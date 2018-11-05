«Рубин» накосячил с бумажками и проиграл впервые с лета

Конец серии «Рубина»

Единственное поражение в этом сезоне казанский клуб потерпел ещё в августе — в игре с «Зенитом». С тех пор команда Бердыева постоянно набирает очки и почти ворвалась в тройку.

С матчем в Оренбурге связан занятный момент. Устинова не успели заявить на игру. Напоминает историю с «Бордо», который забыл внести в заявку на Лигу Европы своего новичка.

Бердыев остался зол, но ошибку признал.

Зато в этой игре сыграл Сорокин. Пока Черчесов на встрече с журналистами настаивал на уместности его вызова в сборную, Егор проводил игру, в которой заработал удаление за прямой подкат в ноги.

«В «Спартак» надо приходить, чтобы выигрывать еврокубки». Черчесов — о слухах Главный тренер сборной России подкалывает Нобеля и развеивает сплетни.

До конца года «Рубину» предстоит сыграть с «Локо» и «Зенитом», но казанцы начали терять очки уже сейчас. И сразу укатил в самую серединку.

Бойня аутсайдеров

Так уж вышло, что в 13-м туре РПЛ между собой играли команды, занимающие с 12 по 16 место в таблице. «Уфа» принимала «Крылья», а «Анжи» — «Енисей».

В первой игре уфимцы местами были опаснее и во втором тайме могли выходить вперёд после удара Оливье Тилля, угодившего в штангу. Вместо этого уже в дополнительное время Яковлеву удался курьёзный удар, который принёс победу команде Божовича.

В очередной раз встал вопрос о месте Томарова на посту тренера «Уфы», но Шамиль Газизов неуверенно сказал, что он остаётся. Теперь его ждёт дуэль с Рианчо (но это не точно).

«Енисей» тоже приуныл. Руководство окончательно махнуло рукой на Аленичева и в Махачкалу команда поехала с другим тренером — и.о. главного стал Александр Алексеев. Он уже запомнился своей краткостью. «Игра равная. Кто больше забивает, тот и побеждает», — сказал он после игры. И всё. Пожалуй, самое короткое общение после матча в истории лиги.

Пропустив, «Енисей» отыграл один мяч во втором тайме. Увы, чуть позже Понсе забил свой второй пенальти в игре. «Анжи» сидит без зарплаты, но снова берёт три очка и покидает зону вылета.

«Енисею» будет на чем поразмыслить: команда идёт последней, а контракт с Аленичевым до сих пор не расторгнут. Есть информация, что неустойка — единственная причина, по которой он всё ещё в силе.