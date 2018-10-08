Шансы Гилерме сыграть за сборную растут. И дело не только в уходе Акинфеева

Натурализация Гилерме была неоднозначно воспринята обществом. Кто-то считал её личной блажью главного футбольного начальника страны. Тому требовался доброволец на роль пионера, первого «настоящего» легионера в сборной, и уроженец штата Минас-Жерайс для неё идеально подходил: компанейский парень, разговорный русский. Да и футболист, прямо скажем, неплохой.
Главе государства даже указ специальный не пришлось подписывать – вратарь «Локомотива» получил гражданство на общих основаниях, прожив на территории РФ почти вдвое больше положенного срока. Подавая документы в ФМС, Маринато, возможно, ни о какой сборной не задумывался, желая только облегчить жизнь себе и клубу в условиях периодически ужесточаемого чиновниками лимита на легионеров.
Отчего же будничная, на первый взгляд, история вызвала такое бурление в массах? Допускаю, что будь он защитником или нападающим – встретили бы радушнее. Смириться с появлением чужака на такой, «исконно русской», позиции стране, подарившей миру Льва Яшина, Рината Дасаева, Игоря Акинфеева, было, видимо, слишком сложно. Пришлый голкипер был заведомо обречён на подозрительные взгляды исподлобья – даже со стороны коллег.
В марте 2016-го Маринато отстоял на ноль «товарняк» против Литвы. В июне пропустил два от чехов в процессе подготовки к Евро-2016. Кто вторым, кто третьим вратарём ездил во Францию, Гилерме или Лодыгин, возможности проверить не представилось. Да и какая разница? Оба не сыграли на турнире ни минуты, довольствовавшись ролью «спарринг-партнёров» безоговорочно первого номера.
А вскоре выпали из обоймы. Оба.
Казалось, на этом тема Гилерме в контексте национальной команды и заглохнет. Новый штаб, сразу с двумя бывшими вратарями в штате, назначил первым замом Акинфеева другого зенитовца — Лунёва. И даже победа «Локомотива» в РПЛ с Маринато в «раме» не убедила Станислава Черчесова в необходимости привлечения русского бразильца. Третью вакансию в заявке на ЧМ-2018 он отдал хорошо знакомому Габулову. У Владимира была особая миссия – создавать атмосферу, поддерживать микроклимат, сплачивать коллектив, и он с нею замечательно справился. Играл всё равно Акинфеев. И играл блистательно.
Гилерме уже, должно быть, и не надеялся проявить себя в сборной – если не исконной, так хотя бы второй родины. Но на 33-м году судьба послала ему возможность исправить это упущение в карьере. И возможность не иллюзорную – реальную.
Спустя три месяца после Кубка мира в распоряжении Черчесова остался всего один кипер из трёх участников турнира. Акинфеев решил уйти на высокой ноте и сосредоточиться на выступлениях за клуб. У Габулова и клуба-то нет – даже факсовое приглашение РФС посылать некуда. Остался Лунёв. Он и переместился плавно со второй ступеньки вратарской иерархии на первую. А на второй-третьей снова показался Гиля. У него и с практикой порядок, и с мотивацией.
В свете открывшихся перспектив воскресное дерби приобретало для Маринато вдвойне принципиальное значение. А может, и втройне, учитывая, кто охранял ворота напротив. Для него делом чести было выступить на «Песчанке» не хуже Акинфеева – тем более в последнем туре РПЛ перед паузой на сборные. И ему это удалось.
Матч с ЦСКА Гилерме отработал превосходно: был безукоризнен на выходах, аккуратен в передачах. Но главное – тащил. В достаточных для «сухаря» количествах. Из трёх отражённых ударов два аналитики Instat Scout квалифицировали как сейвы – выход один на один Чалова в первом тайме и его же хлёсткий диагональный удар после перерыва. На «Песчанке» Маринато был сама собранность, не допустив ни одной видимой глазу ошибки.
Произвести впечатление на тренеров сборной Гилерме удалось. Осталось подкрепить его на занятиях в Новогорске. Если повреждение Лунёва не позволит ему 11 октября выйти против шведов (а такая вероятность существует), Маринато станет реальным кандидатом на место в основе. Ничего поворот, правда? Он терпеливо отстоял эту очередь и вот приблизился к её началу.