Однажды Чалов забил «Спартаку» пять. Один из голов – настоящий шедевр

20-летний нападающий ЦСКА – один из лучших игроков старта сезона и лидер гонки снайперов. В пяти последних матчах во всех турнирах он забил семь мячей – потрясающий результат! Прогресс Фёдора восхищает, и кажется, что ещё чуть-чуть, и он избавится от статуса «подающий надежды» и ворвётся в список главных звёзд нашего чемпионата.

Дерби со «Спартаком» — отличная возможность сделать шаг навстречу большим свершениям. Тем более недоброжелатели часто ворчат: «Посмотрите, кому Чалов забивает… Только «Уралам» и «Арсеналам». Пусть для начала забьёт российскому топ-клубу...».

«Я стал серьёзнее относиться к футболу». Секрет преображения Фёдора Чалова Лучший бомбардир РПЛ – о запасе «молодёжки», новом ЦСКА и обновлённом себе.

Как и у любого «армейца», настрой на красно-белых у Фёдора особенный. Он и во времена «армейской» академии рубился со «Спартаком» не жалея себя. А один из тех матчей стал для нашего героя особенным.

«Я всегда играл нападающего, — вспоминал Чалов пару лет назад. – Забивал. Статистику не вёл, но, думаю, около сотни голов в школе набежало. В 13 лет на первом чемпионате России для нашего возраста «лучшего бомбардира» взял. Но самое яркое воспоминание юношества – пять голов «Спартаку». Как на крыльях летал – ощущения нереальные! Перед юношеским чемпионатом мира в Чили эти голы мне очень помогли – добавили уверенности».

«Побоялся сказать Слуцкому о болезни…». Фёдор Чалов от А до Я Как музыка потеряла перспективного пианиста, а футбол обрёл многообещающего нападающего: история форварда ЦСКА Фёдора Чалова из первых уст.

Речь идёт об игре в летнем первенстве Москвы 2015 года. «Спартак», хоть и забил тогда первым, быстро схлопотал удаление, растерялся – и сгорел со счётом 2:6. Чалов дважды реализовал пенальти в первом тайме, а во втором при 3:2 сотворил настоящий шедевр – получив мяч в центре поля, не стал делать передачу, а чуть притормозил и метров с 25 элегантным «парашютиком» перебросил вратаря. После этого были ещё два гола – головой и эффектным ударом внешней стороны стопы. В тот день в Сокольниках у Чалова действительно выросли крылья.

По итогам летнего сезона команда ЦСКА 1998 года рождения стала чемпионом. А Фёдор с 17 мячами – лучшим бомбардиром.

Любопытно, что в том самом дерби Чалов забивал не кому-нибудь, а Максименко. А на поле ему противостояли Рассказов и Ломовицкий. Те самые ребята, с которыми Фёдору предстоит встретиться сегодня.



Хотя самое любопытное кроется в другом. Случился тот матч ровно три года назад – 23 сентября 2015 года. Если у Чалова получится отличиться и сегодня, впору будет поверить в магию даты.