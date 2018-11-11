«Зенит отскочил — ЦСКА мог забивать и больше!»

«Сегодня «Зенит» проиграл сам себе»

Бранислав Иванович довольно долго общался с журналистами: рассказал и про возможную причину поражения, и про травму Артёма Дзюбы, и про чемпионскую гонку.



— После ошибок первого тайма уже было поздно вернуться в игру, второй тайм получился чуть лучше, но мы сами создали себе проблемы, — ответил он на вопрос об итогах матча.

— Насколько изменилась игра во втором тайме?

— Игра изменилась, но у соперника был хороший задел. У нас больше получалось во втором тайме, но недостаточно для такой игры. Сегодня «Зенит» проиграл сам себе.



— «Зениту» не хватило времени на восстановление после перелёта?

— Может быть и да, но мы не можем это изменить, это не связано с нами. Все через это проходят, и мы должны работать дальше и оставаться сильными. Сейчас есть перерыв, отдохнём. У нас есть возможность улучшить игру и многое добавить. Когда мы будем на своём уровне – будем доминировать.



— Что с Дзюбой?

— Он был травмирован еще до игры, на поле сделал всё возможное. То, что он вышел, показывает его настрой и желание. Может, он и пропустит матч сборной.



— Нет ли у «Зенита» зависимости от Дзюбы?

— Назовите мне хоть одну команду в мире, где игра не зависит от нападающих.

Лидер чемпионата с безобразным футболом. Такой «Зенит» недостоин золота Команда Сергея Семака уже полтора месяца играет плохо – и сегодня сполна за это поплатилась.

— Как вам игра Влашича за ЦСКА?

— В ЦСКА создали новую молодую команду, но у них остался тренер и система. Молодые стараются и борются. ЦСКА провел немало хороших игр. Сегодня скорее мы позволили им сыграть хорошо, чем получилось у них. Что касается Влашича, то он хороший футболист. Он быстро привык к чемпионату и сразу стал одним из лидеров.

— Является ли ЦСКА вашим главным конкурентом в борьбе за первое место?

— В этом году много конкурентов. ЦСКА всегда претендует на места наверху, но кроме них есть ещё три или четыре команды, которые будут бороться за чемпионство до последнего тура.

«Первый тайм дался «Зениту» нелегко»

Защитник «Зенита» Евгений Чернов был не особо словоохотлив.



— На второй тайм мы вышли с другим настроем, хотели отыграться, но не получилось, — кратко прокомментировал он матч.

— Ожидали ли, что ЦСКА так мощно начнёт игру?

— Мы знали, что у ЦСКА есть свой почерк, много молодых футболистов, которые играют агрессивно. Поэтому нам первый тайм дался очень нелегко.



— Какой был первоначальный план на матч?

— Была задача победить, а тактические моменты мы обсудим в раздевалке.



— Не проще ли вам было играть, учитывая травму Фернандеса?

— Я не знаю, проще или нет. У ЦСКА хорошая команда, каждый может заменить любого.



— Меняет ли результат этого матча на расклады в чемпионской гонке?

— Ещё полно игр, 16 матчей – всё может измениться.



— У «Зенита» неудачная серия, но есть отрыв – чувствуете ли себя комфортно из-за этого?

— Впереди ещё много игр, мы идём от игры к игре.

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«Сегодня ЦСКА повезло больше»

Фёдора Чалова в микст-зоне ждали – все-таки один из главных героев матча.



— Статус лучшего бомбардира РПЛ не давит?

— Нет. Хочется приносить пользу в каждой игре, забивать как можно больше.



— Ожидали, что будете так доминировать в первом тайме?

— Мы хорошо играем последнее время, но не удавалось добиться результата. Сегодня переломили этот момент и смогли.



— Как планировали обыгрывать «Зенит»?

— Ничего особенного. Получилось отобрать мяч у них на половине поля, убежать и забить. Так получилось два раза. Доиграли с уверенностью.



— Можете сравнить «Зенит» с «Ромой»?

— Питерцы хорошая команда. Сегодня нам повезло больше. Но в следующей игре всё может быть по-другому. Они не просто так идут на первом месте.



— Насколько эмоции от сборной помогают восстанавливаться?

— Помогают. Сейчас главное, что выиграли перед паузой. Прервали серию без побед, станет легче.



— Дзюба на травме, нет Кокорина. Готовы стать основным нападающим сборным?

— Сделаю всё, что будет от меня зависеть.



— Что с Ахметовым?

— Точно не могу сказать, но вроде вывих плеча. Не могу сказать — поедет ли он в сборную.



— Счёт по игре? «Зенит» не отскочил?

— По игре. У «Зенита» тоже были моменты. Но мы могли в первом тайме забивать больше.



— Это лучший первый тайм ЦСКА в сезоне?

— Один из. Сегодня многое получалось. Когда так играешь – самим всё нравится.

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«Надеюсь, ЦСКА догонит «Зенит»

Кристиан Бистрович наконец восстановился от травмы и даже вышел в концовке матча. Мимо журналистов не прошел, остановился на пару минут – сказал, что у ЦСКА есть все шансы догнать «Зенит».



— Мы показали, что можем играть против любых соперников, — сказал он.



— ЦСКА не был хорош в этом месяце – что было не так?

— Я думаю, это связано с тем, что у нас сейчас много матчей, и Лига чемпионов, и чемпионат России. В Лиги чемпионов играть очень сложно, конечно, у нас не идеальное психологическое и физическое состояние, но у нас нет времени на отдых, и мы сделаем всё, что в наших силах в следующих матчах.



— Как вы сейчас себя чувствуете?

— Очень хорошо, травма позади.



— «Зенит» идёт на первом месте, у вас есть шансы занять первое место по итогам чемпионата?

-Да, конечно, впереди ещё чуть больше половины сезона, всё возможно, мы приблизились к «Зениту» и надеюсь, что в конце концов догоним. Нам нужна была это победа и мы счастливы, что выиграли, мы продолжаем сражаться. Я верю, что мы можем быть в тройке чемпионата, я обещаю, что мы постараемся быть в первой тройке по итогам чемпионата.

«Куда «Зениту» торопиться?»

Известный юморист и болельщик ЦСКА – Михаил Грушевский считает, что победа ЦСКА была выгоднее для российского футбола.

— Вы перед матчем вручили приз Чалову, и он забил. Совпадение?

— Конечно, нет. Просто я вручил только один приз. Если бы вручил два — было бы два мяча. Но Федя прибавляет во всех компонентах в этом сезоне. Даже если бы я не вручил этот приз, он провёл бы не менее качественный матч. Желаю ему удачи в сборной. Думаю, он получит время в матче сборной. Особенно в матче против Германии. Да, ему там будет тяжело дышать. Надеюсь, что и со шведами получит время. Сборная получит очень интересного нападающего. Их тандем с Дзюбой может навести шороху. Артёму желаю скорейшего выздоровления. Но Дзюба сейчас лучший игрок российского чемпионата, лидер. Абсолютный вожак сборной.



— Удивлены такой уверенной победе ЦСКА над лидером чемпионата?

— По тому, как проходил первый тайм, «Зенит» ещё и отскочил. Счёт мог быть больше. Во втором тайме ЦСКА играл по счёту. Во втором тайме моментов почти не было, питерцы больше атаковали, но счёт по игре. Но в интересах нашего футбола была победа ЦСКА. Куда «Зениту» торопиться? У них огромный гандикап. Им чемпионство перед паузой что ли оформлять? Люди просто отвернутся от нашего футбола. А так интрига будет. Вам что, нужны пустые трибуны?