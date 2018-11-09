«УЕФА надо наказать «Спартак» за брошенные на поле ракетницы»

«Защита «Спартака» была смешной»

Daily Mail: «В матче, где два защитника страдали от пиротехники и были похожи на пьяных моряков с дымом в глазах, «Рейнджерс» выходил вперёд трижды. Но всё же проиграл. И это при том, что защита «Спартака» иногда была до нелепости смешной».

Не матч, а сумасшествие! «Спартак» умудрился выиграть даже с дворовой обороной 4-3-3 на поле, 4:3 на табло – и второе место в группе. Красно-белые ещё живы.

«Каждый раз «Спартак» возвращался в игру и догонял»

The Scottish Sun: «Рейнджерс» провёл блестящий первый тайм. Но их вера в счастливый исход исчезла после перерыва, когда они позволили «Спартаку» сразиться с ними и всё-таки взять верх в игре, которую они не могли себе позволить проиграть. Каждый раз, когда «Рейнджерс» выходил вперёд, «Спартак» возвращался в игру и догонял. Хозяева понимали, что они многое могут, особенно учитывая, как легко им дались первые два гола. Возможно, всё было бы иначе, если бы рефери всё же наказал Ивелина Попова красной карточкой. Но он сделал вид, что контакта не было».

Рианчо ворвался в зону Джеррарда. Моменты, которые вы не увидели по ТВ Матч «Спартака» за пределами телекамер.

«УЕФА надо принять меры против «Спартака»

Daily Record: «Это была огромная возможность, которую «Рейнджерс» упустил, уже стоя на вершине. Теперь о выходе из группы можно говорить с сомнением. Поездка в Вену и домашняя игра с «Вильярреалом» изрядно потреплют нервы команде Джеррарда.

Вообще, идея забить три гола на выезде и вернуться домой ни с чем кажется совершенно абсурдной. Повторюсь – для «Рейнджерс» это была золотая возможность. Но их наивная игра сзади жёстко все уничтожила.



К счастью, опасения Джеррарда не оправдались – российские фанаты не оскорбляли его игроков на почве расизма. Но в этот раз УЕФА надо обратить внимание на другое и однозначно принять меры против «Спартака» за три брошенные ракетницы на поле во время игры.



Был ещё один момент. Ивелину Попову посчастливилось остаться на поле за нырки. Сначала он получил жёлтую карточку за симуляцию в первом тайме, потом также упал в штрафной сразу после перерыва, но рефери сделал вид, что касания не было».

«Может, другие игроки посвящают эту победу Каррере, но я – нет» Боккетти, Тимофеев и Ханни поделились эмоциями от сумасшедшей победы «Спартака» над «Рейнджерс».

«Это поражение – серьёзный урок для «Рейнджерс»

BBC Sport: «Для Джеррарда это было больно. Это поражение – ощутимый удар по надежде «Рейнджерс» на выход из группы. Оба их оставшихся матча — дома с «Вильярреалом» и выезд в Вену – могут закончиться положительно для шотландцев только в том случае, если они смогут значительно улучшить оборону.



В матче со «Спартаком» Джеррард снова переиграл центр защиты, заменив Джо Уорралла на Николу Катича. Хотя хорваты сформировали солидное партнёрство в начале сезона, он и Голдсон выглядели уязвимыми весь вечер. Хозяева этим воспользовались. Тренер москвичей Рауль Рианчо ещё до матча ясно дал понять, что для него не будет другого результата, кроме как победа. Поэтому с самого начала матча «Спартак» начал демонстрировать свои атакующие способности, намного превышающие их оборонительные. Для «Рейнджерс» это поражение стало серьёзным уроком».