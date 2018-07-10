«Если бы партнёры играли как я, мы были бы первыми». Что Роналду даст «Юве»

«Ювентус» переживает далеко не худший период своей истории. За последние четыре сезона команда дважды играла в финале Лиги чемпионов. Четыре раза выиграла Кубок Италии. Про чемпионат Италии говорить не хочется: скучно. Там у «Ювентуса» абонемент. Даже то, что Серия А явно слабее, чем влет 20 назад, вряд ли отравляет триумф. Серию триумфов.

Пожалуй, не хватает только победы в Лиге чемпионов. Но, как известно, это не просто сложный турнир, а ещё и не совсем рациональный. Парадоксальный. В нём недостаточно хорошо играть. Недостаточно иметь хороший план. Недостаточно иметь качественных игроков. Всё это из года в год есть у многих команд. «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Челси», «Атлетико», тот же «Ювентус». А побеждают в Лиге чемпионов не они.

Что общего у «Реала» и «Ювентуса»: летом им нужны перемены Большие и дорогие перемены.

Побеждает «Реал». Атакующий, обороняющийся, убедительный, неубедительный, доминирующий, фартовый, громящий и отскакивающий. Лишь однажды за последние пять лет он отдал трофей. Дал подержать «Барселоне». И снова забрал. За эти годы «Реал» можно назвать каким угодно, но только не стабильным. Команда только раз ровно прошла дистанцию чемпионата и закончила его впереди всех. Дважды не удалось занять даже второе место. Нет, это точно не стабильность. При этом такой сложный, парадоксальный турнир, как Лига чемпионов, мадридцы превратили в свою песочницу. Есть ли этому объяснение?

Есть. Точнее, это несколько объяснений. Несколько обстоятельств, которые сложились одновременно. И добавились к необходимому базовому набору: качественным игрокам и хорошей игре.

Секретный набор, в котором всё на поверхности

У «Реала», прошу прощения за банальность, есть своя ДНК. Да, принято говорить о ДНК другой испанской команды (и заслуженно), но у «Реала» она тоже есть. Всё просто: это победы. В клубе, в котором тренера увольняют за фразу, что главный конкурент просто сильнее, по-другому быть не может. «Реал» — воплощённая нацеленность на успех.

Эта нацеленность существовала исторически, но во время руководства Флорентино Переса достигла апогея. И она нашла отражение в команде, символом которой можно назвать одного человека. Того, чья личная нацеленность на успех доходит до абсурда. Признайтесь честно, когда Лионель Месси брал пятый «Золотой мяч», а 29-летний Криштиану Роналду смотрел на него из зала, вы ведь думали, что гонка между этими двумя уже закончилась? Но она только начиналась.

Роналду изменил образ жизни, изменил диету, изменил подход к тренировкам и ко сну. И после 30 заиграл ещё лучше. Его одержимость успехом иногда мешала: создавала конфликтные ситуации с партнёрами и тренерами. В «Реале» всегда играют и тренируют амбициозные люди, но по безумным стандартам Роналду даже этого недостаточно.

Вы, возможно, помните его монолог после поражения от «Атлетико» весной 2016 года. «Если бы партнёры по команде играли как я, мы были бы первыми в турнирной таблице», — сказал Роналду. Потом пришлось извиняться. Перед всей командой на тренировке, писать личные сообщения с извинениями, и в прессе. Журналистам Роналду объяснил, что просто неточно выразился: речь шла о физподготовке. «Играли как я» в официальной интерпретации значило: «Если бы партнёры по команде были в такой же физической форме, мы были бы первыми». Все притворились, что поверили. А в следующем сезоне это перестало иметь значение: «Реал» подготовился к сезону с тренером, нацеленным на победы не меньше, чем Криштиану. И начал эти победы штамповать.

Я успешен, следовательно, я существую

При Зидане качество игры колебалось достаточно сильно, иногда опасно падало (по меркам топ-клуба, конечно), но никогда не было главным средством достижения результата. В победном сезоне в Примере команда часто ходила пешком 80 минут, а потом вспоминала, что надо выигрывать и вытаскивала матчи. Так было с «Атлетиком», «Депортиво», «Вильярреалом», «Лас-Пальмасом», «Спортингом» и так далее.

В Лиге чемпионов это качество – собираться и делать результат при посредственной игре – проявилось особенно заметно. В последние два сезона было много разговоров о везении, но нельзя списывать на везение то, что происходит систематически.

Пожалуй, высокомерная фраза Роналду, которая вынесена в заголовок этого текста, объясняет очень важную причину невероятного успеха «Реала» последних лет. И вот почему. Вы уже точно слышали, что недостатки – продолжение наших достоинств. Представьте, какие достоинства у Роналду, если их продолжением является такое высокомерие?

Мы все хотим преуспеть. Игроки «Ювентуса» тоже хотят преуспеть. И в конце каждого сезона, оценивая свою работу, каждый из них может быть доволен собой. И сказать: «Ну, я выложился. Сделал всё, что мог». Так и есть. Но этого недостаточно.

Роналду набрал лучшую форму за год. У него 12 голов в 7 матчах Это лайфхак Зидана. И тренер использует его не в первый раз.

И «Ювентус» взял в команду человека, для которого слова вроде «хорошо поработал», «всё что мог», «это был максимум» вообще ничего не значат. Пустой звук. Кажется, когда Криштиану ставит цель, он вообще не думает о цене. В 29 лет он был суперзвездой и одним из двух лучших футболистов мира. Но когда решил, что этого мало, то ради цели – стать первым – он резко изменил свою жизнь. И достиг цели. Теперь Месси смотрит из зала, как Роналду вручают «Золотой мяч».

Такому человеку, естественно, нужна Лига чемпионов, потому что победа в Лиге чемпионов – чуть ли не единственная цель, соответствующая его амбициям. А что такое «выложились, но не получилось, попробуем в следующий раз» он просто не знает. Он требует, чтобы не выкладывались, а побеждали. «Если бы партнёры по команде играли как я, мы были бы первыми». Быть первым – всё, что имеет значение.

«Ювентус» сделал лучший выбор. Лучший даже не по спортивным показателям (хотя, и по ним тоже), а по тому, что можно назвать развитием глобальных амбиций. Теперь в команде есть человек, который доволен только, когда побеждает. «Ювентус» купил себе образ жизни, которому теперь будет вынужден соответствовать.

И начинает казаться, что если Буффон ушёл в «ПСЖ» ради последнего шанса выиграть Лигу чемпионов, то он немного поторопился. И в клубе тоже поторопились, отпустив его.