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ЦСКА — «Спартак», 23 сентября 2018 года. РПЛ. Онлайн-трансляция

«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
РПЛ. 8-й тур. ЦСКА — «Спартак». LIVE!
Центральный матч первой части чемпионата.
Футбол / РПЛ
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
23 сентября 2018, воскресенье. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Спартак М
Москва

РПЛ. 8-й тур. ЦСКА — «Спартак». Текстовая трансляция

18:20. Фанаты готовятся.

18:15. И вот так.

ОНЛАЙН

18:10. А в Москве вот так пока.

18:05. Исландцы быстро завоевали российскую публику.

18:02. В Питере 4:2 — отличный матч! Здесь тоже ждём шоу.

18:00. Ну а мы отправляемся на «ВЭБ Арену». Там гуляет Олег Лысенко и видит много интересного.

Полиция готовится к матчу

17:56. Дмитрий Егоров заряжается перед игрой.

17:52. В Питере идёт второй тайм ещё одного крутого матча — «Зенит» — «Локомотив». Хозяева ведут 3:1. Уже 4:1.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
23 сентября 2018, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
5 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 – Шатов – 13, 1:1 – Баринов – 17, 2:1 – Ерохин – 48, 3:1 – Дзюба – 57, 4:1 – Шатов – 64, 4:2 – Миранчук – 74, 4:3 – Смолов – 85, 5:3 – Дриусси – 90
Удаления: нет – Тарасов, 82

17:50.

Состав «Спартака»

Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Фернандо, Зобнин, Попов, Ханни, Самедов, Луис Адриано.

17:48. «Спартак» приезжает на «ВЭБ Арену».

17:45.

Состав ЦСКА

Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.

Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Щенников, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин.

17:40. Немного интересного чтения перед дерби.

Адские истории про фанатов.

6 адских историй про дерби ЦСКА – «Спартак»
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Тактический разбор игры Николы Влашича от Антона Иванова.

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17:30. Здравствуйте! Сегодня пройдёт столичное дерби, которое всегда вызывает колоссальный интерес, независимо от того, в каком состоянии ЦСКА и «Спартак» к нему подходят. Сейчас «красно-синие» на пятом месте, а «красно-белые» — третьи.

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«Устроили тут «Дом-2». Давайте уже в футбол играть». Прогнозы на 8-й тур РПЛ
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