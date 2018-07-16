Чемпионат мира закончился вовремя. Хватит

Если вы каким-либо образом зацепили происходящее в стране последний месяц, то почти наверняка согласитесь – это был самый крутой праздник. Самая крупная и масштабная вечеринка. Возможно, не лучшая в истории (вообще, непонятно, как оценивать), но точно лучшая из всех, что мы могли организовать. И чем меньше оставалось до конца, тем грустнее становилось. Как это – мы больше не будем петь песни в бесплатных поездах. Как это – закончатся футбольные матчи в центре города. Как это – футбол перестанет быть главной темой всех новостей страны. Зачем вообще жить в таком мире?

Но всё это действительно пора было прекратить.

Прощальная вечеринка на Никольской. Больше так не будет никогда Эта улица – теперь только история.

Например, из-за людей, которые этот праздник обеспечивали. Включая тех самых «ментов», про которых мы так беспокоимся, что с сегодняшнего дня они перестанут терпеливо улыбаться, когда с ними фотографируются. И начнут в лучшем случае сквозь зубы требовать топать дальше. А в худшем – вы и сами знаете, как у нас бывает.

После матча Бразилия – Бельгия я спросил одного из полицейских на Никольской: «Вам самому не обидно, что всё это закончится: такой вечный праздник, вечная тусовка с улыбками и песнями?». Ответ прозвучал без злобы, но с сильным раздражением: «А что мне должно быть обидно? Вы тут все зашли, выпили, пошли орать и прыгать – вам ничего не будет, вы это знаете. А я уже месяц без выходных, не видел семью, невероятно устал». Четыре недели мы жили с ощущением, что при виде полицейского не надо испытывать дискомфорт и страх. Но никого не заботило, какой ценой это достигается. Это не попытка защитить полицию – просто напоминание об обратной стороне праздника.

«Люблю футбол, но будь проклят этот чемпионат мира» Обратная сторона непрекращающегося праздника на Никольской.

Праздник пора было заканчивать, потому что временами он выходил из рамок весёлой тусовки и напоминал русскую пьянку в худшем понимании этого слова. Перед игрой Россия – Испания в метро российский болельщик с раскрашенным лицом и перегаром приставал к фанату Туниса. «Ты скажи: за Рашу или за эту, как её, – Испашу?!». Тунисец ничего не понимал, улыбался и вылетел из вагона на первой же остановке. Надо признать: мы не очень умеем веселиться вместе и на публике. Без латиноамериканцев наше веселье обречено рано или поздно закончиться вопросом:



«Ты меня уважаешь?». А полная безнаказанность доводит до прыжков по крыше полицейских машин.

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Никольская улица после финала местами праздновала типично по-русски. Огромная толпа людей, изредка кричащая «Россия» и просто куда-то идущая. Видимо, в поисках хорватов или французов, которые организуют песни, танцы и веселье.

Многие говорили, что для них чемпионат мира закончился с вылетом сборной России. Праздник стал не тем. Окей, до старта сезона РФПЛ всего 11 дней. ФНЛ стартует уже завтра (в том числе и на стадионе в Саранске). Если не хотите заканчивать праздник, есть все возможности продолжить.