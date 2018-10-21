После домашнего поражения в 11-м туре РПЛ от тульского «Арсенала» главный тренер «Спартака» Массимо Каррера как никогда близок к отставке. Согласно одному из источников, руководство московского клуба уже приняло принципиальное решение об увольнении итальянца – осталось обсудить детали. Кто может заменить Карреру в «Спартаке»?

Источник: руководство «Спартака» приняло принципиальное решение уволить Карреру

Как стало известно «Чемпионату», в случае ухода Карреры одним из главных кандидатов на его замену будет 45-летний североирландец. Роджерс не нуждается в особом представлении. На протяжении многих лет он работал в британском футболе: начинал в академии «Челси», куда его пригласил Жозе Моуринью, а потом возглавлял «Уотфорд», «Рединг», «Суонси Сити» и «Ливерпуль», который в сезоне-2013/14 финишировал вторым в АПЛ. Тогда Брендан был признан тренером года в Англии по версии ассоциации тренеров лиги.



Сложность может быть в том, что североирландец сейчас занят. С лета 2016-го он возглавляет «Селтик». В предыдущие сезоны клуб из Глазго выигрывал с Роджерсом все главные внутренние турниры – чемпионат, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги. Скорее всего, «Селтик» потребует очень крупную сумму за разрыв действующего до конца мая 2021 года контракта коуча.

Роджерс – кандидат на пост главного тренера «Спартака» в случае ухода Карреры

Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Второй иностранный тренер, упомянутый в СМИ в связи с красно-белыми, – 44-летний португалец. Как раз Жардим оказывается в нужное время в нужном месте для «Спартака». Несколько дней назад Леонарду покинул «Монако» после заваленного командой старта сезона-2018/19.

Жардим тренировал в Португалии «Шавиш», «Бейру-Мар» и «Брагу», потом уехал на год в Грецию, согласившись возглавить «Олимпиакос», а после этого работал в «Спортинге» из Лиссабона. До появления в «Монако» в июне 2014-го имя этого специалиста было не особо известно широкому кругу болельщиков, а в списке его достижений значились лишь победы в чемпионате и Кубке Греции. Под руководством Жардима монегаски выиграли чемпионат Франции и сенсационно дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Тогда Леонарду имел предложения от топ-клубов, тем не менее остался в «Монако». Сейчас его рейтинг несколько упал, но будет ли достаточно привлекательным для португальца предложение «Спартака»?

Рауль Рианчо

Принимая решение покинуть сборную Украины и переехать в Москву, 58-летний Рианчо наверняка думал о том, что может повторить историю Карреры в «Спартаке». Прийти на роль помощника итальянца, а потом, если удачно сложатся обстоятельства, заменить его. Тем более слухи о тренерских амбициях испанца уже появлялись раньше. Но до сих пор Раулю не выпадала такая возможность: он работал ассистентом и тренером по физподготовке в «Леванте», «Рубине», киевском «Динамо», а также сборной Украины. Проявлял себя здорово. Когда «Динамо» побеждало в чемпионате Украины, показывая очень хороший футбол, многие называли это заслугой в первую очередь Рианчо, а не его официального босса Сергея Реброва. Утверждалось, что на испанце была вся тактика, тогда как Ребров – просто фронтмен.



После отставки Карреры исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» должен стать Рианчо. До утверждения нового главного. Возможно, временный наставник быстро превратится в постоянного.

Карреру уволят. Но в «Спартаке» Федуна ничего не изменится Какой народ, такая и команда.

Роман Пилипчук

Фото: РИА Новости

Примерно такая же история, как у Рианчо и Реброва в киевском «Динамо», была у Пилипчука и Карреры в «Спартака». Сильный тактик дополнял яркого мотиватора, благодаря чему красно-белые добились лучшего результата за полтора десятка лет. Потом дороги Романа и Массимо разошлись. Насколько известно, Пилипчук не хотел покидать «Спартак», а игроки тепло относились к помощнику главного тренера, однако его отношения с главным тренером испортились. Сегодня 51-летний специалист работает с Рашидом Рахимовым в «Ахмате».



Почему бы Леониду Федуну не сделать ставку на Пилипчука, если его вклад в чемпионство «Спартака» был действительно велик? Между прочим, у Романа уже есть опыт самостоятельной работы. Пусть и возглавлял он скромные команды – молдавскую «Дачию», донецкий «Олимпик», «Спартак» из Юрмалы, а также сборную Таджикистана.

Нужно ли «Спартаку» уволить Карреру?

Фото: РИА Новости

В этом списке обязательно должна присутствовать легенда клуба, кто-то из тех, кто особо дорог болельщикам команды. При Федуне уже получали шанс Валерий Карпин и Дмитрий Аленичев, так что появление ещё одного экс-игрока красно-белых на посту главного тренера «Спартака» станет логичным продолжением старой истории. Другое дело, что вариантов тут мало. Сейчас, к примеру, свободен Андрей Тихонов.



Понятно, что после увольнения Тихонова из «Крыльев Советов» кому-то покажется нелепым даже сам факт обсуждения кандидатуры 48-летнего тренера. Тем не менее не стоит забывать, что именно Андрей вернул самарскую команду в элиту, обойдя в ФНЛ «Енисей» Аленичева, а в Премьер-Лиге ему было тяжело набирать очки в силу объективных обстоятельств. «Крылья Советов» поменяли почти всю основу, причём самарский клуб сильно задержался с трансферами. Вместо того, чтобы спокойно лепить команду в межсезонье, ставя свою игру, Тихонов вынужден был готовить и наигрывать новичков уже по ходу чемпионата. Результат – серия поражений с отставкой тренера.

Федун требовал победы. «Спартак» ослушался и проиграл Красно-белые аж дважды забили с игры, но этого оказалось мало.