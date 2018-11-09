«Он пыхтел, сопел, но делал». Новое о полузащитнике ЦСКА Ильзате Ахметове

Ильзат Ахметов – один из тех игроков, кто ярко проявил себя в новом ЦСКА этой осенью. Итогом стало его приглашение в сборную России. Сегодня появилась новая информация – в заинтересованность в услугах футболиста проявила итальяская «Рома». Спортивный директор «волков» Рамон Мончи, в обязанности которого входит в том числе поиск молодых талантов по всей Европе, был впечатлён игрой Ахметова в противостоянии команд на групповом этапе Лиги чемпионов, и теперь футболист вошёл в список потенциальных трансферов римского клуба. Чем не повод рассказать об игроке подробнее?

Ринат Билялетдинов, тренер, при котором Ахметов дебютировал в Российской Премьер-Лиге, вспоминает, как это было. Он уверен: у молодого полузащитника есть все шансы стать топ-игроком.

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— Парень прогрессирует, и это радует, — говорит Билялетдинов. — Непонятно, чем с ним занимались в «Рубине», но он уже давно должен был быть основным игроком. Он растёт по всем физиологическим законам, крепнет. А с учётом игровой практики, которая есть у Ильзата, меня его прогресс совсем не удивляет.

— Вы тот тренер, при котором Ахметов начал играть в Премьер-Лиге. Как вообще решились выпустить в основном составе 16-летнего парня?

— У меня в «Рубине» уже был удачный опыт с Эльмиром Набиуллиным. Окружение шептало про него: «Как ты можешь ставить его? Есть же Мавинга». А Эльмир благодаря этому стал развиваться и заиграл. Похожий пример – с Павлом Могилевцем. На его позиции играл опытный Ян М’Вила. Но он часто болел, и я начал ставить Павла. Это способствовало росту игрока.

— Так а что с Ахметовым? Чем зацепил персонально он?

— Ильзат очень сильно выделялся на фоне остальных игроков молодёжной команды. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что он напоминает мне легендарного спартаковца Фёдора Черенкова.

— Чем?

— Ахметов — настоящий игровик, с хитринкой. Некоторые игроки боятся лезть в штрафную – он смело идёт. Некоторые теряются при виде мяча – он всегда играет с мыслью. Мне всегда было важно, чтобы футболист думал на поле и понимал, что он хочет. У Ахметова это было и есть. Грустно, кстати, – буквально через три-четыре дня после того, как мне пришла на ум ассоциация с Черенковым, сам Фёдор покинул этот мир.

— Про Ахметова вам тоже шептали коллеги?

— Да. Я взял его на сбор в Германию, и мне начали говорить: «Куда ты его тащишь? Есть же другие люди в дубле, более опытные игроки. Мы же его сломаем». Постойте: он что, соломенный или хрустальный, чтобы ломаться? А дальше Ахметов дебютировал в матче с «Зенитом», и пошло-поехало.

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— Но вскоре вам пришлось уйти из «Рубина».

— Если бы я продолжал работать, я бы и дальше ставил Ахметова. У меня была расписана программа на всех молодых игроков на паузы для игр сборной. Помимо Ильзата в их числе был Рамиль Шейдаев. Увы, он так и не смог развить свой потенциал после ухода в «Карабах».

— В чём заключалась эта программа?

— Для молодых игроков тренировочный процесс становился длиннее. Вся команда уходила в раздевалку после занятий, а молодёжь продолжала работать. Порой мы специально отцепляли этих ребят от тренировок с общей группой – чтобы они работали по специальной программе. Упор в ней делался на физическую подготовку, чтобы молодые ребята не уступали в атлетизме другим игрокам. Всё прописывалось с учётом медицинских показаний.

У меня были большие планы по построению команды, и Ахметов в них, разумеется, фигурировал. По некоторым причинам не удалось вернуть многих игроков – таких, как Могилевец и Азмун. Идеальный центр моего «Рубина» должен был быть таким: Могилевец-Оздоев-Ахметов. Увы, конъюнктурные вопросы помешали этому. Но с этим — к тогдашнему руководству. Я в эти дела никогда не лез. Моя работа была на поле.

— После вас в «Рубине» было три тренера – Чалый, Грасия и Бердыев. Ни при одном Ахметов по-настоящему так и не заиграл. Более того, при Бердыеве случилась вообще дикая история – после того как Ахметов отказался переподписывать контракт с клубом, его отправили работать в отдел кадров.

— Я был просто в шоке. Со стороны клуба, наверное, было желание проучить игрока. Мол, раз ты такой строптивый, мы тебе покажем, не нарушая закона. В итоге футболист терял игровое время. Это для меня было потрясением.

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— В чём Ахметов может прогрессировать?

— Понятно, что он не будет под два метра ростом, а останется в своей конституции. Но многие игроки такого же склада показывали, что и с этими данными можно добиться успеха. Примеры — Скоулз из «Манчестер Юнайтед», Уилшир из «Арсенала». Они и с небольшим ростом добились успеха, играя в центре поля, — в первую очередь за счёт атлетизма и физических кондиций.

— Самый яркий пример его трудолюбия?

— На сборах в Турции. Мы тренировали с ним технику ударов с угла штрафной. Мяч по траектории должен был попадать впритирку со штангой. Я долго объяснял нюансы техники и в конце концов сказал: «Попадёшь в угол три раза подряд – сразу закончим занятие. Нет – будешь продолжать до упора и в итоге останешься без обеда».

— Сколько он потратил?

— Минут 30. Пыхтел, сопел, но делал. И в итоге выполнил моё задание.

— Самый яркий молодой игрок нового поколения – Головин. Он уже в 22 года уехал во Францию. Какой потенциал у Ахметова?

— У него есть все шансы стать топ-игроком. Главное — сохранять мотивацию и не довольствоваться тем, что имеешь. Нельзя думать: «Я попал в сборную, застолбил место в клубе, какой я молодец». Всегда нужно двигаться дальше и искать внутреннюю мотивацию. Уверен, он и так слышит эти слова от своего окружения.

— Сможет ли Ахметов быстро стать основным игроком в сборной России?

— У него есть все возможности, чтобы найти себя в этой команде. Главное, чтобы разные требования в игре клуба и национальной команды не разрывали игрока. Черчесов требует чётких оборонительных действий, а клуб идёт несколько по другому пути. Хотя сборная формируется под определённую схему, а не под игроков.

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— В таком возрасте, когда неожиданно сваливается слава, молодым игрокам очень сложно удержать себя в руках. Ахметов легко справится со звёздной болезнью, если она его настигнет?

— Проблем с поведением у него никогда не было. Очень вежливый парень, который не был замечен в хамстве и проявлениях зазнайства. Но, мне кажется, у него очень серьёзное воспитание, полученное в семье. У него были люди, которые могли поставить на место. Вспоминаю себя: когда я сам попал в сборную в 20 лет, сразу получил свою дозу наставлений. У Ильзата, думаю, такие люди тоже нашлись.