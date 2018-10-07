«Локомотив» сыграл с ЦСКА удачнее «Реала». Вдесятером

Чемпион мира против Марио

В этом сезоне Юрий Сёмин использует модель с тремя центральными защитниками в исключительных случаях – только в гостях и лишь против действительно классных команд. Правда, ни в Стамбуле, ни в Петербурге «план Б» чемпионов России должным образом не сработал. Результаты – 0:3 и 3:5 – говорят сами за себя. К повышению надёжности игры внедрение в состав дополнительного бека не привело.



На «Песчанке» главный «машинист» снова выпустил со старта трёх номинальных стопперов, но то была тактическая «обманка». Как выяснилось, повторять дважды дискредитировавшую себя расстановку 3-4-3 и не подумал. Свежий Чорлука действительно отправился в центр, тогда как Хёведес сместился на левый фланг. Чемпиону мира в дерби выпала одна из самых ответственных и трудновыполнимых миссий – нейтрализация неугомонного Марио Фернандеса.

Возвращением в основу Чорлуки Сёмин не ограничился. Вторая перестановка относительно «Шальке» – Денисов вместо Антона Миранчука – была направлена на упрочнение центральной оси. Против средней линии ЦСКА, к середине осени разбежавшейся и поймавшей кураж, такая мера предосторожности выглядела оправданной. Всё-таки рушит Денисов качественнее, чем Миранчук. Любой.

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Те же 11, что против «Реала»

Очевидно, что «плясать» гости собирались от соперника – это у них получается лучше, чем игра первым номером. Нетрудно было вычислить и объект самого пристального внимания «железнодорожников». И дело тут не только в победном голе «Реалу». Влашич с первых минут на российских газонах обозначил свои претензии на лидерство в коллективе – и последующими матчами их только подтверждал. Не «понтами» — игрой, умной, полезной, результативной. Недаром по итогам сентября Николу признали игроком месяца – притом что «Реал» ему будет зачтён уже в октябре.



У Виктора Гончаренко оснований для ротации после фантастической среды не было: никто не выпал из игры, не травмировался. Он и не стал ничего менять ни в составе, ни в структуре игры. Хозяева снова применили схему-трансформер, в которой Набабкин периодически перевоплощался из крайнего защитника в третьего центрального (при откате назад) и обратно. Понятно, что теперь в наступление Кирилл бегал охотнее: всё же не Карвахаль ему противостоял. У номинального хавбека Игнатьева оборонительные навыки не так хорошо развиты. Набабкин с Влашичем этим с удовольствием пользовались.

Набабкин сцепился с Фернандешем

«Армейцы» определённо ощущали себя фаворитами и старались этому статусу соответствовать. Но «Локо» тоже как следует настроился на игру и не был настроен уступать – ни в локальных эпизодах, ни в более глобальных вещах. Индивидуальные столкновения происходили на всех участках поля – хорошо, обошлось без рукоприкладства. Ближе всех к рукопашной были Фернандеш с Набабкиным. Ману не понравилось, как Кирилл его опекал, а Кириллу – как нервно Ману на это отреагировал. Успокаивать разгорячённых парней пришлось судье Матюнину. Алексею удалось вразумить их силой убеждения, не прибегая к карточкам.

Матюнин отменил гол «Локо»

По ударам первый тайм ЦСКА выиграл 8-6, по счёту чуть не проиграл. Незадолго до перерыва красно-зелёные доставили мяч в сетку ворот Акинфеева. Но рано радовался Илья Геркус в VIP-ложе и несколько тысяч человек на гостевой трибуне. Удару Крыховяка с близкого расстояния предшествовала отмашка помощника главного судьи: офсайд.

Эдер не забил и удалился

Фан-трибуна ЦСКА вздрогнула, когда после хлёсткого удара Эдера мяч скользнул по перчаткам Акинфеева и еле-еле покатился к линии ворот. Сам же Игорь её и успокоил, добравшись до мяча раньше стелящегося по газону Баринова. Со стандартом от Фернандеша капитан «армейцев» справился с первой попытки. На сейв недавнего коллеги-конкурента по сборной Гилерме ответил не менее эффектно, отразив тяжёлый удар Чалова.

Упущенный момент оказался наименьшим из зол для Эдера. Два его единоборства с Бекао судья оценил предупреждениями. В первом случае чемпион Европы «включил» локоть на бровке, а во втором – слишком высоко задрал ногу в чужой штрафной. До головы бразильца не достал, но наказания всё равно не избежал. Матюнин квалифицировал выпад Эдера как опасную игру и выдворил его с поля. Попутно Чорлуке выписал «горчичник» — за споры.



Внезапно получив численное преимущество, Гончаренко призадумался и отложил выход на поле Сигурдссона. Впрочем, ненадолго. После небольшой паузы исландец всё-таки отправился на газон. По всей видимости, второй субъект замены поменялся – в связи с открывшимися обстоятельствами. Отдыхать пошёл опорник Бийол.

Хёведес решил

Гол назревал – и он случился. Правда, не туда, куда «заказывал» стадион. Удар Денисова Бекао блокировал, но, как выяснилось, тем самым только отсрочил неприятность. После навеса от углового флага Чорлука пяткой протолкнул мяч Хёведесу, и тот вколотил его под перекладину! Не подвело чутьё Юрия Павловича с Бенедиктом. Что значит — опыт!