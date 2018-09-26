Моуринью не даст больше Погба капитанскую повязку. Команда — за!

Моуринью не доволен Погба, пенальти на ЧМ могут появиться и на групповом этапе, Хёведес признан одним из худших игроков 2018 года.

«Енисей» обсуждает со «Спартаком» обмен кругами

Как стало известно «Чемпионату», «Енисей» обсуждает с московским «Спартаком» и Российской Премьер-Лигой обмен кругами по причине неготовности стадиона к дате матча по определенным вопросам, связанных с безопасностью.



Встреча между «Енисеем» и «Спартаком» изначально была запланирована на 7 октября в Красноярске. Таким образом, если стороны договорятся, матч будет перенесён в Москву, а встреча второго круга, которая должна пройти в апреле следующего года, состоится на домашнем стадионе «Енисея».

Плюс один стадион. 6 событий игрового дня РПЛ Для тех, кто проспал весь футбол в ожидании дерби.

После 8 туров «Спартак» занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги третье место, набрав 15 очков, а «Енисей» располагается на последней строчке, имея в активе пять баллов.



Календарь РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».



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РФС представил «Енисею» список замечаний по стадиону перед игрой со «Спартаком»

Моуринью заявил игрокам, что Погба больше никогда не будет капитаном «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил игрокам клуба, что полузащитник Поль Погба больше никогда не будет капитаном команды, сообщает The Times.



По данным издания, португальский специалист был возмущён словами Погба после матча шестого тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:1). Французский игрок заявил, что манкунианцы должны больше атаковать в домашних играх. Также Моуринью отметил, что Погба не представляет, как быть капитаном, и не считает, что команда должна быть превыше всего.



Напомним, французский полузащитник в нынешнем сезоне трижды выходил на поле с капитанской повязкой на руке в связи с отсутствием Антонио Валенсии. Отмечается, что игроки «Манчестер Юнайтед» поддержали решение Моуринью.

Погба: в домашних матчах «МЮ» должен атаковать, атаковать и ещё раз атаковать

ФИФА может ввести серии пенальти после ничейных матчей на групповом этапе ЧМ

В ФИФА раздумывают над возможностью введения серий пенальти в случаях ничейного исхода матчей группового этапа чемпионата мира, сообщает The Sun.



По информации издания, глава ФИФА Джанни Инфантино всё ещё рассчитывает на то, что число участников мундиаля будет увеличено с 32 до 48 команд уже в 2022 году на ЧМ в Катаре, а сборные будут разделены на 16 групп по три в каждой. Если это произойдёт, то увеличится вероятность ситуаций, при которых команды в матче заключительного тура группового этапа будет устраивать ничья для выхода в плей-офф.

В связи с этим в ФИФА рассматривают возможность введения серии пенальти после ничейных матчей на групповом этапе. По этому правилу команды, как и прежде, получали бы по одному баллу за ничью, а ещё одно очко было бы разыграно в серии послематчевых 11-метровых.

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«Монако» дома уступил «Анже», Головин провёл на поле весь матч

В матче седьмого тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Анже». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в составе «Анже» на свой счёт записал нападающий Стефан Баокен, забивший на 27-й минуте. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин впервые вышел в стартовом составе команды, однако результативными действиями отметиться не смог.

Головин выходит в основе и проигрывает. У «Монако» всё плохо Российский полузащитник впервые сыграл за монегасков полный матч.

Marca включила защитника «Локомотива» Хёведеса в сборную худших игроков года

Испанское издание Marca составило символическую сборную под название «Худшие футболисты 2018 года».



В числе главных разочарований года по версии редакции издания оказался и защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес. Напомним, немец в прошлом сезоне выступал на правах аренды в «Ювентусе», за который он из-за травмы успел сыграть только в трёх матчах. Летом Бенедикт перешёл из «Шальке-04» в стан «железнодорожников».

В сборную худших игроков года по версии Marca вошли также Лорис Кариус («Ливерпуль»/«Бешикташ»), Леонардо Бонуччи («Милан»/«Ювентус»), Виктор Нильссон-Линделёф («Манчестер Юнайтед»), Месут Озил («Арсенал», Лондон), Уэсли Снейдер («Ницца»/«Аль-Гарафа»), Тьемуэ Бакайоко («Челси»/«Милан»), Гансо («Севилья»/«Амьен»), Алексис Санчес («Арсенал»/«Манчестер Юнайтед»), Келечи Ихеаначо («Лестер Сити»), Лусиано Вьетто («Атлетико»/«Валенсия»/«Фулхэм»).

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«Оренбург» стал первым участником 1/8 финала Кубка России

Сегодня, 25 сентября, в Барнауле местное «Динамо», выступающее во втором дивизионе, в 1/16 финала Кубка России встречалось с «Оренбургом». Матч завершился победой представителя Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0.

Первый мяч в составе оренбургской команды забил на 43-й минуте нападающий Артём Галаджан. Окончательный результат за девять минут до финального свистка установил форвард Андрей Козлов.



Таким образом, «Оренбург» первым из участников турнира вышел в 1/8 финала Кубка России. На этой стадии подопечные Владимира Федотова сыграют с победителем пары «Тюмень» — ЦСКА (Москва). Эта игра запланирована на 10 октября нынешнего года.

«Урал» обыграл «Нефтехимик» и вышел в 1/8 финала Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России «Нефтехимик» принимал на своём поле «Урал». Встреча проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



К 60-й минуте команда из Екатеринбурга вела со счётом 3:0, однако впоследствии хозяевам удалось ответить на это двумя забитыми мячами. За «Урал» отличились Юрий Бавин и Илья Жигулёв, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Нефтехимика» Сергей Морозов. В составе нижнекамцев точными ударами отметились Алексей Бабырь и всё тот же Морозов. Таким образом, «Урал» вышел в 1/8 финала Кубка России, а «Нефтехимик» своё участие в турнире завершил.



«Урал» после 8 туров Российской Премьер-Лиги находится на 12-й строчке в турнирной таблице. «Нефтехимик» располагается на третьем месте в таблице ПФЛ в зоне «Урал-Приволжье».