Заключительный день чемпионата мира – в подборке лучших материалов, вышедших на «Чемпионате».

Этот финал — всем финалам финал! Кульминация чемпионата мира в России

В предвкушении финала ЧМ-2018 нейтральные болельщики решали, кому же отдать свои симпатии. Выбор был непростой. С одной стороны, хорваты понравились многим за самоотдачу. С другой, по глупости вляпались в политику. А вот это уже многим не понравилось. За кого же болеть?

Почему глупо в финале ЧМ болеть против Хорватии из-за Виды Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. А может и совпадать.

Зарубежная пресса предлагала сделать выбор из «машины» и «порядка». С машиной они ассоциировали сборную Франции, а сборной Хорватии отдавали должное за настрой и игровую дисциплину.

«Французская машина против хорватского порядка». Пресса – перед финалом ЧМ Актёр пишет трогательное письмо сборной Франции, а журналисты раскапывают историю про маленького Модрича.

А вот участники конкурса прогнозов «Чемпионата» были единодушны: Хорватии в финале ничего не светит.

«Если верите в сказки и чудеса – надо ставить на хорватов» Прогнозы на финальный матч ЧМ-2018 Франция — Хорватия.

За два с половиной часа до стартового свистка арбитра финал виделся как противостояние хорвата Луки Модрича и француза Килиана Мбаппе. Играют они на разных позициях, но их вклад в выступление своих команд переоценить невозможно.

Мбаппе восхищался Анри и Криштиану. И уже встал с ними почти на один уровень Футбольный фрешмен с самым светлым будущим.

Как Лука Модрич управляет игрой Хорватии Сергей Титов – о лучшем полузащитнике чемпионата мира.

Финальный матч на самом деле получился шикарным! В нём было забито шесть мячей, случился автогол, пенальти, курьёзный ляп вратаря. Эту игру будут помнить долго.

Прекрасному чемпионату — шикарный финал! Французы с хорватами зажгли напоследок Автогол, спорный пенальти, ляп вратаря и фейковые полицейские на поле – финал ЧМ-2018 получился развесёлым! А выиграла Франция.

Обо всех же нюансах главного дня чемпионата мира – читайте в нашем онлайн-репортаже.

ЧМ-2018. Финал. Франция выиграла чемпионат мира в России! Как это было Онлайн-трансляция финального матча чемпионата мира Франция — Хорватия.

Финальный матч не омрачила даже выходка выбежавших на поле активистов не будем повторять какой группы. Хотя наш обозреватель Сергей Титов считает, что полутораминутная пауза при счёте 2:1 сбила хорватов с атакующего настроя и помогла французам придти в себя.

Когда на поле выбегают болельщики, делай, как Ловрен Броском на поле хорватам испортили матч. Это не ключевой момент, но очень важный.

Соцсети мгновенно откликнулись на завершение чемпионата мира. В положительном, разумеется, ключе.

Трамп: поздравляю Россию с организацией поистине великого турнира! Соцсети обсуждают финал чемпионата мира.

Грандиозные празднования начались в Париже.

Париж сошёл с ума. Люди празднуют историческую победу. Видео Победа в чемпионате мира поставила Эйфелеву башню под угрозу. Безумие в столице Франции.

Благодаря ворвавшимся на неё игрокам, в настоящее шоу превратилась послематчевая пресс-конференция главного тренера чемпионов мира Дидье Дешама.

«Два раза переодевался!» Французы ворвались к Дешаму на пресс-конференцию Пресс-конференция сборной Франции превратилась в вакханалию с песнями и плясками на столе.

Наш корреспондент Григорий Телингатер собрал эмоции участников финала уже в более спокойной обстановке.

Откровения Погба, Виды и других футболистов после финала ЧМ-2018 Эмоции игроков после главного матча в их карьере.

Ну а наш обозреватель Сергей Егоров по горячим следам предрек этой сборной Франции гегемонию в мировом футболе минимум еще на несколько лет. Что ж, время докажет или опровергнет его предположение.