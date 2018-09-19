Месси сравнялся с Раулем. Рекорды Лео — это Космос!

Месси оформил хет-трик и повторил рекорд Рауля, Непомнящий покинул «Балтику», Магнуссон не сыграет со «Спартаком». Главное — в обзоре дня.

«Локомотив» стартовал в Лиге чемпионов с крупного поражения от «Галатасарая»

«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



На 9-й минуте Гарри Родригес с левого края дошёл до штрафной, на замахах убрал двух соперников и мощно пробил в нижний угол — мяч от рук Гилерме влетел в сетку.

В середине второго тайма Эрен Дердийок удвоил преимущество турок — швейцарец со штрафного пробил мимо стенки, вогнав мяч в нижний угол ворот «железнодорожников».

В концовке «Галатасарай» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Баду Н'Диайе. Несмотря на это, хозяева забили третий мяч — Селчук Инан реализовал пенальти.

В параллельном матче группы D «Шальке-04» и «Порту» сыграли вничью — 1:1. Таким образом, «Галатасарай» возглавил квартет, а «Локомотив» расположился на последней строчке.

Как «Локомотив» выживал в турецком аду Играли хорошо, но это не помогло.

Хет-трик Месси принёс «Барселоне» победу над ПСВ

«Барселона» одержала победу над ПСВ в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



На 31-й минуте Лионель Месси открыл счёт, послав мяч в угол ворот ударом со штрафного. На 74-й минуте Усман Дембеле развернулся между двумя защитниками, вышел на ударную позицию и послал мяч под дальнюю штангу. Спустя три минуты Иван Ракитич закинул мяч в штрафную площадь на ход Месси, а Лео тонким ударом в касание сделал счёт крупным.

Вскоре каталонцы остались в меньшинстве — на 79-й минуте Самуэль Юмтити получил вторую жёлтую карточку. Впрочем, это не помешало «Барселоне» забить четвёртый гол — на 87-й минуте Месси оформил хет-трик.

Месси — второй игрок, забивавший в 14 сезонах Лиги чемпионов подряд

По итогам матча Месси стал вторым игроком в истории, кто забивал в 14 и более розыгрышах Лиги чемпионов. Аргентинец повторил достижение бывшего форварда «Реала» Рауля.

Агент: Магнуссон выбыл на две-три недели

Бьярки Гуннлаугссон, агент Хёрдура Магнуссона, рассказал о состоянии игрока, а также назвал сроки его восстановления. Напомним, в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:0) исландец получил повреждение мягких тканей бедра.



«У Хёрдура травма подколенного сухожилия. Он пропустит около двух-трёх недель. А значит, пропустит дерби», — сказал Гуннлаугссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что из-за травмы Магнуссон не сможет помочь ЦСКА в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией», который состоится в среду, 19 сентября, в Пльзени. Из-за аналогичного повреждения игру пропустит нападающий «армейцев» Абель Эрнандес.

Карасёв рассудит ЦСКА и «Спартак» в 8-м туре РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 8-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает официальный сайт РФС.

22 сентября (суббота)

«Енисей» — «Урал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Владимир Москалев (Воронеж); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).



«Динамо» — «Анжи»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Александр Колобаев (Москва).



«Арсенал» — «Рубин»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы), резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).



«Ростов» — «Уфа»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).



«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Игорь Синер (Омск).



23 сентября (воскресенье)

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).



ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Сергей Анохин (Москва).



24 сентября (понедельник)

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

Суд приостановил проведение итальянской Серии В

По решению апелляционного суда чемпионат в итальянской Серии В приостановлен до окончательного решения по количеству клубов, которые в итоге будут принимать участие в турнире, сообщает Football Italia.



Ранее планировалось сократить вторую по значимости итальянскую лигу с 22 до 20 клубов, при этом в список участников добавить клуб из одного из низших дивизионов. На эту роль претендовало сразу несколько команд — «Сиена», «Тернана», «Про Верчелли», «Виртус», «Катанья» и «Новара».



Однако в руководстве Федерации футбола Италии не разрешили пойти на этот шаг. Апелляция в Национальный олимпийский комитет Италии не дала никаких результатов, поэтому в стартовавшем 24 августа сезоне продолжили играть 19 клубов.

Серию В приостановили. Никто не знает, сколько должно быть команд Текст обязателен к прочтению для представителей ФНЛ. Для повышения самооценки.

Непомнящий покинул пост главного тренера «Балтики»

По информации «Чемпионата», Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера «Балтики». Исполняющим обязанности назначен Валерий Климов, который был старшим тренером в штабе Непомнящего.



75-летний Непомнящий возглавил «Балтику» летом этого года, подписав контракт на один сезон. По итогам 11 туров Футбольной национальной лиги калининградская команда набрала 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.



После прихода в «Балтику» Непомнящий говорил: «Создаётся солидный клуб, с блестящей готовой инфраструктурой. В прошедшем сезоне команда уже заявила о притязаниях на повышение в классе, поэтому главная цель – выход в РПЛ».



Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата»