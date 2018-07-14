«В Россию пришёл пешком. И пойду дальше!» Кругосветка одного англичанина

За этот чемпионат мира мы рассказали немало интересных (и порой действительно безумных) историй болельщиков, которые добирались в Россию самыми изощренными способами. Казалось бы, все, тема исчерпана и придумать что-то необычнее двухгодичного путешествия с собакой на машине уже сложно, но тут нашелся парень по имени Дэйв Миллс. Англичанин, который добирался в Россию пешком.

— Дома у меня есть карта, на которой я отмечаю все места, где успел побывать, — рассказывает англичанин. — Я закрыл уже много стран, но вот Россия так и оставалась огромной «дырой». Вот я и подумал: «Скоро чемпионат мира, он пройдет в России. Почему бы не пойти туда пешком? А оттуда – в Японию. Точно!». Вот так и собрался в кругосветное путешествие. А почему нет? Я люблю путешествовать, люблю футбол, а в атмосферу чемпионата мира влюбился еще в Германии.

Миллс в течение 14 лет служил в армии, воевал в Боснии, Косово и Северной Ирландии. А потом работал доктором. Но такая жизнь ему наскучила.

— Заработав достаточно денег, я решил пожить. Именно пожить – почувствовать, как это. Я оставил все ради того, чтобы увидеть мир и познакомиться с множеством людей. И это, скажу я вам, настоящая фантастика. Я столькому научился за это время…Но важнее всего то, что я счастлив. После такой жизни очень сложно измениться и начать жить иначе. Я знаю, насколько это трудно, поэтому средства, которые я получаю в процессе путешествия, отдаю ветеранам боевых действий и их семьям.

Она останется в одной жилетке. Ещё одна причина болеть за Англию Она разденется до одной жилетки – только станьте чемпионами мира!

Из дома Миллс вышел в феврале. За пять месяцев он прошел через Англию, Францию, Германию, Австрию, Словению, Хорватию, Боснию, Сербию, Румынию, Молдову и Украину. По словам англичанина, никаких проблем по пути у него не возникло. Даже на русско-украинской границе – девушка-пограничник просто поставила печать, улыбнулась и отдала ему паспорт, пожелав приятной дороги.

— Иногда по пути приходилось голосовать, чтобы добраться из одного города в другой. Все-таки к 18 июня мне нужно было быть в Волгограде – только на своих двоих я бы шел вечность. Можно было бы выбрать другой путь передвижения, но так я вовлечен в происходящее вокруг меня. Пока идешь, ты ничего не упускаешь. Я могу остановится, с кем-то поболтать. Мне не нужен конкретный маршрут – могу идти куда хочу. Единственная проблема, вещи быстро заканчиваются! За это путешествие я напрочь стер совершенно новые ботинки, которые купил перед выходом.

На самом деле, Миллс отправился в такое сложное и в каком-то смысле даже опасное путешествие не просто так. У него есть определенная теория, которую он хочет доказать. И для этого ему потребуется пройти через десятки стран.

3 километра бега по болотам. К ЧМ-2018 сборную Англии готовили в армии Судя по всему, эти сборы футболистам понравились.

— У меня есть теория, что мы далеко не первое общество на земле. Я верю, что по всему миру разбросаны сотни вещей, доказывающих это. И мне хочется убедиться в этом самому. Вот и весь смысл моего путешествия. А еще мне хочется, чтобы люди понимали: то, что нам говорят, не всегда совпадает с реальностью. Вот вам пример. Наша пресса предупреждала нас, что в России у англичан могут возникнуть трудности. Но я и близко с таким не столкнулся! Как и многие мои знакомые. Понимаете, проблема англичан в том, что они живут в этом пузыре пропаганды и не стремятся выходить за его пределы. Они верят всему, что им говорят. Им просто так удобно. Но я путешествую, общаюсь с людьми из разных стран и понимаю, что все, сказанное в наших СМИ, — самый настоящий мусор. Я ничему не верю. О стране сужу лишь по людям, которых встречаю, а не по статьям в газетах.



Дэвид не собирается возвращаться домой после чемпионата мира. В его мыслях – пройти вокруг света.



— Многие мне говорят: «То, что ты делаешь, ужасно тяжело». А мне кажется, что тяжело тем, кто вынужден ходить на работу каждый день. Я бросил все в один момент, сделал этот шаг, и я в полном порядке. Люди не должны этого бояться. Теперь уж и не знаю, хочу ли я вернуться в Англию – мне слишком хорошо жить именно так. Знаете, я вот прошел через 12 стран. 12 абсолютно разных стран. Но оказалось, что люди в каждой из них – одинаковые. И в основной своей массе очень добрые. Это заряжает меня энергией и позволяет идти дальше. Так что домой если и вернусь, то только через два года. Хочу посмотреть Сибирь, Монголию, Казахстан, Китай, Камбожду, Америку, Колумбию, Панаму, Перу и Боливию.