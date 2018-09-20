«У нас хватит сил на „Спартак“. „Джокер“ ЦСКА — о Пльзене и дерби

В течение пяти дней Тимур Жамалетдинов оформил два дубля, в российской лиге и европейской. Но если первый пошёл в актив нападающего ЦСКА, то второй не нашёл отражения в протоколе. Вообще.



— Раньше такие казусы с вами случались?

— Не припомню такого. Один мой гол судьи отменяли, и не раз, два за матч — ещё никогда.

— Как это выглядело изнутри?

— Во втором эпизоде судья офсайд зафиксировал. После просмотра записи готов согласиться: по делу. А вот в первом моменте всё не так однозначно было. Марио за мячом тянулся, оба с соперником пошли в стык. Повтор показал, что Фернандес сыграл чисто: жёстко, но в мяч и в ногу одновременно. Фола не должно было быть. И главный, и боковой показали на центр — только ассистент за воротами дал сигнал о нарушении.



— Почему ЦСКА снова провёл два разных по содержанию тайма?

— Не знаю. Наверное, волнение поначалу сказалось — всё-таки первая игра настолько ответственная в сезоне. Ну и не забывайте, что команда у нас новая. Да, немного уже сыгрались, но тут и уровень повыше, чем в РПЛ. Как-никак Лига чемпионов, тем более старт. Видимо, с эмоциями немного не справились.

ЦСКА за тайм забил четыре. Засчитали только два «Армейцы» с волевой ничьей стартуют в Лиге чемпионов. Могло быть лучше, но могло и хуже.

— Что помогло унять мандраж?

— В перерыве тренер сделал некоторые перестановки, выпустил Ахметова, и совсем другая игра пошла. Терять уже было нечего, нужно отыгрываться, все силы в атаку бросили. Полностью выложились и получили то, что хотели. Спасли игру.



— Главный в перерыве встряхнул футболистов?

— Само собой. Всегда так бывает, когда команда «горит». Виктор Михайлович подобрал нужные слова, объяснил, как действовать правильно, в чём и как добавить. Раз отыгрались, значит, всё верно восприняли и выполнили.

— Не трудно включаться в игру под конец со скамейки?

— В такую игру, думаю, при любом результате тяжело было бы войти. Но именно в Пльзене с ощутимыми проблемами я не столкнулся. В первые минуты чуть раскачался — и пошло. Может, дело в том, что чехи к тому времени уже акцент на оборону сделали, отстаивая минимальное преимущество (2:1). А мы, в свою очередь, большими силами шли вперёд. Атаковать всегда легче, чем защищаться.

Самая бесполезная работа в мире Увольте судей за воротами и наймите VAR.

— На «Спартак» сил хватит?

— Думаю, да, почему нет? Не первый раз выступаем в еврокубках. Каждый год в этот период приходится играть через два дня на третий, через три на четвёртый. Так что мы готовы. По этой игре сделаем выводы и переключимся уже на «Спартак». Это особо важный матч, и такая ничья, тяжёлая, но заслуженная, думаю, прибавит нам спортивной наглости. Должны хорошо сыграть со «Спартаком». Желательно, конечно, победить.

— Новый скандал в «Спартаке» и своё поле делают ЦСКА фаворитом дерби?

— Судя по последним результатам, нашим и «Спартака», наверное, можно так сказать. Тем более играем на своем поле, тогда как «Спартак» последнюю игру проиграл дома. Им будет непросто в психологическом плане. Несмотря на изнурительный матч в Чехии, у нас должно остаться достаточно сил на дерби. Хотите — считайте нас фаворитами. Но ЦСКА — «Спартак» — это всегда большое дерби и немного отдельная история внутри чемпионата. Там все настроены, все готовы биться и сражаются, не щадя ни себя, ни соперника. Каждый хочет победить.



— Есть ощущение, что в личном плане дела тоже пошли на лад?

— Да, наверное. Два гола «Уфе» добавили уверенности. Больше стало получаться на поле. Тренер доверяет, и я стараюсь как можно лучше выполнять установку, которую он даёт.



— Какую?

— Играть на команду, но вместе с тем больше открываться, создавать моменты, бить по воротам — я же нападающий. Когда стараешься, всё получается.