«У нас хватит сил на „Спартак“. „Джокер“ ЦСКА — о Пльзене и дерби

В течение пяти дней Тимур Жамалетдинов оформил два дубля, в российской лиге и европейской. Но если первый пошёл в актив нападающего ЦСКА, то второй не нашёл отражения в протоколе. Вообще.
— Раньше такие казусы с вами случались?
— Не припомню такого. Один мой гол судьи отменяли, и не раз, два за матч — ещё никогда.
— Как это выглядело изнутри?
— Во втором эпизоде судья офсайд зафиксировал. После просмотра записи готов согласиться: по делу. А вот в первом моменте всё не так однозначно было. Марио за мячом тянулся, оба с соперником пошли в стык. Повтор показал, что Фернандес сыграл чисто: жёстко, но в мяч и в ногу одновременно. Фола не должно было быть. И главный, и боковой показали на центр — только ассистент за воротами дал сигнал о нарушении.
— Почему ЦСКА снова провёл два разных по содержанию тайма?
— Не знаю. Наверное, волнение поначалу сказалось — всё-таки первая игра настолько ответственная в сезоне. Ну и не забывайте, что команда у нас новая. Да, немного уже сыгрались, но тут и уровень повыше, чем в РПЛ. Как-никак Лига чемпионов, тем более старт. Видимо, с эмоциями немного не справились.
— Что помогло унять мандраж?
— В перерыве тренер сделал некоторые перестановки, выпустил Ахметова, и совсем другая игра пошла. Терять уже было нечего, нужно отыгрываться, все силы в атаку бросили. Полностью выложились и получили то, что хотели. Спасли игру.
— Главный в перерыве встряхнул футболистов?
— Само собой. Всегда так бывает, когда команда «горит». Виктор Михайлович подобрал нужные слова, объяснил, как действовать правильно, в чём и как добавить. Раз отыгрались, значит, всё верно восприняли и выполнили.
— Не трудно включаться в игру под конец со скамейки?
— В такую игру, думаю, при любом результате тяжело было бы войти. Но именно в Пльзене с ощутимыми проблемами я не столкнулся. В первые минуты чуть раскачался — и пошло. Может, дело в том, что чехи к тому времени уже акцент на оборону сделали, отстаивая минимальное преимущество (2:1). А мы, в свою очередь, большими силами шли вперёд. Атаковать всегда легче, чем защищаться.
— На «Спартак» сил хватит?
— Думаю, да, почему нет? Не первый раз выступаем в еврокубках. Каждый год в этот период приходится играть через два дня на третий, через три на четвёртый. Так что мы готовы. По этой игре сделаем выводы и переключимся уже на «Спартак». Это особо важный матч, и такая ничья, тяжёлая, но заслуженная, думаю, прибавит нам спортивной наглости. Должны хорошо сыграть со «Спартаком». Желательно, конечно, победить.
— Новый скандал в «Спартаке» и своё поле делают ЦСКА фаворитом дерби?
— Судя по последним результатам, нашим и «Спартака», наверное, можно так сказать. Тем более играем на своем поле, тогда как «Спартак» последнюю игру проиграл дома. Им будет непросто в психологическом плане. Несмотря на изнурительный матч в Чехии, у нас должно остаться достаточно сил на дерби. Хотите — считайте нас фаворитами. Но ЦСКА — «Спартак» — это всегда большое дерби и немного отдельная история внутри чемпионата. Там все настроены, все готовы биться и сражаются, не щадя ни себя, ни соперника. Каждый хочет победить.
— Есть ощущение, что в личном плане дела тоже пошли на лад?
— Да, наверное. Два гола «Уфе» добавили уверенности. Больше стало получаться на поле. Тренер доверяет, и я стараюсь как можно лучше выполнять установку, которую он даёт.
— Какую?
— Играть на команду, но вместе с тем больше открываться, создавать моменты, бить по воротам — я же нападающий. Когда стараешься, всё получается.