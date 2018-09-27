В основе «Спартака» три новых лица. Кто они?

В основе «Спартака» дебютировали Пантелеев, Маслов и Мамин. Вот что о них известно.

Московский «Спартак» переиграл в 1/16 финала Кубка России «Черноморец». В основе красно-белых с первых минут появились сразу три дебютанта: Артём Мамин, Владислав Пантелеев и Павел Маслов.

Артём Мамин Фото: spartak.com

Артём Мамин (21 год)

Единственный из трёх названных футболистов, кто выступал за главную команду «Спартака» до вчерашнего дня. Правда, провёл на поле всего пять минут – вышел вместо Ханни на 89-й минуте в матче с «Ростовом» в прошлом сезоне. Тогда Артём отметился лишь четырьмя касаниями мяча. Матч с «Черноморцем» центральный защитник отыграл полностью. После встречи Мамин признал, что не был безупречен, и поблагодарил Артёма Реброва за подсказки.

Мамин родился в Екатеринбурге и учился в школе «Урала». Там же до сих пор выступает его младший брат Алексей (вратарь молодёжной команды «Урала»). В «Спартаке» с 2017-го года. При Гунько выступал на позиции опорника, но чаще играл центрального защитника.

Когда сорвался трансфер Терри, Каррера заявил, что будет искать замену среди резерва. Мамин сразу стал основным претендентом, потому что из связки центральных защитников «Спартака-2» Мамин – Гапон на сборы с Каррерой ездил именно он. Хотя нужно понимать, что ориентировочно через месяц восстановится один из героев ЧМ-2018 Илья Кутепов.

Павел Маслов Фото: spartak.com

Павел Маслов (18 лет)

Самый молодой из участников матча «Черноморец» – «Спартак» отметился тем, что на 39-й минуте выбил мяч за пределы стадиона «Центральный» в Новороссийске. Из более интересной статистики: по данным Instat, Маслов вступил отбор 23 раза (83% успешно) – отличный показатель.

Маслов перешёл в стан красно-белых прошедшим летом. До этого играл в родной «Тюмени». Отец Павла – Евгений Маслов — является рекордсменом «Тюмени» по количеству сыгранных матчей в чемпионатах страны (397) и многолетним капитаном команды. Становление Маслова-младшего в «Тюмени» шло, когда Маслов-старший входил в тренерский штаб главной команды.

Сейчас Маслов, несмотря на 18-летний возраст, играет с мужиками в ФНЛ в составе «Спартака-2», который идёт в таблице третьим. Защитник стабильно проводит все 90 минут в каждом матче. Из 13 туров пропустил только один – из-за дисквалификации за четвёртую жёлтую.

В матче с «Черноморцем» Пантелеев провёл на поле 83 минуты и отметился 5 ударами (один в створ). Уже на третьей минуте полузащитник мог открывать счёт, но, замыкая прострел, пробил рядом со штангой. Вот пять ударов Пантелеева, по данным Instat.

Несколько раз Пантелеев бил, когда большинство других футболистов отдали бы передачи. Нужно понимать, что отличительной чертой футболиста являются удары. Особенно со штрафных. Хавбек уже 10 раз забивал со стандартов за «Спартак-2».

Зная это, Пантелееву доверили исполнить штрафной на 52-й минуте, но удар пришёлся в центр стенки – футболист «Черноморца» упал как подкошенный. Кстати, недавно Пантелеев забил со штрафного в матче молодёжных сборных России и Египта. Если учитывать, что команда Карреры забивает как правило со штрафных, то Пантелеев вполне вписывается в футбол итальянца. Хотя при наличии Фернандо в таком исполнителе отпадает необходимость.



Пантеелев – единственный из трёх спартаковцев, кого можно назвать воспитанником красно-белых. Хотя полузащитник и родился в Тульской области, но уже более 10 лет находится в системе клуба.