«Реал», похоже, ведёт переговоры с пятью тренерами. Что происходит

Несколько дней назад казалось, что Хулена Лопетеги точно сменит Конте. Единственной проблемой при переговорах с итальянским тренером был его действующий контракт с «Челси». Антонио не хотел отказываться от 10 млн евро, которые лондонский клуб должен был выплатить ему в случае увольнения. Но в минувшую пятницу Конте и «Челси» наконец-то договорились о расторжении договора. Итальянец вернулся в Лондон, чтобы подписать все бумаги. Согласно El Mundo Deportivo, эти 10 млн евро согласился выплатить «Реал».

«Реал» уволил Хулена Лопетеги. Он продержался 4,5 месяца Главное, что надо знать об отставке в мадридском клубе.

Однако вчера сайт Football Italia рассказал о новых сложностях в переговорах с Конте. Оказывается, бывший тренер «Челси» требует у мадридского клуба долгосрочный контракт, при этом в его штаб войдёт большая группа помощников. Уже известен и первый новичок, которого попросил итальянец – полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба. Теперь президент «Реала» Флорентино Перес стал сомневаться в целесообразности приглашения Конте.

Журналист Sky Sport: Конте нравится «МЮ», но с «Реалом» ещё ничего не решено

Антонио Конте Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

На самом деле Перес мечтает вернуть в Мадрид Жозе Моуринью, утверждают испанские СМИ. Португалец возглавлял «сливочных» на протяжении трёх сезонов – выиграл один чемпионат, Кубок страны и Суперкубок. Тем не менее летом 2013-го президент «Реала» указал Особенному на дверь.

По информации El Pais, сейчас Мадрид предложил Моуринью контракт до лета 2021-го с зарплатой 10-12 млн евро в год после уплаты налогов, однако португалец не собирается подавать в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Вопрос как обычно упирается в деньги. Если манкунианцы уволят Жозе, то он получит на 30 млн евро больше, чем при расторжении контракта по собственной инициативе.

«Рано или поздно Моуринью вернётся в «Реала», – уверяет экс-президент мадридского клуба Рамон Кальдерон. – Без сомнения, это единственный тренер, которого уважал Перес».

Жозе Моуринью Фото: Michael Regan/Getty Images

Кальдерон: рано или поздно Моуринью вернётся в «Реал»

Как сообщает The Sun, аргентинский менеджер «Тоттенхэма» стал главным претендентом на пост тренера «Реала». При этом в Мадриде рассчитывают, что вопрос с назначением Почеттино решится в течение месяца. Перес пытался переманить к себе этого специалиста ещё после ухода Зинедина Зидана, а вместе с ним и нападающего «шпор» Гарри Кейна. Сложность заключалась в том, что незадолго до расставания француза с «Реалом» Почеттино продлил контракт со «шпорами» до лета 2023 года. Руководство «Тоттенхэма» требовало компенсацию за Маурисио в размере 48 млн евро. Летом босс «сливочных» отказался от продолжения переговоров с аргентинцем как раз по финансовым причинам. Видимо, теперь он готов пойти на серьёзные траты ради специалиста топ-уровня. У Почеттино есть опыт работы в Испании: до переезда в АПЛ он возглавлял «Эспаньол».

Маурисио Почеттино Фото: TF-Images/Getty Images

«Реалу» придётся потратить € 48 млн, чтобы выкупить контракт Почеттино

Новым кандидатом на появление в «Реале» стал и главный тренер сборной Бельгии. Любопытно, что Мартинес – единственный испанец в этом списке, правда, он никогда не работал с испанскими клубами, поскольку большую часть футбольной жизни провёл в Великобритании.

По данным испанских СМИ, Мартинеса хочет видеть в команде Тибо Куртуа. Писали, что голкипер сборной Бельгии боится прихода в «Реал» Конте или Моуринью, под руководством которых он играл «Челси». Куртуа приписывали такие слова, сказанные в раздевалке «сливочных»: «Не могу в это поверить! Я единственный здесь, кто работал и с Конте, и с Моуринью. И я уехал из Лондона, чтобы такого со мной больше никогда не случалось». Разумеется, сам Куртуа отрицает, что утверждал подобное.

Журналисты из Cadena Ser узнали о готовности федерации футбола Бельгии отпустить Мартинеса в Мадрид после ноябрьских матчей сборных. В пользу Мартинеса также его хорошие отношения с Эденом Азаром, которого надеется купить «Реал». К Конте форвард «Челси» вряд ли пойдёт.

Роберто Мартинес Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Федерация футбола Бельгии не станет препятствовать уходу Мартинеса в «Реал»

Свежая информация из Испании: от предложения «Реала» отказался бывший наставник московского «Спартака». В середине 1990-х Лаудруп выступал за «сливочных» в качестве игрока, а как тренер работал в Примере с «Хетафе» и «Мальоркой». Поэтому не стоит удивляться, что Перес, который кажется уже и сам не понимает, кого выбрать, вспомнил о датчанине.

Но как утверждает AS, Лаудруп сказал Пересу «нет», так как считает ситуацию в мадридском клубе разрушительной. Микаэлю не нравится спортивная политика «Реала», а будущее представляется ему туманным.

Микаэль Лаудруп Фото: Amin Mohammad Jamali/Getty Images

На «Камп Ноу» было унижение. «Барса» просто размазала «Реал» Пора увольнять Лопетеги.