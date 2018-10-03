Бабаев: безусловно, мы будем предпринимать попытки оставить Влашича

— В первую очередь хочется спросить про Влашича. Он сейчас в полном порядке. Ожидали, что так сильно попадёте в точку с ним?

— Предполагали, потому что селекционеры очень хорошо знали качества этого игрока. Отдел давно его вёл. Мы не были уверены, что переход удастся совершить на условиях аренды, но не опускали рук. Были не очень простые переговоры, но рады, что удалось довести дело до конца.

— ЦСКА будет предпринимать попытки оставить Николу в команде больше, чем на один сезон?

— Сейчас очень сложно загадывать. Мы бы этого очень хотели. Но мы благодарны руководству «Эвертона» и за то, что они вообще согласились на переход Влашича в ЦСКА. Сейчас говорить о шансах сложно. Всё будет зависеть от руководителей «Эвертона». Но попытки, безусловно, мы будем предпринимать. Будем общаться.

Победа по всем фронтам. ЦСКА – лучший клуб России А такими темпами вскоре снова обретёт лучшую команду.

— После окончания трансферного окна вы говорили, что надо дать время, чтобы давать оценку трансферам ЦСКА. После вчерашней победы можно сказать, что перестройка команды успешно завершена?

— Цыплят по осени считают. Мы очень гордимся победой над «Реалом». Она войдёт в историю. Вдвойне ценно, что её одержали молодые ребята, которые вчера смотрели мадридский клуб по телевизору, а сейчас его уже обыграли. Но для окончательных выводов прошло мало времени. Пока можно уверенно констатировать, что никто из новичков не провалился. А некоторые даже превзошли ожидания.

— Сколько заработал ЦСКА на матче в «Лужниках»?

— Пока точной цифры у нас нет, идут подсчёты. Но можно сказать однозначно, что выручка в два раза превысила максимальную возможную выручку с «ВЭБ Арены». На данный момент разница между тем, что можно было заработать на «ВЭБ Арене», и тем, что мы заработали сейчас, — $ 3 млн.

— Каково количество пакетов, проданных на все три матча?

— 48 тыс.

— УЕФА открыл дело против ЦСКА, обвинив клуб в блокировке лестничных проёмов. Насколько это опасно?

— Это очень громко было преподнесено. К сожалению, такая ситуация происходит от матча к матчу. Это не очень грубое нарушение. Такое происходит и на европейских стадионах, где мы играем. Речь о том, что некоторые болельщики задерживаются в лестничных проходах, когда возвращаются или покидают трибуны. Там возникает небольшое столпотворение. УЕФА считает, что это несёт опасность и обращает на это внимание. Но это меньшее из зол, которое могло бы быть. Могу только поблагодарить болельщиков за фантастическую поддержку, полные «Лужники» и отсутствие серьёзных нарушений.

— Многие болельщики жаловались, что долго выходили с трибун. В чём причина? Почему не удалось сделать так, как это делали во время чемпионата мира?

— Мы очень озадачены этой ситуацией. Уже общались с представителями правоохранительных органов, руководителями безопасности РПЛ. О том, что было сделано не так и почему не получилось сделать, как было на чемпионате мира. Не хочется никого обвинять. Этот вопрос находится не в компетенции города и администрации «Лужников», а в ведении правоохранительных органов. Мы постараемся выяснить причины и сделать так, чтобы такого не повторялось на следующих матчах.