Бутырка. Кокорину и Мамаеву. От болельщиков

Предлагая читателям написать письмо находящимся в СИЗО Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, мы предполагали фидбек, но не ожидали, что он окажется настолько активным. За несколько дней на электронную почту редакции поступили сотни откликов со всего мира. В основном игрокам выражали сочувствие и делились личными примерами тяжёлых жизненных ситуаций.

Напиши письмо Кокорину и Мамаеву

Внимательно изучив все поступившие послания, «Чемпионат» переадресовал их непосредственно футболистам. Самые содержательные из них предлагаем вашему вниманию — с разрешения авторов, разумеется.

Мамаеву

Александр, болельщик «Спартака»:

— То, что вы сделали, — ужасно и неправильно. Жаль, что часто это удаётся понять, только когда приходят последствия. И очень жаль, что вместо ответственности вам предстоит стать крайними. Арест до суда и следствия — ужасная, поставленная на поток несправедливость нашей системы, не имеющая отношения к правосудию. А травля, которую устроили в медиа, — просто способ перевести на вас стрелки.



Надеюсь, что ты выплывешь с минимальными потерями. Ещё больше я надеюсь и верю, что ты сможешь подняться и заставить других уважать тебя за волю и характер, которые у тебя точно есть. Сжав зубы и начав говорить правильные слова. Ещё желаю научиться ставить себя на место слабых — навык, который определяет характер и делает человека человеком. Удачи тебе и твоей семье!

Сид:

— Я красно-белый, но сейчас не чемпионат, чисто по-человечески пишу. Мне сильно жаль, что с тобой такое случилось. Но мы все не ангелы, только про нас в новостях не сообщают. Слышал, что у тебя теперь проблемы с «Краснодаром». Не буду скрывать, что был бы рад видеть тебя в красно-белой форме. Но это ладно, главное, чтоб без дисквалификации обошлось. Будем рады видеть тебя снова на поле. Держись, не унывай. Всех благ.

«Павлу пока доступен только прогулочный дворик» Павел Мамаев читает материалы дела и хорошо общается с сокамерником.

Кокорину

Мария Брайнина:

— Здравствуйте, Александр! Вы, наверное, не вспомните, но после вашей автограф-сессии мы с друзьями встретили вас на выходе со стадиона, и вы расписывались у меня на плече. Так вот, будем знакомы, меня зовут Маша. Я давно болею за «Зенит», и новость о вашем задержании меня настолько поразила, что у меня было ощущение, будто на сердце упал огромный камень. Но вы знаете, мы все порой ошибаемся. Если сравнивать ваш поступок с тем, что сейчас творится вокруг него, хулиган не вы, а СМИ и те, кто так странно ведут дело.



Сейчас мне хочется просто сказать вам: будьте сильным, у вас все получится. Не раскисайте и не теряйте веру в лучшее. Я знаю, что у вас есть все качества хорошего человека, и их вам хватит, чтобы преодолеть этот ужас и вернуться к нам, в футбольную семью. И даже если вас примут неоднозначно, знайте: я и мои близкие очень скучаем и ждём. Держитесь.

Константин Прокофьев:

— В информационном пространстве появилось очень много различных сообщений и мнений знаменитых персон, читателей и болельщиков. Колоссальнейшее, на мой взгляд, количество негатива было выплеснуто относительно недавних событий. Поражает тот факт, что в один день появилось огромное количество «судей». Надеюсь, у вас найдутся силы и энергия, чтобы выйти из ситуации с гордо поднятой головой и не обращать внимания на волну отрицательных настроений.



Все мы люди, все мы имеем свои сильные и слабые стороны. В каждом инциденте участвует не одна сторона. Если события принимают такой оборот, значит, стороны разошлись в своих оценках ситуации, что приводит к спорам и может в конечном итоге закончиться конфликтом. Может, какие-то действия в тех эпизодах совершать не стоило, а может, и стоило.



Уверен, что у вас было время подумать над чередой преследующих вас событий. Скорее всего, вы уже сделали выводы. Надеюсь, данные себе обещания у вас получится воплотить в жизнь. Желаю вам не сдаваться и двигаться дальше. Для каждого из нас уготованы свои испытания. И пусть свое вы пройдете с наименьшими потерями. Пример Романа Ерёменко тому подтверждение. Не бросайте свое ремесло, так как у Вас хорошо получается его реализовывать.



Волна, так или иначе, стихнет. Тот, кто был «пассажиром», сойдёт с дистанции, а дальше движение продолжится только с проверенными в делах товарищами. Держитесь. Уверен, в вашей жизни много любящих вас людей, которым вы небезразличны. Ради них вам стоит уж постараться.

Испугать хулигана. Почему сажать Кокорина – неоптимальное наказание Посадить Кокорина и отлучить его от футбола – значит помочь хулигану в нём победить хорошего парня.

Автор пожелала сохранить анонимность:

— Хочу рассказать вам историю, где главным действующим лицом был мой сын. Я отвезла его в Америку к отцу в переходном возрасте. После окончания школы он решил пойти в военно-морской флот, т.к. армия могла оплатить его учёбу в универе. Пройдя учёбу в лагерях, сын попал в Ирак на своём авианосце. В конце службы произошёл инцидент, после которого он угодил в «каталажку». Защищал своего питерского друга, с которым вместе служил, и ударил офицера. В письме, которое я тогда получила, было то, что я никогда бы не приписала сыну с его характером: растерянность, мольба, желание рассказать мне, что родные люди очень нужны для поддержки и любви.

К чему я это? Саш! Рядом с вами, слава богу, есть и, надеюсь, будут люди, которые в любом случае станут для вас опорой и не потеряют веру в родного человека никогда. Это важно. И этим вы сейчас должны жить. Потому что наша жизнь так устроена — это всегда преодоление. У вас сейчас новый и совсем неожидаемый период. Постарайтесь не позволить себе сделать из него ад. Я уверена, что какое-то продолжение или опыт из этого отрезка жизни вам обязательно пригодится в будущем. Поэтому думайте о ближних, контролируйте свои эмоции и задайтесь вопросом, что и как вы можете изменить прямо сейчас.



Ещё определенный плюс для вашей непростой ситуации: отойдут и отпочкуются те, кто не захотят запачкаться в чужом горе. Могу сказать по собственному опыту: это очень важно и полезно. Реально переживаю за вашу маму. Понимаю, что её нынешнее состояние сродни беременности: о чем бы ни думала, постоянно мыслями возвращаешься к одной и той же теме. Это несладко. Не жалейте добрых слов для неё и близких. У вас нет повода думать, что всё хорошее осталось в прошлом. Поэтому выстраивайте настоящее без лишнего нервяка и ненужных обид. Просто попробуйте сами понять что, как и почему произошло. Я желаю вам всего доброго, а, главное, мужества согласиться и принять то, что вам придётся выслушать, узнать и пережить.



… У сына всё закончилось 3 месяцами заключения благодаря ходатайствам, характеристикам и награде за Ирак. В общем, обошлось.