«Кажется, в «Спартаке» назревают два новых трансфера»

Страсти вокруг Кокорина и Мамаева не утихают уже третий день. Комментаторы «Чемпионата» оттачивают остроумие без перерывов.

Дзюба: Конор немного разочаровал, интересно будет посмотреть реванш с Хабибом

r3prog:

— Зато Кокорин с Мамаевым не разочаровали.

p-p:

— Макрегор: лично консультировал Кокорина и Мамаева, даже свой вискарь дал на удачу.

Минпромторг: в инциденте с Кокориным и Мамаевым пострадало два чиновника

dontaskwhy:

— Парни как Бэтмен и Робин очищают страну.

Мамаев задержан на 48 часов. Кокорин, похоже, тоже. LIVE Шутки кончились. Подробности кошмара — в нашем онлайне.

«Зенит» выступил с официальным заявлением об инциденте с участием Кокорина

keep-calm-and-valera:

— Говорят, там ещё был Заболотный, но он и на видео не смог попасть.

Источник: Кокорин и Мамаев приняли участие в ещё одной драке

brodequin:

— К вечеру выяснится, что это они сожгли Москву в 1812 году. А Мамаев еще в 1380-м совершал набеги на Русь.



Первый тренер Кокориных: Саша и Кирилл никогда не дрались на тренировках

Witality:

— Первая няня Кокорина:

Саша был хорошим, ласковым мальчиком. Он всегда ел кашку за маму, за папу, за брата… и запивал её шампанским.

«Краснодар»: сделаем всё, чтобы расторгнуть контракт с Мамаевым

kokollla:

— Кажется, в «Спартаке» уже назревают два новых трансфера.



Первый тренер Кокорина: мне жалко Сашу — в 27 лет закончить с футболом…

nottinghamf:

— Воспитательница Кокорина: в 7 лет Саша бросил стул в директора детсада…

Vmeansskaletta:

— Причем жидкий.

Кажется, Кокорин и Мамаев нашли адвоката. Она дружит с Тимати и Малаховым Татьяна Стукалова не первый раз будет защищать известных людей.

Глава РФС выступил с заявлением по поводу инцидентов с Кокориным и Мамаевым

poloniy74:

— Я, даже когда в ГТА играл, такого себе не позволял, как эти.

Б. Игнатьев: в СССР Кокорин и Мамаев уже поехали бы отталкивать лёд от берега

professor1949:

— Саша и Паша видимо забыли, что лучше есть белый хлеб у Чёрного моря, чем чёрный у Белого моря.

Полиция задержала Кокорина и Мамаева

hyper434:

— «Зенит» пообещал отдать 6 очков «Динамо» взамен на условку Кокорину.

Алексей Миранчук: непривычно находиться в сборной без брата, работаю за двоих

tipson:

— Что делает эта футбольная новость на нашем криминальном сайте?

Дзюба: хочется, чтобы сказка продлилась как можно дольше

penaldo7:

— Да, сказка на чемпе длится уже 3-й день.

Видео: Гризманн выполнил квест жены, чтобы узнать пол будущего ребёнка

p-p:

— … а потом Гризманн опять сел за свой лэптоп, чтобы узнать, как дела у Кокорина и Мамаева

Павлюченко: Кокорин и Мамаев поставили крест на своей карьере

trotskyandlenin:

— Кокорин: от крестов до «Крестов» — один шаг.

Тест на Кокорина. Что это и где его сдать Пора забыть о футболистах и поговорить о жизни.

Боня: Кокорин и Мамаев — неплохие парни, особенно когда трезвые

amkarperm59:

— Бабушки перед подъездом, где жил Кокорин: Саша никогда не здоровался.

Лебедев: Кокорина и Мамаева после отбытия наказания надо отправить в UFC

marty-mcfly:

— В KFC. На кассе будут работать.

Пранкер Вован: вопроса «Ну что?» от лица Мутко хватило, чтобы Фурсенко заговорил

Palkowwodec:

— Три мужика решили завязать с бухлом. Сидят, молчат какое-то время…

Один: Ну что?

Второй: Я не против.

Третий: Я сбегаю!

Адвокат Добровинский: думаю, у Александра Кокорина с утра был хороший стул

Ohmygod:

— Адвокат Кокорина: по заданию правительства Саша отвлекал людей от повышения пенсионного возраста.

«Водитель первым сказал плохое слово»

Wass:

— Сказал плохое слово? Ну как тут толпой не отпинать!!!

Кокорин и Мамаев готовятся выступить с заявлением об инцидентах в Москве

hatebreeder78:

— Добрый вечер, Саша!

— Вечер в хату.

— Что вы можете рассказать о событии в кафе, позавчера?

— Да беспредельщики. Но такого не бывало, чтоб овца волка …! Я им так и сказали — Я ваше горе, и я будем жить с вами. Где вы учились — там мы преподавали, где вы мышей ловили, там мы кротов пороли, куда вы пешком идете, оттуда мы на велосипеде едем.

— Скажите, а как вы вообще охарактеризуете чиновника, который сделал вам замечание?

— Что тут можно сказать? В башке фарша нет, а сала не добавишь. На… л в штаны, а говорит «ржавчина». Как любит говорить наш шеф: уникальный был старик, на … носил парик.

— Очень интересная характеристика. Но давайте перейдем к следующему вопросу. Скажите, а какой позиции по этому делу придерживается Павел Мамаев?

— Волк волку — друг и брат. Вор ворует, фраер пашет.

— Но не кажется ли вам, что этот конфликт может негативно повлиять на вашу карьеру?

— Пережили голод переживем и роскошь. Деньги есть, осталось … и принЕсть. А если без шуток, то ситуация, конечно, не простая, блатная жизнь дешевой не бывает, или как говорят у нас в Зените — курим «кент», …. блондинок, сами ходим без ботинок. Но с другой стороны, зачем волку жилетка? Он её об забор порвет. Не жили богато, нечего и начинать.

— Как думаете, есть ли люди, которые вам сочувствуют?

— Среди ментов нет кентов.

— Может, всё-таки имеет смысл как-то смягчить вашу позицию?

— Белый хлеб — мента подачка. Так сказать девять, восемь и король, принесут нам бандероль.

— Спасибо вам за интервью. Оно вышло коротким, но информативным.

— Спасибо — много, с дачки отблагодаришь. И чем меньше слов — тем дешевле телеграмма. День прошел и ночь короче, скажем всем спокойной ночи! Пусть приснится дом, овечка, баба голая на печке, водки таз, об амнистии указ!

Ну и на этой мажорной ноте мы будем с вами прощаться, Александр!