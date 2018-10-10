«Кажется, в «Спартаке» назревают два новых трансфера»

Дзюба: Конор немного разочаровал, интересно будет посмотреть реванш с Хабибом
r3prog:
— Зато Кокорин с Мамаевым не разочаровали.
p-p:
— Макрегор: лично консультировал Кокорина и Мамаева, даже свой вискарь дал на удачу.
Минпромторг: в инциденте с Кокориным и Мамаевым пострадало два чиновника
dontaskwhy:
— Парни как Бэтмен и Робин очищают страну.
«Зенит» выступил с официальным заявлением об инциденте с участием Кокорина
keep-calm-and-valera:
— Говорят, там ещё был Заболотный, но он и на видео не смог попасть.
Источник: Кокорин и Мамаев приняли участие в ещё одной драке
brodequin:
— К вечеру выяснится, что это они сожгли Москву в 1812 году. А Мамаев еще в 1380-м совершал набеги на Русь.
Первый тренер Кокориных: Саша и Кирилл никогда не дрались на тренировках
Witality:
— Первая няня Кокорина:
Саша был хорошим, ласковым мальчиком. Он всегда ел кашку за маму, за папу, за брата… и запивал её шампанским.
«Краснодар»: сделаем всё, чтобы расторгнуть контракт с Мамаевым
kokollla:
— Кажется, в «Спартаке» уже назревают два новых трансфера.
Первый тренер Кокорина: мне жалко Сашу — в 27 лет закончить с футболом…
nottinghamf:
— Воспитательница Кокорина: в 7 лет Саша бросил стул в директора детсада…
Vmeansskaletta:
— Причем жидкий.
Глава РФС выступил с заявлением по поводу инцидентов с Кокориным и Мамаевым
poloniy74:
— Я, даже когда в ГТА играл, такого себе не позволял, как эти.
Б. Игнатьев: в СССР Кокорин и Мамаев уже поехали бы отталкивать лёд от берега
professor1949:
— Саша и Паша видимо забыли, что лучше есть белый хлеб у Чёрного моря, чем чёрный у Белого моря.
Полиция задержала Кокорина и Мамаева
hyper434:
— «Зенит» пообещал отдать 6 очков «Динамо» взамен на условку Кокорину.
Алексей Миранчук: непривычно находиться в сборной без брата, работаю за двоих
tipson:
— Что делает эта футбольная новость на нашем криминальном сайте?
Дзюба: хочется, чтобы сказка продлилась как можно дольше
penaldo7:
— Да, сказка на чемпе длится уже 3-й день.
Видео: Гризманн выполнил квест жены, чтобы узнать пол будущего ребёнка
p-p:
— … а потом Гризманн опять сел за свой лэптоп, чтобы узнать, как дела у Кокорина и Мамаева
Павлюченко: Кокорин и Мамаев поставили крест на своей карьере
trotskyandlenin:
— Кокорин: от крестов до «Крестов» — один шаг.
Боня: Кокорин и Мамаев — неплохие парни, особенно когда трезвые
amkarperm59:
— Бабушки перед подъездом, где жил Кокорин: Саша никогда не здоровался.
Лебедев: Кокорина и Мамаева после отбытия наказания надо отправить в UFC
marty-mcfly:
— В KFC. На кассе будут работать.
Пранкер Вован: вопроса «Ну что?» от лица Мутко хватило, чтобы Фурсенко заговорил
Palkowwodec:
— Три мужика решили завязать с бухлом. Сидят, молчат какое-то время…
Один: Ну что?
Второй: Я не против.
Третий: Я сбегаю!
Адвокат Добровинский: думаю, у Александра Кокорина с утра был хороший стул
Ohmygod:
— Адвокат Кокорина: по заданию правительства Саша отвлекал людей от повышения пенсионного возраста.
«Водитель первым сказал плохое слово»
Wass:
— Сказал плохое слово? Ну как тут толпой не отпинать!!!
Кокорин и Мамаев готовятся выступить с заявлением об инцидентах в Москве
hatebreeder78:
— Добрый вечер, Саша!
— Вечер в хату.
— Что вы можете рассказать о событии в кафе, позавчера?
— Да беспредельщики. Но такого не бывало, чтоб овца волка …! Я им так и сказали — Я ваше горе, и я будем жить с вами. Где вы учились — там мы преподавали, где вы мышей ловили, там мы кротов пороли, куда вы пешком идете, оттуда мы на велосипеде едем.
— Скажите, а как вы вообще охарактеризуете чиновника, который сделал вам замечание?
— Что тут можно сказать? В башке фарша нет, а сала не добавишь. На… л в штаны, а говорит «ржавчина». Как любит говорить наш шеф: уникальный был старик, на … носил парик.
— Очень интересная характеристика. Но давайте перейдем к следующему вопросу. Скажите, а какой позиции по этому делу придерживается Павел Мамаев?
— Волк волку — друг и брат. Вор ворует, фраер пашет.
— Но не кажется ли вам, что этот конфликт может негативно повлиять на вашу карьеру?
— Пережили голод переживем и роскошь. Деньги есть, осталось … и принЕсть. А если без шуток, то ситуация, конечно, не простая, блатная жизнь дешевой не бывает, или как говорят у нас в Зените — курим «кент», …. блондинок, сами ходим без ботинок. Но с другой стороны, зачем волку жилетка? Он её об забор порвет. Не жили богато, нечего и начинать.
— Как думаете, есть ли люди, которые вам сочувствуют?
— Среди ментов нет кентов.
— Может, всё-таки имеет смысл как-то смягчить вашу позицию?
— Белый хлеб — мента подачка. Так сказать девять, восемь и король, принесут нам бандероль.
— Спасибо вам за интервью. Оно вышло коротким, но информативным.
— Спасибо — много, с дачки отблагодаришь. И чем меньше слов — тем дешевле телеграмма. День прошел и ночь короче, скажем всем спокойной ночи! Пусть приснится дом, овечка, баба голая на печке, водки таз, об амнистии указ!
Ну и на этой мажорной ноте мы будем с вами прощаться, Александр!