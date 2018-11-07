Играй, как Бисмарк. Анчелотти учит немецких тренеров

Известная фраза Отто фон Бисмарка «политика есть искусство возможного» стала афоризмом в слегка сокращённом виде. Первоначально речь шла о том, что политика – это способность адаптироваться к любым обстоятельствам и извлекать пользу из всего, что происходит. Мысль интересна в том числе тем, что она универсальна: подходит не только к политике. А вообще ко всему. Например, к бизнесу, науке. К тому, как лучше готовить борщ. К футболу, конечно.

Футбол – тоже искусство возможного. И прямо сейчас один пожилой итальянец проводит по нему практический семинар для двух лучших клубных немецких тренеров. Иронии ситуации добавляет тот факт, что в Германии этого итальянца год назад практически списали на пенсию.

Как выставить тренера профнепригодным

Год назад будущее Карло Анчелотти в Мюнхене зависело от матча с «ПСЖ». Усилиями некоторых игроков «Баварии» к тому моменту, когда клуб приехал в Париж, в прессу уже утекла информация, которая выставляла Анчелотти чуть ли не профнепригодным. После матча его ждало продолжение.

Во Франции «Бавария» была безвольной и медленной и проиграла разгромно – 0:3. Наутро все спортивные немецкие журналисты знали подробности внутренней кухни. Например, что тренер объявил состав на матч молча и не сделал никаких пояснений по тактике. Что на базе он давал совершенно недостаточную нагрузку – трудолюбивым игрокам «Баварии» приходилось тренироваться тайком от него. Что пятеро футболистов больше не хотят видеть Анчелотти тренером.

Напрасно итальянец объяснял, что придерживается тех же методов подготовки, которые приводили его к успеху ещё совсем недавно, в «Реале». К вечеру выступил президент «Баварии» Ули Хёнесс и заявил, что Анчелотти испортил отношения с пятью ключевыми игроками команды, что недопустимо для тренера. Никто не говорил, что их фамилии – Рибери, Роббен, Мюллер, Боатенг и Хуммельс. Просто почему-то в прессе всплыли именно они. Итальянца уволили.

Старая школа рухнула. Что значит увольнение Карло Анчелотти Возможно, «Бавария» сделала лучше для себя. Но она точно сделала лучше для немецкого футбола.

Прошёл год. В Лиге чемпионов «Баварии» сейчас повезло с группой: в ней нет клубов, которые могут уволить тренера одним матчем. В Бундеслиге Нико Ковач пока набирает очки хуже, чем Анчелотти: в среднем 2 балла/матч против 2,1/матч при Карло. На этом фоне немецким журналистам каким-то таинственным образом стало известно, что ряд игроков «Баварии» недовольны Ковачем и считают, что им нужен другой тренер. Среди этих игроков – Рибери, Роббен, Мюллер и Хуммельс. Наверное, это подходящий момент, чтобы вспомнить, как Хёнесс резко высказался про Хосепа Гвардиолу через год после того, как тот покинул клуб. «Гвардиола должен был омолодить команду, но он этого не сделал», — сказал Ули о тренере, у которого заиграли Киммих, Коман и постоянно появлялся Алькантара.

Пока омолодившаяся «Бавария» ищет идеального мужчину (особые приметы: 73 года, на пенсии), Анчелотти сильно не повезло с группой в Лиге чемпионов. «ПСЖ» и «Ливерпуль» превосходят «Наполи» не только в стереотипном представлении болельщиков, но и по всем действительно важным критериям: глубине состава, качестве стартовых 11 игроков, еврокубковом опыте, наличии гейм-чейнджера, игровой концепции. И главное: ещё пару месяцев назад все бы сказали, что «ПСЖ» и «Ливерпуль» имеют преимущество над «Наполи» в тренерской позиции.

Сложности Тухеля и Клоппа, простота Анчелотти

Юрген Клопп и Томас Тухель прошли схожий путь из футбольной провинции в футбольные столицы. Для каждого из них нынешний клуб – третий в карьере, каждый попал в него после локальных успехов с «Майнцем» и более серьёзных с «Боруссией». Пункты их портфолио так похожи, что наводят на мысль о конвейерном производстве в Германии эмоциональных топ-тренеров.

В группе есть они – и есть Анчелотти с «Наполи». Анчелотти, который был востребован в «ПСЖ» пять лет назад, а год назад стал не нужен «Баварии». «Наполи», который по составу на фоне соперников по группе выглядит бедным родственником, а играет на таком стадионе, куда богатых родственников даже позвать стыдно.

«Наполи» не так богат и не так концептуален. В футболе Анчелотти нет стилистической особенности, ради которой стоило бы изобрести специальный термин, вроде гегенпрессинга. Среди игроков команды нет звезды, ради которой Анчелотти был бы вынужден перепробовать пять разных схем за три месяца, как ради Неймара. Возможно, «Наполи» скучнее. Ладно, по сравнению с командами, в которых есть Салах, Мбаппе и Неймар, итальянцы точно скучнее. И проще. В этом их сила.

Пока Клопп пытается распределить силы на сложнейший сезон и учит команду выигрывать в эконом-режиме (неудачно), а Тухель уже дошёл в своих тактических экспериментах до Дракслера и Ди Марии в центре полузащиты, «Наполи» просто берёт максимум от каждого матча.

Неймар сыграл уже на трёх позициях. Тухель хочет сделать его ещё лучше Что происходит в «ПСЖ».

Пусть в масштабе сезона или года «Ливерпуль» и «ПСЖ» находятся на одном этаже социального лифта, а «Наполи» — на другом. По факту, это не имеет значения, потому что футбол – искусство возможного. Всё, что имеет значение, – количество человеческих ресурсов, которые можно сосредоточить на небольшом пространстве в течение двух часов здесь и сейчас.

Анчелотти преуспел в этом искусстве. Неважно, насколько хорош «Ливерпуль» в принципе – здесь и сейчас англичане решили поберечь силы в Италии, и «Наполи» в этих обстоятельствах извлёк пользу из ситуации. Пусть даже второй состав «ПСЖ» (который с Буффоном и Кавани) сильнее старта «Наполи», это неважно – здесь и сейчас в ответ на сложные тактические ходы Тухеля Анчелотти находит ходы простые и эффективные, как лом. Так было в первом матче (ниже разбор). Так случилось и сейчас.

Анчелотти в порядке. «Наполи» нейтрализовал сильные стороны «ПСЖ» Карло доказывает, что в «Баварии» проблема была не в нём.

Инсинье отдаёт на Кальехона: «ПСЖ» в ужасе

План «Наполи» снова был простым, и игроки всегда точно знали, что нужно делать. «Наполи» не стеснялся забросов. У хозяев 85 лонгболлов и кроссов против 49 у гостей. Это проходило. Ответственные за дальний пас – Кулибали и Гамшик – набрали 91% и 89% точности передач. Обычно за диагонали цеплялись Инсинье и Мертенс. Даже когда у них не получалось, можно было рассчитывать на подбор: всё-таки Дракслер и Ди Мария в полузащите одновременно – это немного авантюрно, когда речь идёт о зоне перед собственной штрафной. Лучше всего готовность команд к тому, в каком стиле прошёл матч в Неаполе, показывает одна деталь: у хозяев одна невынужденная потеря на своём поле за 90 минут. У гостей таких потерь восемь.

В итоге кроссами и диагоналями «Наполи» создал больше, чем стереотипная итальянская команда создаёт вообще за матч. В начале второго тайма Инсинье ситуативно оказался в глубине и начал сам раскидывать забросы на фланги, вместо того, чтобы принимать диагонали оттуда. С 48-й по 55-ю минуту он сделал три таких заброса из одной точки, чуть левее центра, не доходя до штрафной. Первый почти принял Кальехон, это привело к опасному моменту и угловому, второй принял Мертенс и продлил на Кальехона – Буффон спас «ПСЖ» от гола.

В третий раз Инсинье подал со штрафного на Кальехона, тот скидывал под удар, Мертенс чуть промахнулся с пяти метров. На 60-й минуте Инсинье из той же точки снова отдал на Кальехона (только низом). И в четвёртый раз «ПСЖ» оказался не готов к типовой комбинации и в панике привёз пенальти. Можно говорить об офсайде, но в такой ситуации, когда у одной команды раз за разом проходит один и тот же приём, а другая не может с этим справиться, разумнее сказать о системе.

Простые решения Анчелотти второй раз за две недели нейтрализовали более сильную команду, которая искала сложные решения. А до этого он извлёк максимум возможного с «Ливерпулем» и обыграл ещё одну команду, которая сильнее, чем его собственная. В общем, поучил топовых немецких тренеров принципам, которые когда-то сформулировал на века немец.

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