Незаменимые. Кто они, ключевые фигуры каждой из 16 команд РПЛ?

«Енисей» настолько поменял состав, попав в Премьер-Лигу, что в обновлённой команде Дмитрия Аленичева ещё просто не мог появиться игрок, про которого с уверенностью скажешь – незаменимый! Возможно, особенно сильно красноярцы пострадают от потери травмированного голкипера Давида Юрченко. В матче 8-го тура чемпионата с «Уралом» вместо него появился Юрий Нестеренко: пропустил два мяча после двух ударов в створ ворот.

Давид Юрченко Фото : Артём Гусев, «Чемпионат»

И в «Уфе» голкипер – важнейшая фигура. Однако за спиной Александра Беленова сидит довольно опытный Гиорги Шелия. А вот атака уфимцев во многом зависит от стандартов и индивидуальных действий Сильвестра Игбуна. Если у Слая не идёт игра, «Уфа» теряет значительную часть своего атакующего потенциала. Других форвардов такого уровне в команде нет. Это доказывает нынешний чемпионат, в котором Игбун пока не слишком результативен: на его счету лишь гол и голевая передача в матче с «Анжи».

Не пенсионная реформа. Фанатов «Спартака» избавили от страданий Футбольные власти послали регламент к чёрту и приняли лучшее решение – провести матч «Енисей» — «Спартак» в Красноярске.

Сильвестр Игбун Фото: РИА Новости

Кулик – едва ли не единственный нестандартный игрок средней линии «Анжи». Он выполняет больше всех передач в махачкалинской команде, чаще других выводит партнёров на удар. Для южан это действительно незаменимая фигура в центре поля. Победный гол «Анжи» в гостевой встрече с «Динамо» был забит в результате умелой игры 33-летнего полузащитника. Опытный Кулик выиграл подбор, после чего быстро сделал передачу в нужное место Андресу Понсе.

Владислав Кулик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Смешно, конечно, называть незаменимым футболиста, сыгравшего в чемпионате всего 44 минуты, а до этого целый год занимавшегося скорее физкультурой, нежели спортом. Вот только у «Крыльев Советов» та же история, что и у «Енисея»: состав команды здорово поменялся. Трудно выделить какого-то одного игрока. У «Крыльев Советов» полоса неудач, команда Андрея Тихонова худшая в лиге по результативности. Самарцам срочно нужно вернуть того Молло, который уходил в «Зенит».

Йоан Молло Фото: kc-camapa.ru

Денис Кулаков, «Урал»

У «Урала» в организации атак давным-давно сделан крен на правый фланг. Связка Кулаков – Димитров очень эффективна, даже лидеры Премьер-Лиги вынуждены тактически подстраиваться, чтобы нейтрализовать её. В первых шести турах украинец выводил «Урал» на поле с капитанской повязкой, а потом получил травму. Заменить Кулакова некем. Главный тренер Дмитрий Парфёнов вынужден закрыть дыру Сергеем Брызгаловым, хотя это не его позиция.

Денис Кулаков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Можно сколько угодно обсуждать возраст Фернандеша в свете его нового контракта, но факт в том, что португалец остаётся ключевой фигурой команды Юрия Сёмина. 32-летний полузащитник и сегодня лидирует в «Локомотиве» по некоторым статистическим показателям. В частности, выдаёт больше всего ключевых передач, совершает наибольшее количество успешных обводок и зарабатывает на себе фолы чаще любого другого игрока «железнодорожников». Ману – украшение нашей лиги.

Мануэл Фернандеш Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

У Ткачёва не получилось заиграть в «Локомотиве» и ЦСКА, зато в командах чуть менее высокого уровня он уже не первый сезон – король. Сергей стремится быть лидером на поле, забивает потрясающие по красоте голы. Бразильский Халк уехал, а «русский Халк» (помните старое прозвище Ткачёва?) делает наш чемпионат чуть-чуть ярче. После восьми туров 29-летний атакующий полузащитник – самый результативный игрок туляков с двумя голами и двумя голевыми передачами.

Сергей Ткачёв Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Поставленный удар Панченко – не менее страшная сила. Хотя роль Кирилла на поле постепенно меняется, он превращается в какой-то степени в организатора атак «Динамо». Иногда это становится проблемой для бело-голубых, поскольку в центре поля требуется больше мобильности. Очевидно, сказываются и последствия тяжёлой травмы. Тем не менее без Панченко основу «Динамо» представить сложнее, чем без любого другого футболиста команды Дмитрия Хохлова.

В топе бомбардиров РПЛ – только россияне. Когда такое было?! У Дзюбы, Смолова и Кокорина появились молодые конкуренты.

Кирилл Панченко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Годы идут, а испанец всё так же остаётся ключевой фигурой в системе Курбана Бердыева. В своё время вокруг Наваса строилась оборона «золотого» «Рубина», потом – «серебряного» «Ростова», а сегодня 38-летний центральный защитник пытается навести порядок в игре заново строящегося «Рубина». Опытный легионер среди лидеров команды по выигранным верховым единоборствам, перехватам и выносам мяча. Фактически Навас – голос тренера на футбольном поле.

Сесар Навас Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Вернувшийся в элиту «Оренбург» приятно удивляет. На некоторых игроков команды Владимира Федотова мы взглянули, словно с другого ракурса. Даже не опытных, сложившихся футболистов. Лучший пример – 36-летний Ойеволе. Аде очень хорош в тройке центральных защитников «Оренбурга». Не просто надежён, а ещё и эффективно поддерживает атаку. Его подключения вперёд непредсказуемы. За восемь туров Ойеволе сделал две голевые передачи, а также забил один гол. Вряд ли в «Оренбурге» кто-то полезнее его.

Адесойе Ойеволе Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Для клуба из Грозного иметь в составе собственного воспитанника – дело принципа. Несомненно, именно Уциев стал самым сильным игроком из подготовленных «Ахматом» в период выступлений в Премьер-Лиге. Ризван стабильно выступает на протяжении многих сезонов, носит капитанскую повязку. В нынешнем сезоне он поучаствовал в трёх голевых атаках команды – хороший результат для крайнего защитника. Не вспомнить уже, кто раньше играл у «Ахмата» на правом фланге обороны.

Ризван Уциев Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Игорь Акинфеев, ЦСКА

ЦСКА тоже растит теперь новых кумиров для болельщиков. От прежней основы мало кто сохранился. Если бы нужно было выбирать из полевых игроков, то за звание незаменимого поспорили бы Марио Фернандес и Алан Дзагоев – самые опытные игроки нынешнего состава «армейцев». Но Акинфеев, конечно же, вне конкуренции. Возможно, многие болельщики соперников красно-синих по чемпионату даже не знают фамилий второго-третьего вратарей команды Виктора Гончаренко. ЦСКА просто нельзя представить без Акинфеева.

Игорь Акинфеев Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Спартак» страдает без голов с игры. Следовательно не способен заменить Квинси Промеса? С другой стороны, эта история началась ещё с лучшим бомбардиром прошлого чемпионата в составе – голландец сыграл в первых пяти турах нового сезона. Незаменимым у красно-белых можно назвать Зобнина. В Премьер-Лиге просто мало таких футболистов, сочетающих большой объём работы с достаточно высокой техникой и пониманием игры. Роман – один из лучших российских игроков, ценнейший актив «Спартака».

Роман Зобнин Фото: РИА Новости

Гацкан и Тимофей Калачёв – две опоры, на которых держался «Ростов» в последние сезоны. Очень тяжело найти им альтернативу и по игровым качествам, и с точки зрения харизмы. Правда, белорусский полузащитник не всегда имеет практику при Валерии Карпине: то на скамейке матч проведёт, то на 20-30 минут выйдет. Всё-таки Калачёву – 37. Молдавский легионер на три года положе, а значит, ещё порезвее. Играет во всех турах от свистка до свистка. Как и прежде, чужих ног не жалеет – заработал уже три жёлтые карточки. С Гацканом мало кому приятно пересекаться на поле.

Александр Гацкан Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Прежде мы бы не задумываясь назвали человека, без которого не узнать «Краснодар» – Андреас Гранквист. Но летом швед покинул команду. Теперь у «быков» капитанит другой центральный защитник - Александр Мартынович. Игрок опытный, добротный, однако до уровня Гранквиста не допрыгнувший. Фёдор Смолов своим уходом в «Локо» также заставил нас привыкать к «Краснодару» без главного снайпера. Кто теперь Особенный в составе «быков»? Пожалуй, швед передал эстафету шведу. Классон – новый лидер.

Виктор Классон Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Кажется, сейчас весь мир крутится вокруг Дзюбы. И без того крупный Артём как будто увеличился в размерах: его видно и слышно из любой точки земли. Уж России – точно. Роберто Манчини выкинул Дзюбу из своего «Зенита», а Сергей Семак строит игру прежде всего на козырях центрфорварда сборной. Когда Артём по каким-то причинам пропускает матч, есть ощущение отсутствия на сцене главного актёра. Так будет продолжаться, пока Дзюба не потеряет эмоции с ЧМ-2018, не начнёт делить свои выступления на «быстрые танцы» и медленные. Надеемся, он сохранит кураж надолго.

«Такого Дзюбу остановит только Бубнов» Хит-парад цитат 8-го тура РПЛ.