Кокорин: что мне сказал Дзюба? Он кричал на испанском – ничего нового

После матча «Зенит» – «Локомотив» ни один игрок московской команды не остановился в микст-зоне для комментариев. Это, вообще-то, нарушение регламента чемпионата, но разве футболистов такие вещи волнуют? До первого крупного штрафа – точно нет. Лишь Дмитрий Тарасов, отвечая на вопрос про удаление, развёл руками и бросил на ходу: «Раз судья назначил, значит, было».

Естественно, победители общались с журналистами с большим желанием. Капитан «Зенита» Бранислав Иванович признался, что встречи с бывшей командой для него по-прежнему особенные. Интервью серба на мгновение прервал проходивший мимо Артём Дзюба. «Наша легенда!» – сказал центрфорвард, обняв Ивановича. Правда, с самим Дзюбой на этот раз пообщаться не получилось. Его заменил у микрофонов другой нападающий – Александр Кокорин. Сегодня состоялось долгожданное возвращение игрока «Зенита» и сборной России после тяжёлой травмы. Его встретили овациями. Сам Кокорин светился от радости, пусть и сыграл всего ничего.

— Отличные ощущения, – признался Кокорин. – Долго тренировался с командой и индивидуально, предвкушал своё возвращение. Наконец-то вернулся, почувствовал сегодня игру. На мой взгляд, она получилась хорошей, динамичной. Всё было: много голов, борьбы, красная карточка. Хорошее дерби и заслуженная победа «Зенита».



— Показалось, что «Зенит» имел подавляющее преимущество, пропустив необязательные три мяча. Согласны?

— Я не видел третий гол, потому что разминался. В эпизоде со вторым мячом повезло с рикошетом. Кто не смотрел матч, может подумать по счёту, что игра была примерно равной. «Зенит» много не забил в первом тайме. Потом получились хорошие голы во втором. Но «Локомотиву» тоже нужно отдать должное – там сильные исполнители, хорошая атака. Да, могло быть 4:1, а было 4:3. Но главное, что мы набрали три очка.

Вы удивитесь, но Тарасов всё делал правильно Не стоит глумиться над четырьмя минутами Дмитрия Тарасова.

— Артём Дзюба после своего гола подбежал к вам. Что сказал?

— Да он радовался, как всегда (смеётся). На испанском кричал. Ничего нового.



— Некоторые игроки признаются, что после таких травм боятся какое-то время идти в стыки, где-то берегут себя. Как ваше психологическое состояние?

— Я и без травм боюсь идти в стыки (улыбается). Поэтому травма ничего не меняет. Все говорят, что психологически это проблема до первого стыка. Потом уже забываешь и не думаешь об этом.



— Болевые ощущение ещё есть?

— После операции всё равно чувствуешь, что она у тебя когда-то была. Просто это сидит в голове. Вопрос времени.

— Когда сможете выдержать 60-70 минут?

— Пока команда так прёт, я готов подменивать тех, кто будет забивать. Потребуется играть больше – сделаю это с радостью.



— «Зенит» без вас создал большое преимущество в очках над конкурентами. Что же будет после вашего возвращения?

— Пусть такое преимущество и останется. Самое важное – продолжать так играть и побеждать. Сейчас у «Зенита» много матчей. Вот и Кубок России начинается.

— Рады, что «Зенит» уже сыграл все свои матчи в чемпионате на искусственных полях?

— Да! Да!



— Болельщики очень тепло приветствовали ваше первое касание мяча. Слышали?

— Слышал. Приятно играть дома, и не только мне. У нас всегда больше 50 тысяч зрителей приходит. Такого нигде нет. Даже когда нет сил, тяжёлые перелёты, игра на третий день, мы находим дополнительные эмоции и силы за счёт такой поддержки. Сегодня мы все вместе победили.



— Вспоминали прошлогодние 0:3 от «Локомотива»? Отомстили сегодня за тот результат?

— Да, отомстить получилось. Хотя тогда была хорошая игра. Мне кажется, результат не соответствовал ей. У нас была куча моментов – штанга, перекладина. Просто не смогли забить. Пропустили контратаки и развалились. Сегодня мы реабилитировались. Вообще, если посмотреть историю встреч, у нас с «Локомотивом» хорошие матчи получаются. Как правило, ничейные или с разницей в один мяч.



— Будете смотреть матч ЦСКА – «Спартак»?

— Нет.