. На гербе его невесты, богатой французской дворянки, тоже был лев. Гербы объединили, львов стало два. А через 50 лет его внук Генрих II взял в жёны французскую королеву Элеонору, на семейном гербе которой был… правильно, лев. Так символом королевской Англии окончательно стали три льва.



Но официальный символ необязательно становится популярным. Лев стал. Настолько, что автор эпоса о короле Артуре и рыцарях круглого стола, аллегорически называл короля «Львом справедливости». А харизматичного короля Ричарда I, который тренировал сборную Англии во время Третьего крестового похода за храбрость прозвали Львиное Сердце. Ричард окончательно ввёл трёх львов в народ, когда сделал эту эмблему обязательной во всей армии: каждый отряд добавил к своему стандарту ещё один, со львами. С тех пор три льва были на флагах, а потом нашивках некоторых подразделений английской армии в течение 700 лет.

При чём тут футбол?

Когда в 1863 году капитаны 11 лондонских футбольных клубов собрались в масонской таверне «Вольные каменщики», чтобы обсудить правила игры, они решили объединиться. И создали официальную лигу: ассоциацию футбола. Им понадобился символ. Королевский герб с тремя львами в моде всегда, достаточно сказать, что и ассоциация крикета недолго креативила и использовала в качестве официального логотипа тех же львов. Вот и футбольной эмблемой стали львы. Кстати, в итоге крикетная и футбольная эмблемы получились одинаковыми. В 1949 году с эмблемы ФА убрали корону – чтобы хоть как-то отличаться от крикета. Сравните. Эмблема крикетной ассоциации и Эмблема футбольной ассоциации.



Футбольная ассоциация не всегда была главным регулирующим органом британского футбола. Не всегда признавала ФИФА. Сборная Англии тоже переживала разные времена. Но даже когда с футболом всё было плохо, три льва оставались неизменны. С отношением к своему историческому наследию у англичан всё в порядке.