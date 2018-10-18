Бутырка. Кокорину и Мамаеву. От болельщиков

Предлагая читателям написать письмо находящимся в СИЗО Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, мы предполагали фидбек, но не ожидали, что он окажется настолько активным. За несколько дней на электронную почту редакции поступили сотни откликов со всего мира. В основном игрокам выражали сочувствие и делились личными примерами тяжёлых жизненных ситуаций.
Внимательно изучив все поступившие послания, «Чемпионат» переадресовал их непосредственно футболистам. Самые содержательные из них предлагаем вашему вниманию — с разрешения авторов, разумеется.
Мамаеву
Александр, болельщик «Спартака»:
— То, что вы сделали, — ужасно и неправильно. Жаль, что часто это удаётся понять, только когда приходят последствия. И очень жаль, что вместо ответственности вам предстоит стать крайними. Арест до суда и следствия — ужасная, поставленная на поток несправедливость нашей системы, не имеющая отношения к правосудию. А травля, которую устроили в медиа, — просто способ перевести на вас стрелки.
Надеюсь, что ты выплывешь с минимальными потерями. Ещё больше я надеюсь и верю, что ты сможешь подняться и заставить других уважать тебя за волю и характер, которые у тебя точно есть. Сжав зубы и начав говорить правильные слова. Ещё желаю научиться ставить себя на место слабых — навык, который определяет характер и делает человека человеком. Удачи тебе и твоей семье!
Сид:
— Я красно-белый, но сейчас не чемпионат, чисто по-человечески пишу. Мне сильно жаль, что с тобой такое случилось. Но мы все не ангелы, только про нас в новостях не сообщают. Слышал, что у тебя теперь проблемы с «Краснодаром». Не буду скрывать, что был бы рад видеть тебя в красно-белой форме. Но это ладно, главное, чтоб без дисквалификации обошлось. Будем рады видеть тебя снова на поле. Держись, не унывай. Всех благ.
Кокорину
Мария Брайнина:
— Здравствуйте, Александр! Вы, наверное, не вспомните, но после вашей автограф-сессии мы с друзьями встретили вас на выходе со стадиона, и вы расписывались у меня на плече. Так вот, будем знакомы, меня зовут Маша. Я давно болею за «Зенит», и новость о вашем задержании меня настолько поразила, что у меня было ощущение, будто на сердце упал огромный камень. Но вы знаете, мы все порой ошибаемся. Если сравнивать ваш поступок с тем, что сейчас творится вокруг него, хулиган не вы, а СМИ и те, кто так странно ведут дело.
Сейчас мне хочется просто сказать вам: будьте сильным, у вас все получится. Не раскисайте и не теряйте веру в лучшее. Я знаю, что у вас есть все качества хорошего человека, и их вам хватит, чтобы преодолеть этот ужас и вернуться к нам, в футбольную семью. И даже если вас примут неоднозначно, знайте: я и мои близкие очень скучаем и ждём. Держитесь.
Константин Прокофьев:
— В информационном пространстве появилось очень много различных сообщений и мнений знаменитых персон, читателей и болельщиков. Колоссальнейшее, на мой взгляд, количество негатива было выплеснуто относительно недавних событий. Поражает тот факт, что в один день появилось огромное количество «судей». Надеюсь, у вас найдутся силы и энергия, чтобы выйти из ситуации с гордо поднятой головой и не обращать внимания на волну отрицательных настроений.
Все мы люди, все мы имеем свои сильные и слабые стороны. В каждом инциденте участвует не одна сторона. Если события принимают такой оборот, значит, стороны разошлись в своих оценках ситуации, что приводит к спорам и может в конечном итоге закончиться конфликтом. Может, какие-то действия в тех эпизодах совершать не стоило, а может, и стоило.
Уверен, что у вас было время подумать над чередой преследующих вас событий. Скорее всего, вы уже сделали выводы. Надеюсь, данные себе обещания у вас получится воплотить в жизнь. Желаю вам не сдаваться и двигаться дальше. Для каждого из нас уготованы свои испытания. И пусть свое вы пройдете с наименьшими потерями. Пример Романа Ерёменко тому подтверждение. Не бросайте свое ремесло, так как у Вас хорошо получается его реализовывать.
Волна, так или иначе, стихнет. Тот, кто был «пассажиром», сойдёт с дистанции, а дальше движение продолжится только с проверенными в делах товарищами. Держитесь. Уверен, в вашей жизни много любящих вас людей, которым вы небезразличны. Ради них вам стоит уж постараться.
Автор пожелала сохранить анонимность:
— Хочу рассказать вам историю, где главным действующим лицом был мой сын. Я отвезла его в Америку к отцу в переходном возрасте. После окончания школы он решил пойти в военно-морской флот, т.к. армия могла оплатить его учёбу в универе. Пройдя учёбу в лагерях, сын попал в Ирак на своём авианосце. В конце службы произошёл инцидент, после которого он угодил в «каталажку». Защищал своего питерского друга, с которым вместе служил, и ударил офицера. В письме, которое я тогда получила, было то, что я никогда бы не приписала сыну с его характером: растерянность, мольба, желание рассказать мне, что родные люди очень нужны для поддержки и любви.
К чему я это? Саш! Рядом с вами, слава богу, есть и, надеюсь, будут люди, которые в любом случае станут для вас опорой и не потеряют веру в родного человека никогда. Это важно. И этим вы сейчас должны жить. Потому что наша жизнь так устроена — это всегда преодоление. У вас сейчас новый и совсем неожидаемый период. Постарайтесь не позволить себе сделать из него ад. Я уверена, что какое-то продолжение или опыт из этого отрезка жизни вам обязательно пригодится в будущем. Поэтому думайте о ближних, контролируйте свои эмоции и задайтесь вопросом, что и как вы можете изменить прямо сейчас.
Ещё определенный плюс для вашей непростой ситуации: отойдут и отпочкуются те, кто не захотят запачкаться в чужом горе. Могу сказать по собственному опыту: это очень важно и полезно. Реально переживаю за вашу маму. Понимаю, что её нынешнее состояние сродни беременности: о чем бы ни думала, постоянно мыслями возвращаешься к одной и той же теме. Это несладко. Не жалейте добрых слов для неё и близких. У вас нет повода думать, что всё хорошее осталось в прошлом. Поэтому выстраивайте настоящее без лишнего нервяка и ненужных обид. Просто попробуйте сами понять что, как и почему произошло. Я желаю вам всего доброго, а, главное, мужества согласиться и принять то, что вам придётся выслушать, узнать и пережить.
… У сына всё закончилось 3 месяцами заключения благодаря ходатайствам, характеристикам и награде за Ирак. В общем, обошлось.