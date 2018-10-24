У Моуринью появился план на топ-матчи. Правда, он не работает

Это началось 27 августа. «МЮ» дома был разгромлен «Тоттенхэмом», а после финального свистка Моуринью напомнил журналистам, что качество игры и результат могут серьёзно отличаться, потом обиделся на вопрос об ушедших болельщиках и произнёс знаменитый монолог про уважение, уважение, уважение. И, вообще-то, он был прав.

Прав, задав один очень важный вопрос: «Что важнее в футболе? Играть хорошо или выигрывать матчи? Показывать атакующий футбол или играть на определённый результат?». Вопрос актуальный для «МЮ», потому что в тот вечер команда отказалась от привычного «автобуса» в топ-матчах, за который Моуринью постоянно критиковали, эффективно и слаженно применила высокий прессинг и в первом тайме доминировала в гвардиоловском понимании этого слова. Счёт не отражал событий на поле. Но никто этого не заметил, всю пресс-конференцию журналисты спрашивали только о результате.

Моуринью должен остаться. Вот аргументы Не смотрите на счёт, это был лучший матч «МЮ» с апреля.

Моуринью уже тогда, после 0:3, дал понять, что не откажется от повторения эксперимента. Он сказал, что лучший судья – болельщики, которые аплодировали команде даже после такого поражения, потому что оценили игру. То есть намекнул, что результат в таких матчах – не главное.



Прошло два месяца. Благодаря календарю, который свёл «МЮ» с «Челси» и «Ювентусом» с интервалом в три дня, мы смогли убедиться в том, что: 1) Жозе действительно придумал кое-что новое; 2) это не разовый эксперимент. Моуринью не готов с первых минут играть в больших матчах так, как с «Тоттенхэмом», но во втором тайме риск допустим – команда может попробовать сыграть по-другому.

Матчи с «Челси» и «Юве» — одно целое

Несмотря на упущенную победу над «Челси», Жозе не сделал ни одного изменения в составе через три дня. Это знак доверия. Способ показать игрокам, что они всё делали правильно, пусть и пропустили на шестой добавленной минуте. А заодно – попытка повторить тот же сценарий.

Этот сценарий предполагает осторожный первый тайм и готовность рисковать во втором тайме. Изменение тактики нельзя назвать реакцией на негативный счёт. «МЮ» пропустил от «Челси» на 21-й минуте, но не изменил стиль до перерыва, играл так же осторожно, хоть и проигрывал. 31% владения и один неточный удар по воротам Кепы. Нет, если бы смена стиля была эмоциональной реакцией на гол, всё это началось бы уже на 22-й минуте.



Но изменения появились только после перерыва. Появился высокий прессинг, «МЮ» стал делать отборы в два раза чаще. Забрать мяч не удалось, но цифры изменились: 45% владения мячом с 46-й минуты до второго гола Марсьяля. «МЮ» отвечал атакой на атаку, рисковал (помним голевой момент Мораты), зато совершенно изменил рисунок игры. Дубль Марсьяля был логичным, он стал следствием давления, того, что Марсьяль чаще получал мяч в чужой штрафной (три раза за весь первый тайм, пять раз за 15 минут второго тайма). Команды не то чтобы поменялись местами, нет, но схема «атакует/защищается» сломалась. Была борьба за инициативу, её поочерёдно выигрывали обе команды.



План не сработал на сто процентов, потому что защитить счёт на чужой половине поля не удалось: «Челси» вдавил гостей в штрафную и спасся. Да и вообще такая рискованная игра с обоюдными шансами вряд ли может нравиться Моуринью. Он помешан на контроле, как Гвардиола (только не мяча, а соперника), а здесь о контроле речь не идёт. С другой стороны, даже полчаса смелой игры из полутора часов могут многое изменить внутри команды: снять напряжение между тренером и игроками, вроде Марсьяля и Погба, которым нужен такой футбол. Да и положительный результат не исключён: в конце концов, всего 30 секунд отделяли команду от победы на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» — «МЮ», просто огонь! Моуринью полез в драку и ругался с болельщиками.

С «Ювентусом» Моуринью применил тот же план. Показатели совпадают до мелочей: 31% владения в первом тайме, ноль реакции на пропущенный гол, всего один удар за 45 минут – и попытка рискнуть после перерыва. «МЮ» подравнял владение мячом (49% во втором тайме), перебил «Ювентус» по воротам (5:4), а главное – опять изменил стиль обороны. Три попытки отбора и ноль перехватов на чужой половине поля в первом тайме – и семь и два во втором. До перерыва команда не знала о существовании высокого прессинга, после он стал главным способом возвращения мяча.

Почему с «Ювентусом» не получилось

Этот план не сработал. Причин несколько, но основных три. Слабый матч Погба и кадровое превосходство «Ювентуса». Да, это три причины, а не две. Итак, Погба слишком часто оставлял Матича одного против Бентанкура и Дибалы. Мата не мог помогать: он был занят Пьяничем. Мата справился, так же как три дня назад справился с Жоржиньо. Но у «Ювентуса» оказался ещё один плеймейкер – Бонуччи. 78 пасов, 11 пасов в атакующую треть, одна обводка и один удар в позиционной атаке из-за пределов штрафной. Это нормальный показатель для центрального полузащитника, только вот Бонуччи не полузащитник. У «МЮ» ответа не нашлось, в этом превосходство «Ювентуса», часть первая. А теперь часть вторая. Это Эшли Янг. Трудолюбивый, дисциплинированный – можно подобрать много комплиментарных прилагательных, но в этом конкретном случае Янг показал, что его потолок просто ниже требований топ-матча.

Эшли Янг Фото: Dan Istitene/Getty Images

В сложной расстановке «Ювентуса» (наличие Криштиану всегда делает расстановку сложной), где Матюиди разрывался между помощью Пьяничу и Сандро и необходимостью следить за Рэшфордом, подключения Янга были крайне важны. Он фактически мог получать мяч на скорости лицом к воротам и выходить на Сандро, за спиной у которого – свободная зона. Так и вышло: Янг на втором месте в «МЮ» по касаниям мяча (больше только у Погба) и на втором же по количеству пасов. Как он распорядился этой свободой? Восемь неточных навесов, один ключевой пас (со стандарта, как из пушки в голову Погба) и треть пасов назад. Больше ни у кого не было такой свободы. Во многом поэтому давление «МЮ» во втором тайме не привело к созданию голевых моментов.

Фото: Michael Regan/Getty Images

После матча Моуринью сказал, что «Ювентус» на другом уровне: «Они одни из фаворитов Лиги чемпионов, а мы понимали, что будем бороться с «Валенсией» за второе место в группе». Вряд ли болельщики «Юнайтед» положительно отнесутся к такому заявлению. Они помнят иные времена. Вот только цифры говорят о другом: команда Моуринью делала то же самое, что принесло гостевую ничью с прекрасным «Челси». Тот же план на игру, тот же состав, похожее качество реализации плана. Просто этого недостаточно. Можно иметь хороший план на топ-матч, но всё равно проиграть, если соперник сильнее.



Пожалуй, это худшая новость для клуба. Сейчас нет смысла делать скидки на какие-то околофутбольные проблемы. Никто не сливает тренера. Тренер разрабатывает новую тактику на матчи. Болельщики за него. И всего этого мало, чтобы дома быть ровней «Ювентусу».



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