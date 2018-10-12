Испугать хулигана. Почему сажать Кокорина – неоптимальное наказание

Первая реакция на эти два видео с участием Александра Кокорина – смесь эмоций. Как можно лупить одного человека целой компанией? Негодование! Неужели это действительно был Кокорин? Шок. Может, их с Мамаевым просто спровоцировали или подставили, как в Монте-Карло? Недоверие…

Незнаком с Кокориным близко, но в данном случае это даже хорошо. Иначе не был бы объективен. А так могу хотя бы самого себя убедить в честном взгляде со стороны. Казалось, Александр повзрослел. Сколько раз доводилось общаться с ним в рамках интервью или на каких-то публичных акциях «Зенита», оценивать его поведение до и после мероприятий – никогда не замечал у Кокорина понтов, хамства, надменности. Абсолютно адекватный, нормальный человек. Признаться, не всем людям из мира футбола это свойственно. Поэтому и возник некий когнитивный диссонанс после просмотра видео с конфликтами. Думалось тогда вот о чём. Зря Кокорин связался с Мамаевым, который даже внешне со своими татуировками до головы похож на разбойника. Напрасно Александр таскает с собой малолетнего Кирилла, который, судя по его «профайлу», ничего не представляет собой как личность, а просто удачно прилип к миллионам старшего брата. Кириллу как минимум из чувства самосохранения стоило бы печься об имидже Саши, а он, если верить «кино», наряду с Мамаевым активнее всего «наезжал» на водителя.

Шокирующее видео с избиением водителя. Мамаев выступил ещё «круче», чем Кокорин Детальный разбор ещё одного инцидента с участием двух российских футболистов.

Лично у меня не будет ощущения победы добра над злом, если Александра посадят или влепят ему пожизненную дисквалификацию. Потому как, на мой взгляд, Кокорин – не мерзавец. Очевидно, он из тех людей, которым просто нельзя пить, тем более в компании людей, воспринимающих всерьёз фразу «доминируй, унижай» и за пределами футбольного поля. Нападающий «Зенита» всё-таки понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Кто-то из футболистов уже сказал: от него даже матерного слова на поле не услышишь. Похоже на правду.

Кокорин – неплохой парень. Он уже много лет участвует в добрых делах. Это подтверждает, например, заявление одного из благотворительных фондов от 9 октября:



«Руководством благотворительного фонда «Надежда на завтра» принято решение об исключении Александра Кокорина из числа членов попечительского совета. Александр внёс большой вклад в реализацию и поддержку спортивной благотворительной программы фонда, его финансовое участие было очень существенным. Однако действия Александра несовместимы с ценностями, пропагандируемыми нашим фондом. Мы говорим ему спасибо за многолетнее участие в жизни нашей организации».

Появилось видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника. Разбираемся Кажется, самыми агрессивными в конфликте были Кокорин и его брат.

Вы когда-нибудь слышали об этом фонде в связи с фамилией Кокорина? Скорее всего, нет. Если бы всё делалось ради пиара «потерявшего берега подонка», мы бы прочли уже тысячи публикаций на тему щедрого Саши.



Тем не менее в СМИ просачивалась кое-какая информация об участии Александра в других благотворительных и прочих социально важных мероприятиях. Например, ещё в период выступлений Кокорина за «Динамо» к нему обратился с просьбой о помощи президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. Александр стал спонсором турниров ДФЛ, фестиваля «Большие звёзды светят малым». Была в своё время и другая история, когда Кокорин исполнил мечту семилетней девочки Алины с синдромом Марфана, подарив ей поездку на студию «Дисней» в Лос-Анджелес. Участвовал Кокорин и в проекте «Зенита» «Давай-давай». Помните его в роли продавца пышек, когда собирали деньги на лечение семилетнему Матвею Орлову? Ещё Александр помогал детским домам – покупал еду, одежду.

«Я не говорю, что занимаюсь благотворительностью, поскольку не вижу в этом смысла, – объяснял Кокорин в интервью для «Чемпионата». – Я стараюсь жить так, чтобы все те, кто со мной знаком, никогда не могли сказать обо мне плохого слова. А кто меня не знает, всё равно скажет, что я занимаюсь благотворительностью для того, чтобы об этом написали в интернете. Периодически появляются новости о том, что я устраиваю какие-то турниры, но вообще стараюсь это не афишировать».



Безусловно, Александр должен ответить за участие в истории с избиением чиновника и водителя. Как – решать суду. Но если закон даст выбор, разумно ограничиться условным сроком, ведь реальный не сделает Кокорина лучше. Иногда хулигана внутри человека достаточно по-настоящему испугать, показав, что его ждёт, чтобы тот научился жать на тормоза. Кажется, сейчас он действительно напуган.