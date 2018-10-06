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АПЛ. 6 октября 2018 года. «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». Обзор игры – 3:2

Жозе Моуриньо и Рафаэль Бенитес
Анатолий Романов
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Моуринью удался сумасшедший камбэк против Бенитеса. Теперь его не уволят?
Скажет ли Моуринью спасибо Погба?
Футбол / Англия

Каким образом спасся «Манчестер Юнайтед»?

«Манчестер Юнайтед» был близок к тому, чтобы продлить свою безвыигрышную серию до пяти матчей. Ещё в середине второго тайма команда Жозе Моуринью проигрывала со счётом 0:2 и судорожно пыталась спасти хотя бы ничью. На «Олд Траффорд», против занимающего 19 место и ни разу не победившего в семи турах английской Премьер-Лиги «Ньюкасла». Заработать увольнение после домашнего поражения от Рафы Бенитеса: что может быть большим оскорблением для Моуринью?

Эшли Янг и Скотт Мактоминай не играли четыре дня назад в Лиге чемпионов с «Валенсией», но были худшими в первом тайме. Из-под правого защитника «Ньюкасл» забил оба своих гола к 10-й минуте. Сперва Роберт Кенеди опередил Янга на рывке и ловко расправился с ним в штрафной, а потом Эшли упустил Йосинори Муто после кросса. Моуринью почему-то заменил Эрика Бейи, а не Янга, опустив в центр обороны МакТоминая. Тот совершил несколько позиционных ошибок, необязательных фолов, и тоже был заменён на 46-й минуте.

Англия - Премьер-лига. 8-й тур
06 октября 2018, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
3 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 – Кенеди – 7, 0:2 – Муто – 10, 1:2 – Мата – 70, 2:2 – Марсьяль – 76, 3:2 – Санчес – 90

В матче с «Ньюкаслом» Моуринью чувствовал себя Пепом Гвардиолой во встрече с самим собой. До перерыва манкунианцы владели мячом 72% игрового времени против 28% у соперника. Вот только проиграл по ударам – 6:9 (в створ – 2:6). Во втором тайме хозяева ещё прибавили в контроле мяча и в какой-то момент совсем задавали гостей. Вообще замены, сделанные тренером, действительно здорово сыграли. Хуан Мата забил первый гол со штрафного, Алексис Санчес – третий, ударом головой после навеса от наконец-то сделавшего что-то полезное Янга.

Моуринью направлялся в раздевалку, победно тряся кулаком. Некоторые болельщики «МЮ» распевали его имя. Возможно, отставка отменяется.

Как там Жозе Моуринью и Поль Погба?

Зато перед матчем Моуринью, кажется, раздражало всё. А, может, наоборот у него было игривое настроение. Посмотрите, как португалец помыл камеру телеоператора:

Жозе всем своим видом показывал, что не собирается сдаваться, несмотря ни на какие слухи об увольнении и сложности в игре. Спорил с судьями, заводил своих игроков. На перерыв уходил, ругаясь и призывая своих поскорее идти за ним в раздевалку. Кто-то скажет, что это было наигранно. Моуринью, конечно, напоминает в такие минуты своим видом Мистера Бина…

Погба критикуют крепче, чем любого другого футболиста в мире, но надо отдать должное французу: во многом благодаря Полю «МЮ» перевернул эту игру. Чемпион мира и в первом тайме заметно злился, когда что-то не получалось, а не отбывал номер. Во втором тайме ещё при счёте 0:2 хозяева создали несколько моментов при участии Погба, хотя эпизодами француз оказывался в роли центрального защитника. В моменте с голом Антонии Марсьяля полузащитник выдал классный пас пяткой, а на 90-й минуте он поучаствовал в атаке, которую завершил Санчес. Если бы по игре с «Ньюкаслом» выбирали футболиста «МЮ», который меньше всех хочет отставки Моуринью, то Погба наверняка занял бы первое место в опросе. Поль нанёс сегодня шесть ударов по воротам, трижды попал в створ.

Забавная статистика: в «Манчестер Юнайтед» Моуринью именно Погба чаще, чем любой другой игрок команды был вовлечён в организацию голевых атак – 29 раз.

О чём говорят в соцсетях?

«Твиттер» бурлит. Фанаты восхищаются Моуринью. Есть место и для иронии. Вот как тренер видит себя, превратив Погба в центрального защитника:

Мнение о Жозе меняется за какие-то минуты!

Моуринью по-прежнему Особенный:

Даже дети знают, кто в «Манчестер Юнайтед» хороший, а кто плохой:

Впрочем, болельщики отмечают, что Моуринью спасли те, кого он критикует:

Кто-то скучает по Моуринью в Мадриде и хочет вернуть его на замену Хулену Лопетеги:

Между прочим, у Моуринью теперь лучшая статистика побед в «Манчестер Юнайтед»:

Последний матч Моуринью в «МЮ»? Все «за» и «против» его увольнения
Есть версия, что даже победа над «Ньюкаслом» ничего не изменит.
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