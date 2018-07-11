На месте хорватов могли быть мы, просто представьте

При первом объявлении составов, в незаполненных «Лужниках» и на хорватском языке, Домагоя Виду тихо освистали. Когда старт Хорватии объявили во второй раз, Виду проигнорировали. Зато в ходе матча каждый пас в сторону Виды вызывал всё больший свист. К концу первого тайма, когда хорваты минуту контролировали мяч на чужой половине, трибуны разобрались, кого именно нужно освистывать, и усиливали давление на Виду с каждым касанием. Правда, защитник под свистом ни разу не ошибся в передачах, а сектор хорватских фанатов зарядил «Домагой Вида!».

А теперь почитайте о футболе, это никому неинтересно.

Объективно обе сборные далеки от качественного футбола, но и Англия, и Хорватия знают свои стороны и умеют ими пользоваться. Англичане, обладая выстроенной структурой начала атаки, мало создают с игры (в основном после забросов за спины защитникам), зато очень продуктивны на стандартах. Козыри Хорватии – длинные передачи, контратаки и навесы на самую тяжеловесную атакующую тройку чемпионата мира. Логично, что обе сборные решили сыграть на своих привычных козырях.

На старте чемпионата мира казалось, что Гарет Саутгейт показал все домашние заготовки стандартных положений в матчах с Панамой и Тунисом. Но забивать со стандартов можно даже без заготовок, надо только пользоваться другими козырями. Англичане открыли счёт после своей стандартной атаки в первом тайме – длинная передача, выигранный подбор, пас в центр и поиск решения там. Деле Алли, получив мяч на подборе, опередил Луку Модрича, заставил капитана хорватов фолить перед штрафной. А Киран Триппьер направил мяч над стенкой – и обеспечил Англии очень комфортный тайм.

«Хорваты превратили футбол в политику. Поэтому буду болеть за Англию» Прогноз на полуфинальный матч ЧМ-2018 Хорватия – Англия.

Весь матч в «Лужниках», начиная с результативного штрафного (тогда на подборе отлично сыграл Джесси Лингард), очень много значили выигранные подборы. Хорваты, высоко поднимая в прессинг Ракитича, оставляли в центре на одного человека меньше – при длинных передачах это помогало англичанам собирать бесхозные мячи. Ещё одним ключевым алгоритмом стали передачи под забегания Рахима Стерлинга. Самый критикуемый игрок сборной Англии рвал фланги на резких рывках и правильно распоряжался мячом после рывков.

Англия должна была делать 2:0 к перерыву и отдыхать весь второй тайм, используя ту же стратегию: лонг-болл, подбор, пас в центр и обострение оттуда. Лучшим в таком футболе был Джесси Лингард, чьё главное качество – поиск пространство. В середине первого тайма Лингард открылся перед штрафной и выдал шикарный пас вразрез на Кейна. Только сначала лидер сборной Англии попал в упавшего Субашича, а потом с острого угла саданул в штангу, от которой мяч снова отлетел в ногу вратарю. Ещё был подготовленный удар Лингарда с линии штрафной – тоже мимо створа.

Второй тайм оказался ровно противоположным. Чтобы всё перевернуть, Хорватии хватило одного компонента – лучше контролировать подборы. Постепенно «клетчатые» забрали себе центр поля, завалили штрафную Пикфорда навесами с флангов. В быстрых атаках Хорватия принимала неверные решения, зато добивалась своего, наваливаясь на чужую штрафную банальным давлением. Очередной навес от Шиме Врсалько, который намного активнее левого защитника включался в штрафную (и сделал 9 навесов за матч), превратил в гол Иван Перишич. Возможно, он летел на мяч немного опасно, но опередил Триппьера и повернул игру в другое русло.

Англичан захлестнула паника. Они стали меньше атаковать, напряжение в штрафной Пикфорда стало ещё выше. Даже сам Пикфорд невовремя вспомнил, что он английский вратарь, и неоднократно пожарил, выбегая из ворот и делая рискованные передачи через центр. Одну из них перехватил перед штрафной Перишич. Он вошёл в штрафную, положил финтом защитника… но попал в штангу. А Ребич на добивании – во вратаря.

К овертайму игра докатилась равной. А овертайм стал временем Марио Манджукича. В конце первого дополнительного тайма, когда хорваты стали активно сдваивать фланги, Перишич сыграл за счёт Пиварича и спокойно навесил в штрафную, а Манджукич вынырнул из-под защитников и пробил из вратарской – но попал в ногу Пикфорду. Но в начале второго экстра-тайма Манджукич уже не упустил шанс. Тоже хватило того, чтобы открыться под пас с фланга, вынырнуть из-за спины Стоунса и пробить мимо Пикфорда. Всё, что было дальше, – хилые попытки Англии навязать давление. Много лонг-боллов, много борьбы. Но даже в третьем овертайме в ходе плей-офф ЧМ хорваты физически выглядели в порядке.

И теперь Хорватия – в финале чемпионата мира. Это удивительно осознавать по двум причинам. Во-первых, в двойке лучших команд планеты оказалась сборная крохотного государства, где таланты год за годом растут пачками. Во-вторых, не даёт покоя мысль: на месте Хорватии этим вечером могли быть мы.