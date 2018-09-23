РПЛ. 8-й тур. ЦСКА — «Спартак». LIVE!

РПЛ. 8-й тур. ЦСКА — «Спартак». Текстовая трансляция

18:20. Фанаты готовятся.

18:15. И вот так.

ОНЛАЙН

18:10. А в Москве вот так пока.

18:05. Исландцы быстро завоевали российскую публику.

18:02. В Питере 4:2 — отличный матч! Здесь тоже ждём шоу.

18:00. Ну а мы отправляемся на «ВЭБ Арену». Там гуляет Олег Лысенко и видит много интересного.

Полиция готовится к матчу

17:56. Дмитрий Егоров заряжается перед игрой.

17:52. В Питере идёт второй тайм ещё одного крутого матча — «Зенит» — «Локомотив». Хозяева ведут 3:1. Уже 4:1.

17:50.

Состав «Спартака»

Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Фернандо, Зобнин, Попов, Ханни, Самедов, Луис Адриано.

17:48. «Спартак» приезжает на «ВЭБ Арену».

17:45.

Состав ЦСКА

Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.



Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Щенников, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин.

17:40. Немного интересного чтения перед дерби.

Адские истории про фанатов.

6 адских историй про дерби ЦСКА – «Спартак» Дерьмо у офиса «Фратрии», свиные головы и массовая драка 500+ фанатов.

Тактический разбор игры Николы Влашича от Антона Иванова.

Кого «Спартаку» нужно опасаться больше, чем лучшего бомбардира РПЛ Никола Влашич гарантированно создаст проблемы красно-белым в дерби.

Зарисовка о лучшем бомбардире РПЛ Фёдоре Чалове.

Однажды Чалов забил «Спартаку» пять. Один из голов – настоящий шедевр Это случилось ровно три года назад.

Дмитрий Егоров вспомнил матч годичной давности, в котором «Спартак» победил 3:0.

Тренерская победа. Как «Спартак» громил ЦСКА год назад Тогда у Гончаренко были Игнашевич, Березуцкие, Витиньо и Головин.

17:30. Здравствуйте! Сегодня пройдёт столичное дерби, которое всегда вызывает колоссальный интерес, независимо от того, в каком состоянии ЦСКА и «Спартак» к нему подходят. Сейчас «красно-синие» на пятом месте, а «красно-белые» — третьи.

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