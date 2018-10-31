«Динамо» выше «Спартака» в рейтинге клубов УЕФА. И не только киевское

Начнём с того, как это работает: в таблице учитывают результаты клуба в еврокубках за последние пять сезонов. Место в рейтинге влияет на то, в какую корзину он попадёт при жеребьёвке в следующем розыгрыше. Сеяные/несеяные определяются так же.

Вот так считаются баллы в Лиге чемпионов.

А вот так в Лиге Европы.

За участие в предварительных стадиях баллы начисляются только в Лиге Европы. Это логично, потому что вылет из ЛЧ не мешает набирать очки в менее статусном турнире.

За каждый раунд плей-офф начисляют ещё по баллу (в Лиге Европы лишь с 1/4 финала). За участие в групповом этапе в ней тоже дают чуть меньше — от двух баллов.

Снова идём в отрыв. Таблица коэффициентов УЕФА Победы «Зенита» оказалось достаточно.

Первая двадцатка рейтинга

Российские клубы

Победив «Бордо» на прошлой неделе, «Зенит» стал 16-м в рейтинге УЕФА и обошёл «Манчестер Юнайтед». Вы сильно удивитесь, но «Монако», «Челси» и «Тоттенхэм» тоже остались ниже. Это история про стабильность: в отличие от некоторых, питерцы каждый сезон выходят из группы.

«Зенит» обошёл «Манчестер Юнайтед» в рейтинге коэффициентов клубов УЕФА

По другим нашим клубам — ЦСКА (30-й), «Краснодару» (47-й) и «Локо» (50-й) особых вопросов нет, но чуть ниже начинается жара. «Динамо», которое ещё недавно играло в ФНЛ, в этом рейтинге выше «Спартака». В нём бело-голубые внезапно стали соседями «Милана».

Причина — в сезоне-2014/15, в котором «Динамо» с Вальбуэна и Кокориным выиграло все шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы. Закончилось то веселье лишь в 1/8 — на «Наполи». «Спартак» тоже один раз шагнул в плей-офф, но лишь на пару недель (в прошлом году).

И всё-таки есть одно но: «Динамо» доживает последний год в этом рейтинге и покинет его весной. Причина— пять лет без еврокубков.

Из оставшихся команд РПЛ — «Ростов», «Рубин» и «Уфа» (на месте которой, вообще-то, должен был быть «Тосно»). Казанцы, как и «Динамо», держатся в рейтинге за счёт одного сезона. В 2015-м их уделал «Сьон», который вслед за «Ливерпулем» стал вторым в группе ЛЕ.



Учитывая последние события, велика вероятность, что Казань этот рейтинг тоже покинет. Единственный шанс — выйти в еврокубки в двух сезонах подряд (один пойдёт в зачёт дисквалификации от УЕФА). Или выиграть апелляцию.

«Рубин» не пустят в еврокубки. Доигрались… Казанский клуб исключён из одного еврокубкового турнира, если пробьётся в него в течение двух ближайших сезонов.

Посмотреть рейтинг клубов полностью можно здесь.