Чёрная полоса Глушакова. Скамейка, лайки, развод

Глушаков не из тех, кто стесняется. Да, это он перешёл напрямую в «Спартак», имея почти две сотни матчей за «Локо». Забавно, что в новом клубе он до сих пор сыграл меньше, чем за когда-то родной «Локомотив».

В недавнем дерби трибуны в Черкизово в очередной раз его освистали. После игры Дениса спросили: «Не хотите обратиться к болельщикам «Локо»?». Тот в полном недоумении ответил: «Что мне обращаться, я игрок «Спартака». Очень скоро он может перестать им быть. Интересно, будет ли последовательным Денис по отношению к болельщикам бывших клубов? Впрочем, говорить об этом пока рано.

Предпосылки проблем

Денис продолжал жить по своим правилам и в «Спартаке». И дело даже не в шуточных ОПГ. То, будучи лидером клуба, до последнего не хотел продлевать не самый выгодный (по его мнению) контракт. То открыто наезжал на Карреру за непонятные (по его же мнению) запреты. Вы же помните эту реплику?

«Каррера хотел убрать из рациона питания супы и борщи, ссылаясь на то, что это вредно. Потом понял, что мы всё-таки русские и с этим бороться бесполезно. Я считаю, запрещать ничего не нужно, каждый профессионал сам контролирует вопрос питания. Если я хочу сладкое, то приду домой и съем».

В том же интервью, кстати, он не постеснялся сказать, что Карреру топ-тренером называть пока рано. В общем, как настоящий «всё-таки русский» рубил правду с плеча, долго не думая.

Долгое время ему сходило это с рук. «Он просто искренний», — поддерживали Глушакова болельщики. Когда было удобно, эта причина использовалась как официальная версия его оправданий в любой непонятной ситуации. Но в один момент Instat предательски перестал выдавать нужные цифры для поддержания реноме сильного футболиста. Тут-то Дениса и стали мочить.

«Денису нужны медали». Откровенное интервью с женой Глушакова В рубрике «Первые леди» жена игрока «Спартака» Дениса Глушакова рассказала, что однажды была на грани разрыва с любимым.

Проблемы

Сначала всё обошлось испорченной репутацией. Невызов в сборную России и шаткое место в основе склонили многих фанов на сторону Евгения Кафельникова в его футбольной «вендетте» против Глушакова с приятелями.

В тот момент можно было ждать от Дениса сюжета в стиле Артёма Дзюбы. Вместо этого в Сеть вывалилось видео актёра Назарова с критикой Массимо Карреры. Глушакова (вместе с Ещенко) угораздило его лайкнуть.

Нет посадкам за лайки! Истерия вокруг «Спартака» – идиотизм Может, ещё расстреляем Глушакова и Ещенко?

Дальше дело техники — вряд ли клуб столь возмутился подобным жестом. Как справедливо заметил Дмитрий Егоров, где же тогда санкции к Софьяну Ханни за его посты в «Твиттере»? Похоже, у Карреры просто накипело. Глушаков и Ещенко остались вне команды и не полетели на матч ЛЕ в Австрии. «Просто цирк», — отреагировал на историю Денис.

Не успели футболиста вывалять в коричневой массе за первый поступок, как уже спустя пару дней в интернет улетело ещё одно видео. На нём какая-то женщина снимает его в бане и истерично кричит: «Глушаков перед игрой изменяет жене с проституткой». Ни дата видео, ни личность девицы не уточняются. Отметим только, что «проститутка» на видео одета. Говорят, жена и является автором видео.

Адвокат Дениса заявил, что та девушка — всего лишь подруга детства, а с женой футболист разошёлся ещё пару месяцев назад. Якобы из-за её же измены. Разбираться в правоте сторон уж точно не хочется. Глушаков любит говорить прямо, и если придерживаться этого принципа, он сейчас в полной заднице. Топить его или нет — дело каждого из вас. Видеть, как может измениться статус одного конкретного человека за какой-то год, просто ужасно.

Адвокат: Глушаков полгода не живёт с женой, а в бане он был с подругой детства

P.S. Жена Глушакова подала на него судебный иск по делу. Он попал в категорию «Споры, связанные с воспитанием детей».