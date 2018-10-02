Символическая сборная девятого тура РПЛ

Ярослав Годзюр («Урал») — 2

Отбил несколько непростых ударов и по-настоящему выручил команду в концовке встречи, отразив штрафной удар с убойной позиции прямо по центру ворот. Через несколько минут после этого сейва «Урал» забил второй гол. Да, отстоять игру на ноль Годзюр не смог, но в пропущенном голе вины вратаря точно нет. Наоборот, Ярославу практически удалось исправить ошибку защитников.

Сверрир Ингасон («Ростов») — 2

«Спартак» медлителен в продвижении мяча вперёд, но даже при низком темпе из-за акцента атак красно-белых на фланг Мельгарехо у правых и правых центральных защитников соперника достаточно работы. В матче с «Ростовом» москвичи пытались растянуть узко посаженную линию центральных полузащитников гостей смещениями Зобнина в левый полуфланг. При приёме Романом мяча на него сразу выдёргивался Калачев — между белорусом и Гацканом появлялся разрыв, в который врывался либо Мельгарехо, либо Ханни. В таких ситуациях здорово проявил себя Сверрир Ингасон. Исландец нарушал линию обороны и своевременно выдёргивался страховать опорную зону. К тому же защитник навязывал борьбу Адриано, когда «Спартак» пытался вскрыть пятиугольник из центральных полузащитников и нападающих «Ростова» средним пасом на бразильца. Исландец выигрывал не все единоборства, но хотя бы доигрывал эпизоды до конца и выбивал мяч в борьбу.

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Родриго Бекао (ЦСКА) – 2

Благодаря Бекао Марио Фернандес смог не оглядываться на свои ворота при подключениях на правом фланге. Родриго хорошо исполнил роль страхующего защитника: совершил несколько важных перехватов мяча при переходах «Оренбурга» из обороны в атаку, в своей трети поля правильно занимал позицию и всегда оказывался первым на мяче, сделал больше всех выносов из штрафной в команде.

Игорь Удалый («Анжи») — 1

Поражение «Зенита» в Махачкале – главная сенсация если не всего первого круга, то как минимум тура. С питерцами «Анжи» всё же пропустил мяч, но игра команды в обороне оставила гораздо более цельное впечатление, чем в предыдущих, даже успешных встречах. В этом туре основная нагрузка выпала на Игоря Удалого. Защитник «Анжи» играл по Дриусси или смещавшемуся в правый фланг Артёму Дзюбе и практически полностью выключил нападающего «Зенита». Против Артёма Удалый совершил 4 попытки отбора – все успешные. Да, Игорь допустил несколько необязательных фолов, словил жёлтую карточку, а при отборах и перехватах мяча часто действовал на отбой без попыток сохранить владение. Но свою основную работу защитник «Анжи» выполнил отлично.

Тимофей Калачёв («Ростов») — 1

Против «Спартака» Калачев вышел в стартовом составе и отработал 80 минут от штрафной до штрафной. Большую часть игрового времени Тимофей провёл на правом полуфланге обороны, помогая Паршивлюку. В атаке у «Ростова» не особо клеилось, но и в ней белорус чаще остальных оказывался в зоне мяча, собирая подборы после цеплявшегося за мяч Шомуродова. А рывком через всё поле с голевой передачей на 67-й минуте ветеран «Ростова» передал привет всем тем, кто считает, что в команде Карпина белорус не играет, а доигрывает.

Дмитрий Баринов («Локомотив») — 1

Как и Фернандо в позапрошлом туре, в матче с «Ахматом» Баринову пришлось справляться с персональной игрой по нему сразу двух игроков соперника. Мбенг и Иванов душили опорника «Локомотива» интенсивным прессингом, но ближе к середине второго тайма игроки «Ахмата» устали, и у Баринова стало чаще получаться выходить из-под давления. Последние полчаса матча практически все атаки «Локомотива» шли через Дмитрия, а с выигранного игроком верхового единоборства началась вторая голевая атака хозяев поля. У Денисова есть повод задуматься.

«Болельщики «Локомотива», всё должно быть в порядке» Сёмин восхищён Фернандешем и объясняет причины неудачного старта.

Оливье Тилль («Уфа») — 1

С 4 очками в последних двух турах команда Томарова начала подъём со дна турнирной таблицы РПЛ. Одна из причин наконец появившегося результата — в новичке «Уфы». Трансфером Оливье Тилля клуб закрыл проблемную для себя позицию восьмёрки. Полузащитник полезен буквально на каждом участке поля. В матче против «Енисея» люксембуржец собирал подборы и бесхозные мячи, чтобы разгонять атаки команды со своей трети поля. В средней зоне Оливье демонстрировал свой дриблинг и самостоятельно продвигал мяч вперёд, после одного из таких эпизодов заработал на себе жёлтую карточку. У чужих ворот полузащитник правильно открывался в полуфлангах, а после его подачи с углового «Уфа» забила победный гол. Тилль лучший в команде по xA и ключевым передачам за 90 минут и второй по количеству ударов. Он уже успел стать ключевым игроков линии полузащиты «Уфы», хотя месяц назад даже не считался профессионалом.

Виктор Классон («Краснодар») — 2

Швед коснулся мяча лишь 28 раз — чуть ли не меньше всех партнёров – и в позиционных атаках был не так заметен, как Вандерсон на правом фланге. Но за него говорят забитые голы. Классон здорово открывается из глубины поля и правильно оценивает точку получения передачи. Это помогает подстроиться под мяч и подготовиться к удару. Матч с «Динамо» не единичный случай незаурядной реализации Классона. После девятого тура Виктор стал лучшим бомбардиром своей команды, хотя больше шведа ударов за матч наносят сразу шесть его партнёров.

Сердар Азмун («Рубин») — 2

Иранский нападающий здорово открывается по линии обороны и в глубине поля. Его навык помогает команде Бердыва выходить из обороны в атаку либо через длинный первый пас центральных защитников, либо розыгрышем позиционной атаки. Азмун — незаменимый для «Рубина» игрок. Гол и голевая передача в матче с «Крыльями советом» только подтверждают это.

Ари («Краснодар») – 2

Кажется, проблемы Ари с реализацией моментов окончательно забыты. Бразилец поучаствовал в двух первых голевых атаках, решив все вопросы по победителю в матче. Оба эпизода породистые. В первом – впечатляющая координация и реакция на спорный мяч, во втором – идеальная обработка мяча и поиск партнёра на свободном пространстве. С находящемся в такой форме нападающим за атаку Мусаеву можно не беспокоиться.

Андрей Панюков («Урал») — 2

Замена тура. За 35 отведённых Панюкову минут нападаюший сумел перевернуть на 180 градусов тяжело складывавшийся для «Урала» матч и принести своей команде победу. Кроме интенсивного прессинга, игрок особо ничем не запомнился, но дважды оказаться в нужном месте после отличных передач партнёров тоже дорого стоит.

Жара в Каспийске: гол Маркизио, удаление Белорукова и победа «Анжи»! «Зенит» в большинстве проиграл самому бедному клубу Премьер-Лиги.

Тренер: Магомед Адиев («Анжи») — 2

Адиеву удалось сделать то, чего не удалось ни Сёмину, ни Каррере, ни Бердыеву – его «Анжи» нанёс «Зениту» первое поражение в сезоне. Адиев попытался задушить билд-ап «Зенита» и прикрепил к Маркизио и Паредесу своих нападающих. Понсе и Долгов весь матч дисциплинированно отрабатывали персональную опеку по плеймейкерам «Зенита» и, за исключением ошибки в голевом эпизоде, почти ничего не дали им сделать. Не сказать, что победа махачкалинцев совсем закономерна, но однозначно её можно назвать тренерской. Адиев первый среди тренеров РПЛ попадает в нашу сборную тура во второй раз.