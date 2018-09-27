«Зачем нужен VAR, если вы боитесь решений?» Клопп сорвался на судей

В теории прессинг «Ливерпуля» выглядит идеальным ответом на владение «Челси». Сложнейшая система контроля, выстроенная стальной паутиной вокруг Жоржиньо (отдал 180 пасов в последнем матче АПЛ!) – против щипцов, разумно нацеленных на линии передач и «узлы» — моменты приёма мяча. В теории это так.

На практике Жоржиньо так и не вышел на поле, а Клопп выпустил с первых минут семь футболистов, которые в этом сезоне в старте ещё не появлялись. «Челси» и «Ливерпуль» действительно провели тестировку систем. Но, так сказать, не на предельных нагрузках. Явно держа в уме матч в АПЛ, который они сыграют через три дня. Тем интереснее получилась репетиция.

Как сыграли

Определённая несогласованность прессинга, которая была заметна в первом тайме, давала «Челси» свободу. Лондонцы рекордно быстро проходили центр поля. Открывания Мораты в полуфланг стали сюрпризом для защиты. Баркли и Виллиан делали между линиями буквально всё, что хотели. А хотели они бить с линии штрафной и выводить Морату на Миньоле. Вот только Мората совершенно не хотел забивать. Два выхода один на один в первом тайме – ещё не повод для гола.

Может показаться, что «Челси» был убедительнее, но это не так. Лучше всего ситуацию описал Клопп в послематчевом интервью. «Игроки, которые не играли, должны были почувствовать ритм. Сначала было трудно, мы оставляли зоны и давали бить. Но мы приспособились. И стали создавать ещё более опасные моменты. Мы должны были забить в первом тайме, забили во втором, и это был логичный гол». Клопп прав.

Примерно через полчаса «Ливерпуль» включился. И оказалось, что экспериментальная защита «Челси» готова к высоким скоростям не больше, чем экспериментальная защита «Ливерпуля». Восхитительный сейв Кабальеро после удара Кейта с линии штрафной. Восхитительный сейв Кабальеро после удара Мане с трёх метров в противоход. Потом Старридж получил пас между центральными защитниками на линии штрафной: подработай на ход, и это выход один на один по центру, прямо буллит. Но Старридж не подработал. Это только моменты первого тайма. А второй тайм начался с того, что Старридж после дикого обреза Кристенсена всё-таки обработал мяч как надо, выскочил на вратаря, обыграл его и не попал в пустые ворота. Весёлый матч.

Салах не в форме, а Фирмино в запасе. Плевать, «Ливерпуль» — мощь Клоппу всё равно, у кого выигрывать. И на чьём поле.

С 20-й попытки Старридж исправился: вывел «Ливерпуль» вперёд ударом через себя. Клопп был прав: гол логичный. К этому моменту во втором тайме ещё один явный голевой момент не использовал Мане. «Ливерпуль» адаптировался к системе «Челси» и начал методично её ломать. Но ближе к концу матча случилось событие, из-за которого Клопп после матча говорил о судьях больше, чем когда-либо раньше в Англии.

Сначала правила нарушил Кейта. Спорный момент: он не играл прямой ногой, успел попасть по мячу и уже опускал ногу, когда столкнулся с Мозесом. Жёсткое столкновение, но не похоже на опасную игру, как трактовал эпизод Кевин Френд. Кейта получил жёлтую карточку. Азар выполнил подачу со штрафного, Баркли опередил всех и пробил головой, а после сейва Миньоле первым к мячу успел Эмерсон. Арбитр воспользовался помощью видеоассистента (в Кубке Англии VAR разрешён) и засчитал гол. 1:1, и этому эпизоду Клопп посвятил большую часть пресс-конференции. Даже больше, чем прекрасному голу Азара, который за пять минут до конца матча протащил мяч в штрафную, обыграл двух соперников и попал в дальний угол.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Пресс-конференция Клоппа

Тренер «Ливерпуля» мимоходом сказал о том, что Кейта не фолил и обратил внимание на более важные вещи.

«Во время подачи два игрока «Челси» были в офсайде. Офсайд очевиден, значит, его посчитали пассивным. Они не участвовали в эпизоде. Но как можно называть офсайд пассивным, если они блокировали моих игроков? Слушайте, дело не в том, что я тренер «Ливерпуля», я просто разбираю эпизод. Ок, они не касались мяча. Но они блокируют моих игроков, находясь в офсайде. Это оказывает серьёзное влияние на эпизод. Им и не нужно идти к мячу, чтобы повлиять. Если всем можно блокировать соперников, находясь в офсайде, вы представляете, как это изменит игру при стандартах? Баркли, который нанёс первый удар, тоже был в офсайде. В небольшом, я понимаю, что в игре арбитр не мог такое заметить. Но он же использовал VAR. Весь эпизод был пересмотрен. Так зачем вы используете VAR, если не хотите принимать решения? Зачем тогда нужен VAR?

Я не чувствую себя разочарованным. Мы хорошо играли, вели в счёте и могли убить игру раньше. Но пропустили после фола, которого, возможно, и не было – таких ситуаций полно в каждом матче, и никто не свистит. Ну и этот гол… Честно говоря, я даже не ждал, что в этой ситуации судьи станут использовать VAR. Но раз уж вы используете, надо принимать решения».

Клопп прав?

Может, не на сто процентов, но в значительной степени. Оставим фол Кейта: таких эпизодов действительно множество в каждой игре, и разные судьи трактуют их по-разному. Там не использовался видеоповтор. Перейдём к голу.

В явном офсайде находятся два игрока «Челси»: Мората (не принимает участия в эпизоде) и Кристенсен (блокирует Ловрена). В небольшом офсайде находится Баркли (нанёс удар головой). Наконец, в спорной ситуации находится Эмерсон: офсайда нет, но он блокирует Фирмино, которого потом опередит в игре на добивание и сравняет счёт.

Если судьи разбирали эпизод с помощью VAR, они должны были заметить офсайд Баркли – это не гол. Далее, они должны были засчитать офсайд Кристенсена, который принимал участие в эпизоде, мешая игроку «Ливерпуля» из положения вне игры. Это уже два повода отменить гол ещё до того, как начать обсуждать потенциальный офсайд Эмерсона в момент подачи Азара – в тот самый момент, когда он мешал Фирмино.

VAR точно упростит судьям работу и уменьшит количество ошибок. Но трудно быть более неготовым к использованию современных технологий, чем бригада, которая работала на этом матче. Кстати, обратите ещё раз внимание на скриншот. Это момент, который показали в трансляции матча. На скриншоте телезрители видят, как работают видеоассистенты. По синим линиям они ориентируются. Не сказать, чтобы эти линии проходили там, где надо.

Пауза затянулась, идеальный ракурс искали долго. Наконец нашли. Эмерсон точно в правильном положении, чего не было видно с остальных ракурсов. И синяя линия прошла там, где надо. Фирмино – не ближе всех к своим воротам. Ближе Старридж. Технологии работают, они эффективны. Вот только на этом же повторе по этой же синей линии видно, что Баркли бил из офсайда.

Закон Мёрфи гласит, что если существует хотя бы малейшая возможность сделать что-либо неправильно, она будет использована. Как известно, военный лётчик Эдвард Мёрфи сказал это после того, как на боевых испытаниях нового самолёта пропеллер стал вращаться не в ту сторону: детали двигателя установили задом наперёд.

Можно спорить с Клоппом относительно трактовки участия в эпизоде Кристенсена. Это действительно второй этаж рассуждений. Но трудно спорить с законом Мёрфи, когда у тебя перед глазами синяя линяя и край белой гетры Баркли, который находится левее, чем жёлтая бутса Старриджа. Теперь судьи видят всё. Осталось научиться смотреть.

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