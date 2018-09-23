РПЛ. 8-й тур. ЦСКА — «Спартак». LIVE!

РПЛ. 8-й тур. ЦСКА — «Спартак». Текстовая трансляция
18:20. Фанаты готовятся.
18:15. И вот так.
ОНЛАЙН
18:10. А в Москве вот так пока.
18:05. Исландцы быстро завоевали российскую публику.
18:02. В Питере 4:2 — отличный матч! Здесь тоже ждём шоу.
18:00. Ну а мы отправляемся на «ВЭБ Арену». Там гуляет Олег Лысенко и видит много интересного.
Полиция готовится к матчу
17:56. Дмитрий Егоров заряжается перед игрой.
17:52. В Питере идёт второй тайм ещё одного крутого матча — «Зенит» — «Локомотив». Хозяева ведут 3:1. Уже 4:1.
17:50.
Состав «Спартака»
Максименко, Джикия, Боккетти, Рассказов, Мельгарехо, Фернандо, Зобнин, Попов, Ханни, Самедов, Луис Адриано.
17:48. «Спартак» приезжает на «ВЭБ Арену».
17:45.
Состав ЦСКА
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.
Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Щенников, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Жиронкин.
17:40. Немного интересного чтения перед дерби.
Адские истории про фанатов.
Тактический разбор игры Николы Влашича от Антона Иванова.
Зарисовка о лучшем бомбардире РПЛ Фёдоре Чалове.
Дмитрий Егоров вспомнил матч годичной давности, в котором «Спартак» победил 3:0.
17:30. Здравствуйте! Сегодня пройдёт столичное дерби, которое всегда вызывает колоссальный интерес, независимо от того, в каком состоянии ЦСКА и «Спартак» к нему подходят. Сейчас «красно-синие» на пятом месте, а «красно-белые» — третьи.
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