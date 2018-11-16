Сборная в яме? Зачем был нужен разгром от Германии

Перед решающим матчем Лиги наций с командой Швеции сборная России проиграла 0:3 Германии. Но даже если результат оказался бы другим, мы всё равно должны были выразить сомнение: а был ли смысл организовывать игру с соперником высокого уровня в это время?
Во-первых, предсказуемое поражение может сбить победную атмосферу в коллективе.
Во-вторых, с Германией сборная в любом случае растратила бы слишком много сил перед важной официальной игрой.
В-третьих, слабый соперник позволил бы команде почувствовать голы, а средний – хотя бы смоделировать матч со Швецией.
В итоге Россия получила не только 0:3 в первом тайме, но и сомнительные комментарии от болельщиков и экспертов.
Впрочем, конкретный вопрос о пользе матча стоило задать самим игрокам и оценивать не их корпоративно слаженные слова, а то, с каким лицом они отвечают.
***
Черчесов решил оставить команду в Германии ещё на три дня, и это точно выглядело логично. Вместо ночного перелёта и смены часовых поясов, игроки получили возможность выспаться и утром вышли на восстановительную тренировку. Сыгравшие с Германией занималась стретчингом, а для запасных устроили темповой мини-матч с усложнениями, где забивать можно было только в касание. Не сказать, что зрелище получилось впечатляющим и поражало финтами или красивыми голами, но лучшие моменты двусторонки показать всё равно нужно.
Пораженческого настроя и демотивации, вызванных очевидной разницей в классе, заметно не было. Эмоции во время тренировочного процесса не отличались от тех, к которым мы привыкли. Ромащенко по делу подсказывал во время квадратов, Черчесов задумчиво ходил от одной группы игроков к другой, а сами футболисты молчали – впрочем, без Дзюбы здесь никогда и не было громко.
Некоторые коллеги приравняли спокойствие к напряжённости – с этого и началось общение с Александром Ерохиным.
— Кажется, что настроение в сборной не очень. Почему так восприняли поражение, если матч товарищеский?
— Результат неудовлетворительный, — подтвердил Александр. — Для нас, как говорит тренер, нет товарищеских матчей. Это сборная всё-таки, поэтому из-за поражения очень расстроились.
— Черчесов после матча сказал, что игроки сразу перестроились на скорости РПЛ. Темп действительно разный?
— Германия – сильная сборная, они чемпионы мира, пусть и бывшие. Даже с Францией у них был контроль мяча под 70 процентов. Мы собирались играть вторым номером.
— Мы спрашиваем немного о другом. В РПЛ футболисты не всегда отдаются на сто процентов?
— Не могу сказать, что кто-то не отдаётся. Просто как в РПЛ, так и в матчах сборной бывают скорости выше и ниже.
— Черчесов никогда не говорил, что, мол, вы в сборной и здесь нужно отдавать себя сильнее, чем в клубах?
— Нет. Мы в матчах сборной всегда выкладываемся на сто процентов.
— Как после такого поражения готовиться к шведам?
— Это будет хорошей встряской, поможет команде очень серьёзно.
— Германия – это космос, если брать персоналии?
— Конечно, они высокого уровня, играют в топ-чемпионатах, — ответил Ерохин, и по его тону сложно было выявить грандиозную радость от встречи с Сане, Нойером и другими звёздами.
Лунёв проявлял эмоции иначе.
— Черчесов рассказывал, что сыграл в первом матче в Бундеслиге именно в Лейпциге – и тоже получил три. Как он поддержал вас после матча?
— Да никак, сказал общие фразы после игры всей команде. Может, персонально с кем-то и общался, но со мной нет.
— Было заметно, что вы хотели вводить мяч как можно быстрее, но не было адресатов.
— Не всегда это возможно, да и соперники где-то не позволяют. Немцы больше владели мячом, мы много энергии потратили на игру в обороне и немножко не скопили сил, чтобы выбегать – в эпизодах нужна была передышка.
— Нет ли психологической ямы после трёх пропущенных мячей?
— У меня нет никакой ямы, — уверенно ответил Лунев.
— Как вам немцы? – вернулись мы к теме скоростей. — Черчесов просто говорил, что в той же Бундеслиге совсем другой уровень физической нагрузки даже для вратаря.
— Они очень понравились: технически, тактически, физически, — загорелся Андрей. — Просто сумасшедший уровень.
— И вы ведь особо не могли тащить ничего.
— Да нет, первый можно было, — анализировал вратарь, проявляя требовательность.
— Там ведь всего два метра.
— Ну и что? Неправильное решение выбрал. Начал гадать, а нужно было стоять по мячу. Тогда можно было бы отбить. Получилось бы или нет – это уже другой разговор. Но всё от себя зависящее не сделал.
— В остальном от своей игры удовлетворение есть?
— Да какое удовлетворение? Трёшку получил за первый тайм. Это хорошо, что они ещё ослабили напор, а то точно могли в яму загнать.
— Они ослабили или мы добавили?
— Ну, может, и мы. Второй тайм совершенно другим был.
— Что лучше, проиграть 0:3 немцам или всухую вынести слабую команду?
— Конечно, круче играть с такими, как Германия, Аргентина, Франция, Бразилия, Испания, — опять живо отреагировал Лунев. – Именно так видишь, куда надо расти. Смотришь и понимаешь, что ты неидеален и нужно много над чем работать.
Если делать промежуточный вывод, то матч с Германией пока представляется действительно полезным и мотивирует наших футболистов. Но если со Швецией мы увидим зажатую сборную России, то целесообразность выбора топовых соперников по контрольным матчах перед важнейшими официальными играми нужно будет пересмотреть.