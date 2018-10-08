Шансы Гилерме сыграть за сборную растут. И дело не только в уходе Акинфеева

Ещё три месяца назад он не проходил в сборную России даже вторым запасным вратарём. А теперь может стать основным.

Натурализация Гилерме была неоднозначно воспринята обществом. Кто-то считал её личной блажью главного футбольного начальника страны. Тому требовался доброволец на роль пионера, первого «настоящего» легионера в сборной, и уроженец штата Минас-Жерайс для неё идеально подходил: компанейский парень, разговорный русский. Да и футболист, прямо скажем, неплохой.

Главе государства даже указ специальный не пришлось подписывать – вратарь «Локомотива» получил гражданство на общих основаниях, прожив на территории РФ почти вдвое больше положенного срока. Подавая документы в ФМС, Маринато, возможно, ни о какой сборной не задумывался, желая только облегчить жизнь себе и клубу в условиях периодически ужесточаемого чиновниками лимита на легионеров.



Отчего же будничная, на первый взгляд, история вызвала такое бурление в массах? Допускаю, что будь он защитником или нападающим – встретили бы радушнее. Смириться с появлением чужака на такой, «исконно русской», позиции стране, подарившей миру Льва Яшина, Рината Дасаева, Игоря Акинфеева, было, видимо, слишком сложно. Пришлый голкипер был заведомо обречён на подозрительные взгляды исподлобья – даже со стороны коллег.



В марте 2016-го Маринато отстоял на ноль «товарняк» против Литвы. В июне пропустил два от чехов в процессе подготовки к Евро-2016. Кто вторым, кто третьим вратарём ездил во Францию, Гилерме или Лодыгин, возможности проверить не представилось. Да и какая разница? Оба не сыграли на турнире ни минуты, довольствовавшись ролью «спарринг-партнёров» безоговорочно первого номера.



А вскоре выпали из обоймы. Оба.

Казалось, на этом тема Гилерме в контексте национальной команды и заглохнет. Новый штаб, сразу с двумя бывшими вратарями в штате, назначил первым замом Акинфеева другого зенитовца — Лунёва. И даже победа «Локомотива» в РПЛ с Маринато в «раме» не убедила Станислава Черчесова в необходимости привлечения русского бразильца. Третью вакансию в заявке на ЧМ-2018 он отдал хорошо знакомому Габулову. У Владимира была особая миссия – создавать атмосферу, поддерживать микроклимат, сплачивать коллектив, и он с нею замечательно справился. Играл всё равно Акинфеев. И играл блистательно.



Гилерме уже, должно быть, и не надеялся проявить себя в сборной – если не исконной, так хотя бы второй родины. Но на 33-м году судьба послала ему возможность исправить это упущение в карьере. И возможность не иллюзорную – реальную.



Спустя три месяца после Кубка мира в распоряжении Черчесова остался всего один кипер из трёх участников турнира. Акинфеев решил уйти на высокой ноте и сосредоточиться на выступлениях за клуб. У Габулова и клуба-то нет – даже факсовое приглашение РФС посылать некуда. Остался Лунёв. Он и переместился плавно со второй ступеньки вратарской иерархии на первую. А на второй-третьей снова показался Гиля. У него и с практикой порядок, и с мотивацией.

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В свете открывшихся перспектив воскресное дерби приобретало для Маринато вдвойне принципиальное значение. А может, и втройне, учитывая, кто охранял ворота напротив. Для него делом чести было выступить на «Песчанке» не хуже Акинфеева – тем более в последнем туре РПЛ перед паузой на сборные. И ему это удалось.

Матч с ЦСКА Гилерме отработал превосходно: был безукоризнен на выходах, аккуратен в передачах. Но главное – тащил. В достаточных для «сухаря» количествах. Из трёх отражённых ударов два аналитики Instat Scout квалифицировали как сейвы – выход один на один Чалова в первом тайме и его же хлёсткий диагональный удар после перерыва. На «Песчанке» Маринато был сама собранность, не допустив ни одной видимой глазу ошибки.

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Произвести впечатление на тренеров сборной Гилерме удалось. Осталось подкрепить его на занятиях в Новогорске. Если повреждение Лунёва не позволит ему 11 октября выйти против шведов (а такая вероятность существует), Маринато станет реальным кандидатом на место в основе. Ничего поворот, правда? Он терпеливо отстоял эту очередь и вот приблизился к её началу.