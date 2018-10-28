«Барса» — «Реал»: 13 игроков, которые могут впервые сыграть в класико

Сегодняшний матч «Реала» и «Барселоны» уникален. Это первое с 2007 года класико, в котором не примут участия ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Но это не единственная особенность. Есть большой список игроков, для которых это класико может стать первым в карьере. Вот весь список: футболисты, которые попали в заявку команд на матч, а значит, могут сыграть сегодня.

«Барселона»

Артур

Бразильский полузащитник двумя последними матчами с «Севильей» и «Интером» снял практически все вопросы об участии в класико. Он в форме, он готов к ответственности. С ним на поле «Барселона» может не беспокоиться за центр: это настоящий метроном атак. И Артур – одна из причин, почему не играет другой новичок команды, Артуро Видаль. Чилийцу просто нет места в старте.

Клеман Лангле

Ещё один игрок, чьё место с первых минут выглядит гарантированным. У тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде нет вариантов: в команде всего два здоровых центральных защитника. В отсутствие Юмтити и Вермалена связка Пике с Лангле является безальтернативной. Не то чтобы они действовали идеально, напротив, у обоих были ошибки в недавних матчах. Но ничего не поделаешь – в команде переизбыток одних позиций и дефицит других.

Возможно, чилийский боец выйдет на замену. Трудно прогнозировать: с начала сезона он оказался в запасе, а когда позволил себе выразить недовольство, всё стало только хуже. Вальверде даже сказал, что «игрок уже понял, что навредил своими высказываниями только себе». Что ж, Артур и Ракитич играют, а Видаль смотрит на них со скамейки – пока так. Но его качества точно не помешали бы команде в таком большом матче.

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Малком

Пока бразилец запомнился скандальным переходом, а не игрой в новой команде. Он сидит на скамейке, а его агент делает заявления о том, что ситуация вызывает беспокойство. Маловероятно, что Малком сыграет. Но он в заявке, а отсутствие Месси делает ситуацию с правым флангом атаки довольно непростой для тренера.

Яспер Силлессен

Ещё один игрок, чьё появление на поле маловероятно. Должно случиться что-то непредвиденное, чтобы Марк-Андре тер Штеген уступил своё место в воротах. Поэтому, при всём уважении к Силлессену, пожелаем ему дебютировать в класико в другой раз, а основному вратарю «Барсы» — обойтись без травм.

Чуми

Нет, это не шутка. 19-летний центральный защитник Чуми (полное имя – Хуан Брандариц Мовилья) не провёл ещё ни одной минуты в составе основной команды, только в молодёжке. Но у Вальверде нет защитников, поэтому Чуми в заявке.

«Реал»

Бельгиец остаётся в запасе в Лиге чемпионов, но в Примере, как правило, на воротах стоит именно он. Поэтому ждём его дебюта в класико. Но это не будет его дебютом против «Барсы», с каталонцами Тибо неоднократно играл в составе «Атлетико» и «Челси». Интересный факт: из 12 матчей в составе этих двух команд Куртуа выиграл у «Барселоны» только одну.

Альваро Одриосола

Марсело вернулся и отметил это событие голом в Лиге чемпионов. Карвахаль всё ещё травмирован, но это не сильно повышает шансы Одриосолы на место в старте: в последних матчах Хулен Лопетеги предпочитает ему Лукаса Васкеса. Посмотрим, рискнёт ли тренер поставить номинального вингера в защиту против Коутиньо.

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Маркос Льоренте

В запасе он начнёт класико и, вероятно, в запасе останется до самого финального свистка. Льоренте сыграл с первых минут в сезоне только раз, ещё дважды выходил на замену. В общем, не первый кандидат на усиление команды со скамейки запасных.

Винисиус Джуниор

Сценарий, при котором Винисиус выходит на поле, тоже кажется довольно фантастичным. Вряд ли Лопетеги доверит молодому пацану спасать ситуацию, если всё будет складываться плохо. Разве что, если «Реал» гарантирует себе победу до финального свистка, тренер, возможно, даст молодому таланту прикоснуться к истории. Но при наличии в заявке Бензема, Бэйла, Асенсио и того же Мариано, кажется, что время Винисуса придёт попозже.

Кико Касилья

Третий вратарь «Реала». Шансы можете прикинуть сами, но он в заявке – а значит, в списке. Лопетеги заявил на матч трёх вратарей, Вальверде посчитал, что двух достаточно.

Серхио Регилон

Многие говорят, что у этого защитника большое будущее. Тут нужно учитывать, что «Реалу» принадлежат не только Марсело и Карвахаль, но и тот же Ашраф Хакими, который сейчас взрывает Бундеслигу. Так что большое будущее Регилона может состояться не только в Мадриде. Но в нынешнем сезоне он уже выходил в старте. Правда, воспоминания у «Реала» об этом матче не лучшие.

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Федерико Вальверде

Это, конечно, не Чуми, но почти. Парень провёл на поле за «Реал» 36 минут во всех турнирах.

Почти дебют

Мариано Диас и Мунир Эль-Хаддад

Форвард «Реала» Мариано Диас уже играл против «Барселоны» в футболке «Реала». Было это в 2016 году и длилось ровно четыре минуты: он заменил Матео Ковачича. То же касается Мунира Эль-Хаддади: форвард успел дебютировать ещё 2015 году. И сыграл целых 15 минут.