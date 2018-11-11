«Ман Сити» закончил дерби голом, который войдёт в историю

К тому моменту, как Бернарду Силва сделал пас поперёк вратарской, который принял Давид Сильва и вывел «Манчестер Сити» вперёд, два игрока «МЮ» ещё ни разу не потрогали мяч. Это Антони Марсьяль и Виктор Линделёф. Люк Шоу, Крис Смоллинг и Неманья Матич имели по одному касанию. Никто в составе «МЮ» не имел больше двух точных пасов. После 11 минут игры. Возможно, это были лучшие 11 минут футбола в исполнении одной команды с начала сезона.

Одного владения мячом недостаточно, чтобы говорить о доминировании. Владение «Сити» в дебюте матча было максимально продуктивным. 104:10 по пасам, 4:0 по ударам, 1:0 по голам. «Юнайтед» сознательно отдал мяч в первом тайме, но к такой скорости паса оказался не готов.

«Ливерпуль» — «Ман Сити»: в матче сыграли 3 команды Вы не заметили ничего необычного?

Зачем «МЮ» автобус?

Стиль Жозе Моуринью в больших матчах уже стал легендой, но на конкретном примере матча с сильнейшим соперником можно ещё раз увидеть, какую выгоду из этого рассчитывает извлечь тренер «МЮ». Итак, команда вышла играть в защите в 4-5-1. В позиционной защите Феллайни садился в линию с Эррерой и Матой, а Марсьяль и Лингард защищали фланги.



На первых минута «Сити» вдавил соперников в штрафную. Линделёф и Смоллинг не выходили из штрафной, а тройка полузащитников располагалась чуть выше линии штрафной или даже на линии. Бешеное давление принесло «Сити» результат, но и после первых 15 минут, когда хозяева сбавили скорость, «МЮ» не стал играть намного выше, даже не попытался отжать мяч от собственной штрафной. Почему?

Объяснение есть. Голевой удар Сильвы – единственный в тайме, который дошел до створа ворот. Более того, всего из пределов штрафной «Сити» удалось нанести ещё только один незаблокированный удар – неточно пробил тот же Сильва с острого угла. То, что огромное преимущество хозяев не конвертировалось в постоянные удара – заслуга низкого блока «МЮ». Любимая зона, из которой наносят удары игроки «Сити», между 11-метровой отметкой и линией штрафной (по статистике, из этой зоны «Сити» наносит почти 60% ударов), была перекрыта. Другая команда перешла бы на дальние удары, но только не команда Хосепа Гвардиолы. Дальние удары не для его игроков. Зная об этом, «МЮ» насытил игроками зону перед воротами на линии штрафной и свёл количество ударов к минимуму.



Игроки «Сити» даже не пытались бить, а когда пытались – удары блокировались. Так случилось с попытками Агуэро, Фернандиньо и Стерлинга. Но гораздо важнее этих заблокированных ударов те удары, которые так и не были нанесены, потому что высокая плотность игроков на пути мяча делала удар бесперспективным.



Через полчаса Стерлинг и Агуэро забыли про стиль и начали бить издали. Так «Сити» набрал приличное количество ударов, но это не те голевые моменты, к которым команда привыкла. Гостям удалось сохранить приемлемый счёт по итогам тайма, а заработанный в



контратаке пенальти помог вернуться в игру вскоре после второго гола. Типичный план Моуринью на топ-матчи в последних играх: сохранить шансы на хороший результат до концовки, а потом пожертвовать оборонительным балансом и устроить футбол от ворот до ворот с обоюдными шансами. Последний раз такой план принёс победу три дня назад.

У Моуринью появился план на топ-матчи. Правда, он не работает Когда всё делал правильно, но проиграл.

Правда, с доставкой мяча в а атаку у «МЮ» всё было даже хуже, чем обычно. Это из-за одного человека.

Кем заменить Погба?

Все знают, в чём проблема Поля Погба. Он играет высоко, ищет пространство возле чужой штрафной, а после потерь возвращается пешком. Его зона всегда свободна для быстрой атаки после перехвата. Об этом принято говорить после каждого матча, в котором Поль принимает участие. Давайте поговорим о том, чего не хватает «Юнайтед», когда он не играет.

По сути, связь между маленькой группой атаки и остальной командой осуществлялась только за счёт забросов. Матич и Эррера – не разыгрывающие в достаточной степени, чтобы дать эту связь на постоянной основе под прессингом. Феллайни может зацепиться за мяч после заброса или паса низом между линиями. Но кто даст этот пас?



Феллайни номинально играл выше остальных центральных полузащитников. Вот несколько цифр, чтобы передать, насколько это было высоко: из 34 касаний мяча в первом тайме, восемь он совершил в собственной штрафной. Шесть из них – выносы. В атакующей трети поля он выполнил семь пасов. В итоге, лучшим по продвижению мяча у «МЮ» в первом тайме был Эшли Янг: 13 точных пасов вперёд.



Втроём Рашфорд, Лингард и Марсьяль с игры сделали 27 касаний мяча на чужой половине поля за первый тайм. Втроём не нанесли ни одного удара по воротам из штрафной. Без Погба связи между группой атаки и остальной командой не было. Теоретически, её мог бы дать Хуан Мата. Но, на планете есть один тренер, который, выбирая между Матой и Феллайни в роли распасовщика, один всегда выберет Феллайни. Он тренирует «Юнайтед».

Что вы успеете сделать, пока Погба бьёт пенальти В интернете новый флешмоб.

Гол после 44 пасов

Размен Моуринью (отказ от баланса в защите ради кратковременного рискованного давления в атаке) опасен, поэтому «Сити» было крайне важно не давать шанс на подобную развязку. К 80-й минуте команды по очереди имели отрезки владения мячом и позиционных атак. Гости выглядели хуже, но и цель у них была другая: «Юнайтед» вполне бы устроил угловой на последних минутах.



В этот момент, когда уже казалось, что хозяева начинают беречь счёт и держать мяч в защите, они забили лучший командный гол последних лет. Подчёркиваю: лучший командный, это не попытка принизить великие удары Криштиану Роналду или Гарета Бэйла через себя.



Билд-ап, в котором приняла участие вся команда, кроме вратаря, длился 44 паса. И закончился ударом Илкая Гюндогана, которого потерял Матич. Это самый долгий розыгрыш перед голом в Англии за три с половиной года.

Звучит уже здорово, но давайте ещё добавим, что ни один из этих 44 пасов не был сделан на своей трети поля. Это не так называемая «защита с мячом», когда команда держит мяч, чтобы не пропустить. Главными героями этого перепаса не были Стоунс, Уокер и Лапорт. Тот же Гюндоган поучаствовал в комбинации восемь раз. Больше четырёх раз участвовали Сильва, Силва и Стерлинг. Защита с мячом – точно что-то другое. Посмотреть, как этот гол выглядел с трибун, можно по ссылке.

«Третий гол убил игру», — сказал после матча Моуринью. Он не ругал команду, назвал её выступление неплохим и подчеркнул, что до третьего гола шансы были. В раз план не сработал. Превосходство «Сити» было слишком большим: там, где другие команды позволяют вернуться в игру, команда Гвардиолы забивает гол, каких не было уже несколько лет.



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