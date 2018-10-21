И тут Роналду — первый!

Месси получил травму в матче с «Севильей»



Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче девятого тура чемпионата Испании с «Севильей».



Форвард травмировал руку на 18-й минуте встречи в столкновении с полузащитником соперника Франко Васкесом. Врачи некоторое время оказывали помощь футболисту, но на 26-й минуте он всё-таки был заменён на Усмана Дембеле. Стоит отметить, что в этой встрече Месси успел отметиться забитым голом и результативной передачей.

В ближайшее время Месси пройдёт медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления. Напомним, что в следующем туре «Барселона» на своём поле сыграет с мадридским «Реалом». Матч состоится 28 октября.



В нынешнем сезоне 31-летний Месси провёл за «Барселону» 12 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и стал автором шести голевых передач.

Травма Месси Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Челси» вырвал ничью у «МЮ» благодаря голу Баркли на 96-й минуте матча



В матче 9-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:2.



На 21-й минуте первый гол лондонцев забил защитник Антонио Рюдигер, получивший передачу от форварда Виллиана. На 55-й минуте ответный мяч забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль. В середине второго тайма Марсьяль оформил дубль, забив гол с передачи форварда Маркуса Рашфорда. Сравнять счёт смог полузащитник «Челси» Росс Баркли на 96-й минуте матча.

«Челси» — «МЮ», просто огонь! Моуринью полез в драку и ругался с болельщиками.

Моуринью — о стычке с тренером: ни на что не зол, передо мной уже извинились



Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после гостевого матча с «Челси» (2:2) прокомментировал своё поведение в концовке встречи.



После гола «Челси» на последних секундах игры один из тренеров лондонцев праздновал это событие поблизости со скамейкой Моуринью. Жозе резко вскочил с места и попытался выяснить отношения с тренером. А после финального свистка Моуринью похлопал сектору болельщиков «МЮ» и показал трибунам с фанатами хозяев три пальца. Жест, судя по всему, означал три чемпионских титула, которые португалец выиграл во время работы в «Челси».

«Что произошло в концовке? Да ладно вам. Могу сказать, что 97 минут игры были настолько хорошими, что говорить нужно о них, а ни о чём-то ещё.



Я не получил знака уважения в свой адрес со стороны болельщиков «Челси», но это не входит в зону моей ответственности. То, что я сделал сегодня, сделал бы и в Мадриде, и в Милане, и в Порту, где тоже работал ранее. Реакция со стороны болельщиков – это не то, на что я могу повлиять.



Я ни на что не зол. По поводу стычки с ассистентом Сарри – Маурицио первым сказал мне, что сам решит проблему. Ассистент уже подошёл ко мне и извинился. Сказал ему забыть об этом инциденте. Я тоже совершал ошибки», — цитирует Моуринью BBC.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ESPN FC.

«Реал» проиграл «Леванте», продлив серию без побед до пяти матчей



В матче 9-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал «Леванте». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



В составе победителей отличились Хосе Моралес и Рохер Марти, который реализовал пенальти. За мадридскую команду гол забил Марсело. Таким образом, «Реал» довёл до пяти матчей серию без побед во всех турнирах. Ранее подопечные Хулена Лопетеги не могли одержать победу во встречах с «Севильей» (0:3), «Атлетико» (0:0), ЦСКА (0:1) и «Алавесом» (0:1). «Леванте» же одержал третью подряд победу в Примере.



«Реал» (14 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леванте» (13) – на седьмом. В следующем туре мадридской команде предстоит сыграть на выезде с «Барселоной», а «Леванте» примет «Леганес».

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«Монако» с Головиным потерпел поражение в дебютном матче Анри



«Монако» потерпел поражение в матче 10-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом». Встреча прошла в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором единственного гола стал полузащитник Адриен Томассон, отличившийся в середине первого тайма. На 66-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления нападающего Самуэля Грандсира. В конце игры форвард Лебо Мотиба удвоил преимущество своей команды.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч.



Напомним, встреча со «Страсбургом» стал дебютным для Тьерри Анри на посту главного тренера монегасков.



«Монако» продолжает находится в зоне вылета Лиги 1, имея в своём активе 6 очков.

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«Рубин» увеличил серию без поражений в РПЛ до 8 матчей, сыграв вничью с «Уфой»



Казанский «Рубин» не сумел обыграть «Уфу» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 0:0.



Это уже восьмой подряд матч «Рубина» в рамках Премьер-Лиги без поражений. Ранее команда Курбана Бердыева переиграла «Урал» (1:0), «Крылья Советов» (2:1) и «Енисей» (1:0), а также сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2), «Ростовом» (1:1), ЦСКА (1:1) и «Ахматом» (1:1).



«Рубин», набрав 18 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» (10) — 11-е.



В следующем туре казанская команда примет московский «Спартак» (29 октября), «Уфа» в гостях встретится с «Уралом» (27 октября).

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«ПСЖ» одержал 10-ю победу подряд в Лиге 1



В матче 10-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Амьен» со счётом 5:0. Матч состоялся в Париже на стадионе «Парк де Пренс».



В первом тайме голы Маркиньоса и Адриена Рабьо обеспечили парижанам солидный задел. А во второй половине встречи Юлиан Дракслер, Килиан Мбаппе и Мусса Диаби довели счёт до разгромного.



Это 10-я подряд победа «ПСЖ» в Лиге 1. Парижский клуб, набрав максимальные 30 очков, лидирует в турнирной таблице национального чемпионата с большим отрывом от ближайшего преследователя. В следующем туре «ПСЖ» проведёт принципиальный матч в гостях с «Марселем». Матч состоится 28 октября.

«Ювентус» впервые в сезоне потерял очки в Серии А



В матче девятого тура чемпионата Италии «Ювентус» на своём поле сыграл вничью с «Дженоа» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц».



В первом тайме счёт открыл португальский нападающий туринского клуба Криштиану Роналду, для которого этот гол стал 400-м в пяти сильнейших чемпионатах Европы. Но во второй половине встречи гостей спас от поражения Даниел Беса, которому ассистировал Кристиан Куаме.



После этого матча «Ювентус», набрав 25 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с 12 очками в активе остался на 12-й позиции. В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Эмполи». Матч состоится 27 октября. «Дженоа» предстоит домашняя игра с «Удинезе», которая пройдёт 28 октября.

Роналду — первый футболист, забивший 400 голов в топ-5 лигах Европы



Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, кто забил 400 мячей в пяти сильнейших чемпионатах Европы.



Юбилейным стал гол форварда в матче девятого тура чемпионата Италии с «Дженоа» (1:0, второй тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Это пятый гол португальца в чемпионате Италии. Ранее он 311 раз отличился за «Реал» в Примере, а также стал автором 84 голов в Английской Премьер-лиге, выступая за «Манчестер Юнайтед».

Чтобы забить 400 мячей, 33-летнему Роналду пришлось провести 497 матчей.



Единственным преследователем португальца из действующих игроков является его извечный конкурент — нападающий «Барселоны» Лионель Месси, отправивший в ворота соперников 389 мячей. Далее идут Джимми Гривз (366), Герд Мюллер (365), Стив Блумер (317), Дикси Дин (310).

Марселино: не думаю, что Черышев выбыл на длительный срок



Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль рассказал о травме российского полузащитника Дениса Черышева, которую он получил в матче девятого тура чемпионата Испании с «Леванте» (1:1), и был заменён на 16-й минуте.



«Черышев получил ушиб в расположении сборной России. Предварительное обследование показало, что у него нет серьёзного повреждения. Не думаю, что он выбыл на длительный срок», — приводит слова Тораля Lavanguardia.



В нынешнем сезоне 27-летний российский хавбек провёл за «Валенсию» девять матчей во всех турнирах, стал автором одного гола, а также отдал одну результативную передачу. Напомним, «Валенсия» арендовала Черышева у «Вильярреала» минувшим летом на один год с правом последующего выкупа.