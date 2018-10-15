Сборная – это не российский футбол. Сейчас она намного лучше

В ТВ-сетке матч Россия – Турция шёл непосредственно перед передачей с расследованием о том, что же на самом деле случилось с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. И в этом точно есть символизм, потому что уже окончательно стало понятно: российский футбол изменился, и теперь в нём есть минимум два идеологических направления.

Можно реализовать себя так, как это сделали Кокорин и Мамаев. Монетизировать собственный талант и получать кайф от результатов этой монетизации. В какой-то момент увлечься и оказаться на краю пропасти. И про тебя будут говорить, что это типичный российский футболист. А можно стать Дзюбой или Черышевым. Гонять со сборной по всей стране и кайфовать от осознания, что летом-2018 случилось что-то реально важное для всех, кому интересен футбол.

Кокорина и Мамаева поддержали самарские коллеги. Делом. LIVE Болельщики пишут письма в поддержку задержанных футболистов. А футболисты продолжают творить глупости.

Сейчас упоминать об этом как-то неловко, но у того же Дзюбы в карьере были самые разные неприятные имиджевые истории. Ионов когда-то гонял по Санкт-Петербургу пьяным и угрожал сотрудникам ГАИ, но и это уже история. Сейчас от тех, кого вызывают в сборную России, не ждёшь идиотских скандалов. Национальная команда приобрела имидж лагеря, где собираются только правильные парни. Те, которые не готовы подставить себя и друг друга ради возможности потусить. Те, для которых реально важно, что на сборную России в любом городе теперь приходит не меньше 30 тыс. человек.

Ты можешь ошибаться и творить глупости типа показа усов на фото в «Инстаграме». Но если в нужный момент ты изменишься, вся страна будет повторять твоё празднование голов, изображая воинское приветствие. А если не изменишься – все будут обсуждать, подмигнул ты на камеру во время допроса в СИЗО или нет.



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Уверенность в этой сборной – это, возможно, вообще лучшее чувство, которое появилось за последние четыре месяца. Уверенность во всём. Возможность хоть немного стать Станиславом Черчесовым и не сомневаться в происходящем. За пять минут до конца матча со Швецией была уверенность, что сможем дожать и победить. Не вышло, но перед игрой с Турцией были точно такие же мысли – без проблем обыграем и будем первыми в группе.

И не надо сейчас напоминать про уровень соперников. Были времена, когда даже выезд в Андорру воспринимался потенциально опасным. Но идеальный пример: мысли о матче с Турцией до чемпионата мира и теперь. Полная безнадёга тогда, непонимание, как и что они хотят делать. Разочарование результатом.



И сейчас в Сочи: спокойствие и уверенность в успехе. Не за счёт чего-то конкретного, а просто общее убеждение – победим. Черышев зарядит издали, Дзюба откроется под навес Фернандеса – да что угодно. Парни придумают.

Дзюба: в первом тайме было плохо – голуби пытались перехватить мяч Что говорили после матча Россия — Турция. Много любопытного.

И дело не только в личностях. После чемпионата мира сборная уже успела измениться. Основной вратарь (на две конкретные игры) Гилерме, тот же Ионов. Раз они в сборной – они в порядке. Вышел бы вместо Дзюбы Заболотный – и по нему никаких сомнений, будет забивать.

Это всё в значительной степени эмоциональный самообман. Объективно игра сборной России не так уж крута. Но вот так обманывать себя – это очень приятно. Слышать финальный свисток в матче с Турцией и ловить себя на мысли, что совершенно будничная победа. Когда вообще у сборной в последний раз были будничные победы?



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Круто, что национальная команда больше не сычует в Москве, а ездит по России. Это здорово продолжает тренд праздника, заданный ЧМ-2018. Вряд ли подобное будет всегда, но пока это работает.



А ещё эти поездки помогают имиджу самой сборной. Её воспринимают как что-то отдельное от понятия «российский футбол». Российский футбол – это про клуб Премьер-Лиги без денег, это про футболистов в криминальных новостях, это про интриги и заговоры. Сборная – это про праздник, это про веселье всей семьёй, это про шутки после очередной пресс-конференции Станислава Черчесова. И пусть это продлится подольше.