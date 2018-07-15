Азар — самый разносторонний игрок чемпионата мира. Жаль, что его нет в финале

Когда в матче с Бразилией Бельгии требовалось связать игру линий, Эден Азар без проблем сделал это. Серьёзно, это был перформанс в стиле лучших игр Андреса Иньесты. Первые передачи, пасы с выигрышем темпа, создание коридоров — все это Азару удавалось. Он проявил себя игроком, способным пожертвовать своей индивидуальной статистикой ради победы. И победа случилась.

Когда в матче с Францией Бельгии требовалось спасать игру, основываясь на индивидуальных действиях (командная оборона у французов работала прекрасно), Эден Азар взял мяч в свои ноги. Игра у Кевина де Брёйне совершенно не клеилась, Дрис Мертенс обыгрывал сам себя, и Азар понял, что нужно самому. Несколько шикарных попыток дриблинга (всего семь удачных из 11 за матч), заработанные фолы и острые передачи в штрафную — теперь Азар проявил себя с другой стороны. И спасение в основное время почти было найдено.

Кейн не забил, Англия проиграла бронзу Матч за бронзу чемпионата мира нужен. Азар подтверждает.

Вот здесь нужно выдать персональный респект пока что игроку «Челси». Он — абсолютно точно самый разносторонний игрок чемпионата мира в России: комбинируя умение сыграть на команду и индивидуальные навыки, он двигал сборную Бельгии вперед. Все остальные претенденты на звание лучшего в России выделяются чем-то одним: или неистовой игрой на партнеров, как получалось и еще получается у Луки Модрича и де Брёйне, или фантастическими индивидуальными навыками. Совмещал на чемпионате мира только Азар.

Это приоткрывает тему важности наличия такого игрока в команде. Фактически одна эта универсальность должна добрасывать к его трансферной стоимости лишнюю сотню миллионов фунтов. В решающие минуты матча он легко переключается между подготовительными передачами/вскрытием коридоров и острыми пасами/дриблингом. В НБА и теннисе ведутся подсчеты о полезности и эффективности игрока в главные моменты игры — в футболе такие данные получить и обработать сложнее, но уверенно можно сказать: Азар один из лучших в этом плане. Более того, он не боится переключиться в критический момент, даже если до этого весь матч играл по-другому. Обычно в случае неудачи это приводит к обструкции.

«Челси» нужно было держаться за игрока в переходный период — после Антонио Конте и до того, как начнет работать система Сарри. Азар мог вытащить своей изменчивостью несколько матчей, когда команде будет нужен в первую очередь результат, а не игра. Так получилось у Азара в сборной, так, видимо, уже не получится в Лондоне.

Бельгия в России была реально хороша всем — тренерскими решениями Мартинеса, тактической гибкостью, игрой на стандартах, контратаками, ролью Лукаку, который легко менял область своих действий, сейвами Куртуа. Свои бронзовые медали они полностью заслужили, и в будущем спрос со сборной только вырастет. Но один футболист действительно выделялся своей игрой и своим командным самопожертвованием. Очень жаль, что у Эдена Азара всего лишь бронза.

Он должен был провести свой последний матч на турнире на следующий после игры за третье место день.