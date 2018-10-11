Новые обвинения против Роналду. Секс-скандал набирает обороты

Криштиану хотя бы на свободе — в отличие от Кокорина и Мамаева.

ЦСКА уступил «Тюмени» в серии пенальти в 1/16 финала Кубка России



В матче 1/16 финала Кубка России «Тюмень» принимала московский ЦСКА. Игра состоялась на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась победой хозяев в серии послематчевых пенальти.



Автором первого гола встречи стал полузащитник ЦСКА Тимур Пухов, забивший в ворота тюменцев на 108-й минуте встречи. На 120-й минуте игры защитник «Тюмени» Александр Столяренко смог сравнять счёт. В серии пенальти сильнее оказались хозяева.



Таким образом, тюменцы вышли в 1/8 финала Кубка России, а ЦСКА покинул турнир.



ЦСКА начал свой путь в розыгрыше Кубка России с 1/16 финала. «Тюмень» в свою очередь провела матч с «Сибирью» в 1/32 финала, где одержала победу со счётом 2:1 в дополнительное время.

В ГУ МВД подтвердили информацию о задержании Мамаева



Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила информацию о задержании полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.



«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в порядке ст. 91 УПК РФ задержан Павел Мамаев, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что Мамаев был задержан ГУ МВД на 48 часов. После допроса, который состоялся сегодня, 10 октября, российский футболист отправился в изолятор временного содержания.



8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.



Мамаев явился на допрос в ГУ МВД до отведённого времени (18:00 мск), а Кокорин появился в отделении с опозданием.

Мамаев и Кокорин задержаны. Оба признали свою вину Эту ночь они точно проведут не дома.

Кокорин и Мамаев на допросе признали вину в нападении на чиновника и водителя

Стали известны подробности допроса Кокорина и Мамаева, сообщает Mash.



По данным источника, оба футболиста признали вину и в нападении на чиновника Минпромторга Дениса Пака, и в избиении водителя ведущей Первого канала. Игроки отметили также, что крайне расстроены сложившейся ситуацией. На вопрос о неявке в отделение полиции сразу после инцидента Кокорин и Мамаев заявили, что пребывали в замешательстве и не знали, что им делать дальше.

В Бельгии тоже дичь. Там арестовали главного тренера «Брюгге» Его подозревают в организации договорняков.

Гилерме займёт место в воротах сборной России в матче со Швецией в Лиге наций



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своём выборе на вратарскую позицию в предстоящем матче со Швецией в третьем туре группового этапа Лиги наций, который состоится завтра, 11 октября.



«Определились ли с вратарской позицией? Определились – в воротах будет Гилерме», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, ранее о своём решении завершить выступление за сборную России объявил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защищавший цвета национальной команды на протяжении последних 14 лет.

Источник: Роналду в деталях описал процесс полового акта с Майоргой



Немецкое издания Spiegel опубликовало слова нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду из допроса по делу об обвинении в изнасиловании американской девушки Кэтрин Майорги. Подробности допроса содержались в документах, опубликованных на сайте Football Leaks, который специализируется на публикации конфиденциальных документов, связанных с футболом.



Отмечается, что в документах имя Роналду фигурирует под кодовым словом «Тофер». Согласно документам, во время допроса футболиста попросили в деталях описать процесс полового акта с Майоргой. Роналду сообщил, что девушка «сделала себя доступной» для акта, хотя и несколько раз просила его этого не делать. Из слов Криштиану следует, что процесс продолжался 5-7 минут, во время него Кэтрин не кричала, а после случившегося он извинился.

Ранее стало известно, что 34-летняя американка Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Сообщалось, что в 2010-м девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это $ 375 тыс. Однако в сентябре при помощи СМИ она объявила об изнасиловании.

Интернет-магазин «Зенита» прекратил продажи футболок с фамилией Кокорина



Футболки с фамилией нападающего «Зенита» Александра Кокорина недоступны для покупки в интернет-магазине на официальном сайте санкт-петербургского клуба.



Из каталога по выбору футболок пропала фамилия футболиста, который подозревается в избиении нескольких человек в центре Москвы.