«Хорваты превратили футбол в политику. Поэтому буду болеть за Англию»

Перед решающими матчами чемпионата мира в нашем конкурсе сохраняется нешуточная интрига, две команды ведут борьбу за победу.

Константин Лепёхин угадал счёт матча Франция — Бельгия и заработал 5 очков.

Кирилл Хаит также поставил на французов, но угадал только разницу. Это 3 очка.

Москвич Алексей Капитонов ставил на Бельгию и не получил ничего.

«Я бы рискнул поставить на Бельгию» Прогнозы на полуфинальный матч чемпионата мира — 2018 Франция — Бельгия.

Таблица

Специалисты — 74

Журналисты — 71

Читатели — 42

Прогноз специалистов

Валерий Кечинов, известный в прошлом футболист:

Англия – Хорватия — 1:0

В таких играх, где сумасшедший накал, где на кону стоит финал чемпионата мира, — очень сильное давление. Исходя из этого, ни одна команда не хочет раскрываться, ярко играть первым номером. Никто не хочет пропускать голы на контратаках. Сегодня команды будут играть с опаской, не будет искромётного футбола. Явного фаворита в этой паре нету. В Англии и Хорватии есть свои звёзды – Гарри Кейн и Лука Модрич. Всё зависит от удачи команд, и надеюсь, сегодня удача улыбнётся Англии.

Почему на английских футболках три льва? И при чём тут смерть короля? Львов бы не было, если бы в Средние века король Англии не погиб на охоте.

Прогноз читателей

Андрей Дементьев (Санкт-Петербург):

Англия – Хорватия — 2:0

Хорватам после всех последних событий я перестал симпатизировать. Странно, что именно они, а не англичане превратили футбол в политику. Так что буду болеть за Англию. Ну и объективно команда у британцев сильнее, а стандарты Англии довела почти до совершенства.

Футбол сборных разделился на два радикально разных стиля. А результаты те же Разбираемся с одной из главных тенденций чемпионата мира.

Прогноз журналистов

Полина Куимова, корреспондент «Чемпионата»:

Англия – Хорватия — 2:1

Хорваты провели два матча подряд, где отыграли по 120 минут и бились в серии пенальти. Англичанам же предыдущие победы достались чуть проще: да, была нервная концовка в матче с колумбийцами, но они без проблем прошли шведов. Думаю, хорватам не хватит эмоций, да и в свете последних событий, скорее всего, стадион будет на них давить. Я жду в финале Англию.