«Федун несёт несусветную глупость». Крик души президента «Анжи»

Несколько дней назад президент «Спартака» Леонид Федун представил свой вариант реформирования российского футбола. Вот основные пункты его программы:

1. Понятная и прозрачная система субсидирования медиаправ вместо непрозрачной системы бюджетной поддержки. Поддержка региональных клубов – около 30-40% их бюджетов, для грандов – 5-7% от их доходов. Сделать через механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов. Достаточно € 80-100 млн для РПЛ и 15 – для ФНЛ при одновременном запрете на использование бюджетных источников для спонсирования профессиональных клубов.

«Спартак» раскрыл информацию о доходах. Там много интересных цифр В частности, на билетах и абонементах заработано 579 млн.

2. Жёсткие условия лицензирования.

Клубы Премьер-Лиги должны иметь стадион с крытыми трибунами вместимостью не менее 20 тыс. зрителей; полноценную академию с инфраструктурой, включая крытый манеж и бездефицитный бюджет с доходами не менее € 13 млн.

Команды ФНЛ обязаны иметь стадион не менее 5-7 тыс. зрителей с частично крытыми трибунами; собственную футбольную школу либо соглашение о сотрудничестве с региональным футбольным центром; 5-10 доморощенных игроков в заявке на сезон и бездефицитный бюджет.

Клубы ПФЛ должны иметь в составе команд не менее половины, а в перспективе до 2/3 игроков, подготовленных в собственных и региональных школах и академиях.

3. Развитие детского и юношеского футбола: поддерживать существующий тренд на развитие материальной базы, региональных центров и академий; создать систему понятной материальной мотивации детских тренеров, в которой будет прямая зависимость между успешной профессиональной карьерой воспитанников и материальным благополучием их тренеров. В кратчайшие сроки утвердить программу «национальной солидарности»; принять концепцию Российского молодёжного чемпионата.

Федун: если Америка начнёт чихать, будет кровавая рвота Владелец «Спартака» – о трансферах, продаже Промеса, «проклятии «крестов» в команде. И даже об Америке.

4. Структура российского профессионального футбола: Премьер-Лига – 12-16 клубов; молодёжный чемпионат; ФНЛ (Западный и Восточный дивизионы) – 32-36 клубов; ПФЛ; межрегиональные дивизионы.

Предложения Федуна далеко не всем пришлись по душе. В частности, президент испытывающего серьёзные финансовые проблемы «Анжи» Осман Кадиев жёстко раскритиковал идею президента «Спартака». Приводим его монолог почти без купюр.

«Мне смешно слушать такие реформы, как та, которую предлагает Федун. Во всех западных странах играют по 60-70 матчей, а он предлагает 20-25 игр. Глупость несусветная! У нас столько во второй лиге играют в лучшем случае. Откуда они вырастут? От тренировок? Больше должно быть клубов, академий и официальных матчей. Они должны соревноваться не на тренировках.

Посмотрите, сколько у нас осталось клубов. А когда из 12 клубов, которые Федун предлагает оставить, какой-то потеряет финансирование – будем играть вдесятером? А когда из 10 оставшихся ещё два лишатся денег – ввосьмером? Это ведь смешно. Он предлагает соревноваться в деньгах, оставив элиту, но найдётся тот, у кого денег больше. Федун причислил себя к элите.

У нас нет финансирования, но разве мы в плохой футбол играем? Почему Федун должен лишать Дагестан футбола из финансовых соображений? Почему он должен лишать футбола Хабаровск, Томск, Владивосток, Тюмень, Новороссийск, Новосибирск, Красноярск? Там что, не россияне живут? Туда, видите ли, далеко лететь, так что ему неудобно. А эти команды 15 раз прилетают и играют в европейской части, что говорит о наличии там футбола.

Федун несёт несусветную глупость. У нас в Премьер-Лиге должно быть 20 клубов, в ФНЛ – 40, в ПФЛ – 200. Говорят, что нет финансов – воровать надо меньше! У господина Захарченко 9 миллиардов находят, у Хорошавина – миллиард. Оказывается, есть деньги! Почему на это есть, а чтобы дети играли в футбол, денег нет.

Почему бюджет и бизнесмены не должны помогать клубам? Почему бы не снять с налогов бизнесменов, которые отпускают средства на футбол, в том числе детско-юношеский? Эти люди ведь опять платят те же налоги. Допустим, если мне правительство Дагестана даст 500 миллионов, из них 240 вернутся в бюджет в виде налогов от «Анжи». Вот об этом надо писать и говорить, а не нести чушь Федуна.

Очень хорошо иметь деньги «Лукойла» и тратить их на футбол, получая преференции от города. А ты сделай команду и выведи её в Премьер-Лигу – вот тогда я поклонюсь. Например, Галицкому я поклонюсь и скажу: «Спасибо, ты молодец, ведь взял команду в КФК и сделал такой, какой она должна быть». Ребятам из Красноярска скажу спасибо, ведь они играют и что-то делают".