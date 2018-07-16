Чемпионат мира закончился вовремя. Хватит

Если вы каким-либо образом зацепили происходящее в стране последний месяц, то почти наверняка согласитесь – это был самый крутой праздник. Самая крупная и масштабная вечеринка. Возможно, не лучшая в истории (вообще, непонятно, как оценивать), но точно лучшая из всех, что мы могли организовать. И чем меньше оставалось до конца, тем грустнее становилось. Как это – мы больше не будем петь песни в бесплатных поездах. Как это – закончатся футбольные матчи в центре города. Как это – футбол перестанет быть главной темой всех новостей страны. Зачем вообще жить в таком мире?
Но всё это действительно пора было прекратить.
Например, из-за людей, которые этот праздник обеспечивали. Включая тех самых «ментов», про которых мы так беспокоимся, что с сегодняшнего дня они перестанут терпеливо улыбаться, когда с ними фотографируются. И начнут в лучшем случае сквозь зубы требовать топать дальше. А в худшем – вы и сами знаете, как у нас бывает.
После матча Бразилия – Бельгия я спросил одного из полицейских на Никольской: «Вам самому не обидно, что всё это закончится: такой вечный праздник, вечная тусовка с улыбками и песнями?». Ответ прозвучал без злобы, но с сильным раздражением: «А что мне должно быть обидно? Вы тут все зашли, выпили, пошли орать и прыгать – вам ничего не будет, вы это знаете. А я уже месяц без выходных, не видел семью, невероятно устал». Четыре недели мы жили с ощущением, что при виде полицейского не надо испытывать дискомфорт и страх. Но никого не заботило, какой ценой это достигается. Это не попытка защитить полицию – просто напоминание об обратной стороне праздника.
Праздник пора было заканчивать, потому что временами он выходил из рамок весёлой тусовки и напоминал русскую пьянку в худшем понимании этого слова. Перед игрой Россия – Испания в метро российский болельщик с раскрашенным лицом и перегаром приставал к фанату Туниса. «Ты скажи: за Рашу или за эту, как её, – Испашу?!». Тунисец ничего не понимал, улыбался и вылетел из вагона на первой же остановке. Надо признать: мы не очень умеем веселиться вместе и на публике. Без латиноамериканцев наше веселье обречено рано или поздно закончиться вопросом:
«Ты меня уважаешь?». А полная безнаказанность доводит до прыжков по крыше полицейских машин.
Никольская улица после финала местами праздновала типично по-русски. Огромная толпа людей, изредка кричащая «Россия» и просто куда-то идущая. Видимо, в поисках хорватов или французов, которые организуют песни, танцы и веселье.
Многие говорили, что для них чемпионат мира закончился с вылетом сборной России. Праздник стал не тем. Окей, до старта сезона РФПЛ всего 11 дней. ФНЛ стартует уже завтра (в том числе и на стадионе в Саранске). Если не хотите заканчивать праздник, есть все возможности продолжить.