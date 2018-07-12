Далич повторил решение своего учителя 20-летней давности. И это сработало!

Май 1998 года. Сборная Хорватии начинает подготовку к чемпионату мира в Порече. Главный тренер команды Мирослав Блажевич перегружает игроков адскими нагрузками, приговаривая, что турнир долгий и нужно быть идеально готовыми, чтобы продвинуться на нём далеко. Более того, легендарный Чиро добавляет отдельным игрокам дополнительные занятия в связках — особенно важной для него была сыгранность в атакующей группе. Блажевич выделил группу из Давора Шукера, Горана Влаовича, Роберта Просинечки и Игора Цвитановича, которые оставались после изматывающих двухчасовых сессий и отрабатывали взаимодействия между собой. Эту четвёрку Чиро выделил не случайно: каждый из них обладал самым большим эго в команде, влиял на её настроение. Тренер ждал, кто не выдержит первым.

И первым стал Цвитанович. Отличный бомбардир, любимец нации, Цвитанович только что переехал в чемпионат Испании и должен был стать основным игроком во Франции. Но в один день он просто отказался выходить на дополнительное занятие, и Блажевич показал, что не потерпит слабости. Это ключевой момент: Чиро считал, что отказ от работы — это не эгоизм, а именно проявление слабости, недопустимое для сборной. Цвитанович был отчислен моментально.

«Англии стоило больше нас уважать». Хорваты до матча читали английские СМИ Они запомнили, что прочитали. И ответили.

В тот же вечер в номере Блажевича зазвонил телефон. На другом конце провода потрескивал голос стареющего лидера страны Франьо Туджмана, человека, возразить которому в Хорватии не мог никто. «Мне кажется, Цвитанович составит идеальную пару с Шукером. Можете вернуть его?» — спросил маршал Туджман, и это только формально было вопросом. Блажевич вежливо отказал. Туджман продолжил разговор, тренер выслушал монолог президента страны, а затем ответил: «Президент, вы сейчас выбираете между своим любимчиком и моим авторитетом. Цвитанович может остаться, но в таком случае вам придётся искать нового тренера сборной».



Туджман повесил трубку. Цвитанович в сборную не вернулся. Спустя полтора месяца хорваты с Блажевичем во главе сенсационно стали бронзовыми призёрами чемпионата.

В 2003 году Блажевич возглавил «Вартекс» из Вараждина, а его помощником стал Златко Далич. На фотографиях с матчей команды тех лет Далич постоянно с блокнотом в руках — на скамейке запасных или на тренировках. Партнёры, с которыми Далич играл, отмечали, что с 25 лет он начал после каждой тренировки вести записи всего, что говорилось тренером, и особенно его интересовал психологический аспект. Два года работы с «тренером всех тренеров», как зовут на Балканах Чиро Блажевича, дали ему бесценный опыт именно в этом плане — он учился управлять группой из трёх десятков мужчин с эго разной степени умеренности.



И спустя 15 лет после начала работы с Блажевичем Даличу это пригодилось.



Вот два его решения, которые сделали традиционно талантливую, но редко собранную в кулак сборную Хорватии командой. Первое случилось в день его назначения на пост исполняющего обязанности: Далич изначально отказался от долгого контракта и заявил, что не будет комментировать моменты, связанные с этим. Тренер согласился фиксированно отработать со сборной до конца квалификации на чемпионат мира, тем самым показав игрокам в сложной ситуации: если вы не выходите на турнир, на него не выхожу и я. Согласие на самопожертвование, которое всегда ценилось на Балканах, моментально дало эффект: Хорватия убрала Украину 2:0, а затем все 180 минут сохраняла концентрацию в противостоянии с Грецией.

«А ведь Украина едва не лишила хорватов финала чемпионата мира» «Как же англичане были глупы. Их просто обманули!». Что пишут в СМИ после поражения Англии.

Второе решение случилось уже на чемпионате мира. За несколько минут до завершения матча с Нигерией Далич отправил Николу Калинича разминаться для выхода на замену. Калинич отказался, сославшись на боль в спине — ровно то же оправдание футболист нашёл и для отказа выйти на поле в товарищеской игре с Бразилией.

Решение Далича было таким же жёстким, каким было и решение его учителя Чиро Блажевича 20 лет назад. На следующий день Калинич был отчислен из сборной. Далич не посмотрел ни на то, что футболист забил важные мячи в отборе на ЧМ — в матчах с Украиной и Грецией, ни на то, что в раздевалке сборной у него был весомый авторитет.



Скорее наоборот. Тот факт, что человек с большим авторитетом в раздевалке позволил себе такое, сделал решение тренера ещё более беспощадным и немедленным. Как и учил его Блажевич, Далич показал, что проявление слабости никогда не будет допустимо в его команде.



Это можно считать совпадением, но дальше сборная Хорватии показала именно невероятную силу воли, отыграв в плей-офф целый лишний матч. И теперь они в финале.