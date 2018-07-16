Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Этот финал — всем финалам финал! Кульминация чемпионата мира в России
Заключительный день чемпионата мира – в подборке лучших материалов, вышедших на «Чемпионате».
В предвкушении финала
ЧМ-2018 нейтральные болельщики решали, кому же отдать свои симпатии. Выбор был непростой. С одной стороны, хорваты понравились многим за самоотдачу. С другой, по глупости вляпались в политику. А вот это уже многим не понравилось. За кого же болеть?
Почему глупо в финале ЧМ болеть против Хорватии из-за Виды
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. А может и совпадать.
Зарубежная пресса предлагала сделать выбор из «машины» и «порядка». С машиной они ассоциировали сборную Франции, а сборной Хорватии отдавали должное за настрой и игровую дисциплину.
«Французская машина против хорватского порядка». Пресса – перед финалом ЧМ
Актёр пишет трогательное письмо сборной Франции, а журналисты раскапывают историю про маленького Модрича.
А вот участники конкурса прогнозов «Чемпионата» были единодушны: Хорватии в финале ничего не светит.
«Если верите в сказки и чудеса – надо ставить на хорватов»
Прогнозы на финальный матч ЧМ-2018 Франция — Хорватия.
За два с половиной часа до стартового свистка арбитра финал виделся как противостояние хорвата Луки Модрича и француза Килиана Мбаппе. Играют они на разных позициях, но их вклад в выступление своих команд переоценить невозможно.
Мбаппе восхищался Анри и Криштиану. И уже встал с ними почти на один уровень
Футбольный фрешмен с самым светлым будущим.
Как Лука Модрич управляет игрой Хорватии
Сергей Титов – о лучшем полузащитнике чемпионата мира.
Финальный матч на самом деле получился шикарным! В нём было забито шесть мячей, случился автогол, пенальти, курьёзный ляп вратаря. Эту игру будут помнить долго.
Прекрасному чемпионату — шикарный финал! Французы с хорватами зажгли напоследок
Автогол, спорный пенальти, ляп вратаря и фейковые полицейские на поле – финал ЧМ-2018 получился развесёлым! А выиграла Франция.
Обо всех же нюансах главного дня чемпионата мира – читайте в нашем онлайн-репортаже.
ЧМ-2018. Финал. Франция выиграла чемпионат мира в России! Как это было
Онлайн-трансляция финального матча чемпионата мира Франция — Хорватия.
Финальный матч не омрачила даже выходка выбежавших на поле активистов не будем повторять какой группы. Хотя наш обозреватель Сергей Титов считает, что полутораминутная пауза при счёте 2:1 сбила хорватов с атакующего настроя и помогла французам придти в себя.
Когда на поле выбегают болельщики, делай, как Ловрен
Броском на поле хорватам испортили матч. Это не ключевой момент, но очень важный.
Соцсети мгновенно откликнулись на завершение чемпионата мира. В положительном, разумеется, ключе.
Трамп: поздравляю Россию с организацией поистине великого турнира!
Соцсети обсуждают финал чемпионата мира.
Грандиозные празднования начались в Париже.
Париж сошёл с ума. Люди празднуют историческую победу. Видео
Победа в чемпионате мира поставила Эйфелеву башню под угрозу. Безумие в столице Франции.
Благодаря ворвавшимся на неё игрокам, в настоящее шоу превратилась послематчевая пресс-конференция главного тренера чемпионов мира Дидье Дешама.
«Два раза переодевался!» Французы ворвались к Дешаму на пресс-конференцию
Пресс-конференция сборной Франции превратилась в вакханалию с песнями и плясками на столе.
Наш корреспондент Григорий Телингатер собрал эмоции участников финала уже в более спокойной обстановке.
Откровения Погба, Виды и других футболистов после финала ЧМ-2018
Эмоции игроков после главного матча в их карьере.
Ну а наш обозреватель Сергей Егоров по горячим следам предрек этой сборной Франции гегемонию в мировом футболе минимум еще на несколько лет. Что ж, время докажет или опровергнет его предположение.
Африканское золото. У такой Франции нет конкурентов в футболе
И это надолго.