Сборная в яме? Зачем был нужен разгром от Германии

Перед решающим матчем Лиги наций с командой Швеции сборная России проиграла 0:3 Германии. Но даже если результат оказался бы другим, мы всё равно должны были выразить сомнение: а был ли смысл организовывать игру с соперником высокого уровня в это время?

Тише, хейтеры! 0:3 от Германии – это даже хорошо Егоров из Лейпцига — о том, что, хоть мы и упали на колени перед немцами, у нас всё ещё классная сборная. Даже с Ари.

Во-первых, предсказуемое поражение может сбить победную атмосферу в коллективе.



Во-вторых, с Германией сборная в любом случае растратила бы слишком много сил перед важной официальной игрой.



В-третьих, слабый соперник позволил бы команде почувствовать голы, а средний – хотя бы смоделировать матч со Швецией.

В итоге Россия получила не только 0:3 в первом тайме, но и сомнительные комментарии от болельщиков и экспертов.



Впрочем, конкретный вопрос о пользе матча стоило задать самим игрокам и оценивать не их корпоративно слаженные слова, а то, с каким лицом они отвечают.



***

Черчесов решил оставить команду в Германии ещё на три дня, и это точно выглядело логично. Вместо ночного перелёта и смены часовых поясов, игроки получили возможность выспаться и утром вышли на восстановительную тренировку. Сыгравшие с Германией занималась стретчингом, а для запасных устроили темповой мини-матч с усложнениями, где забивать можно было только в касание. Не сказать, что зрелище получилось впечатляющим и поражало финтами или красивыми голами, но лучшие моменты двусторонки показать всё равно нужно.

Пораженческого настроя и демотивации, вызванных очевидной разницей в классе, заметно не было. Эмоции во время тренировочного процесса не отличались от тех, к которым мы привыкли. Ромащенко по делу подсказывал во время квадратов, Черчесов задумчиво ходил от одной группы игроков к другой, а сами футболисты молчали – впрочем, без Дзюбы здесь никогда и не было громко.

Некоторые коллеги приравняли спокойствие к напряжённости – с этого и началось общение с Александром Ерохиным.



— Кажется, что настроение в сборной не очень. Почему так восприняли поражение, если матч товарищеский?

— Результат неудовлетворительный, — подтвердил Александр. — Для нас, как говорит тренер, нет товарищеских матчей. Это сборная всё-таки, поэтому из-за поражения очень расстроились.



— Черчесов после матча сказал, что игроки сразу перестроились на скорости РПЛ. Темп действительно разный?

— Германия – сильная сборная, они чемпионы мира, пусть и бывшие. Даже с Францией у них был контроль мяча под 70 процентов. Мы собирались играть вторым номером.



— Мы спрашиваем немного о другом. В РПЛ футболисты не всегда отдаются на сто процентов?

— Не могу сказать, что кто-то не отдаётся. Просто как в РПЛ, так и в матчах сборной бывают скорости выше и ниже.

— Черчесов никогда не говорил, что, мол, вы в сборной и здесь нужно отдавать себя сильнее, чем в клубах?

— Нет. Мы в матчах сборной всегда выкладываемся на сто процентов.



— Как после такого поражения готовиться к шведам?

— Это будет хорошей встряской, поможет команде очень серьёзно.



— Германия – это космос, если брать персоналии?

— Конечно, они высокого уровня, играют в топ-чемпионатах, — ответил Ерохин, и по его тону сложно было выявить грандиозную радость от встречи с Сане, Нойером и другими звёздами.

Лунёв проявлял эмоции иначе.



— Черчесов рассказывал, что сыграл в первом матче в Бундеслиге именно в Лейпциге – и тоже получил три. Как он поддержал вас после матча?

— Да никак, сказал общие фразы после игры всей команде. Может, персонально с кем-то и общался, но со мной нет.



— Было заметно, что вы хотели вводить мяч как можно быстрее, но не было адресатов.

— Не всегда это возможно, да и соперники где-то не позволяют. Немцы больше владели мячом, мы много энергии потратили на игру в обороне и немножко не скопили сил, чтобы выбегать – в эпизодах нужна была передышка.



— Нет ли психологической ямы после трёх пропущенных мячей?

— У меня нет никакой ямы, — уверенно ответил Лунев.

— Как вам немцы? – вернулись мы к теме скоростей. — Черчесов просто говорил, что в той же Бундеслиге совсем другой уровень физической нагрузки даже для вратаря.

— Они очень понравились: технически, тактически, физически, — загорелся Андрей. — Просто сумасшедший уровень.



— И вы ведь особо не могли тащить ничего.

— Да нет, первый можно было, — анализировал вратарь, проявляя требовательность.



— Там ведь всего два метра.

— Ну и что? Неправильное решение выбрал. Начал гадать, а нужно было стоять по мячу. Тогда можно было бы отбить. Получилось бы или нет – это уже другой разговор. Но всё от себя зависящее не сделал.



— В остальном от своей игры удовлетворение есть?

— Да какое удовлетворение? Трёшку получил за первый тайм. Это хорошо, что они ещё ослабили напор, а то точно могли в яму загнать.



— Они ослабили или мы добавили?

— Ну, может, и мы. Второй тайм совершенно другим был.



— Что лучше, проиграть 0:3 немцам или всухую вынести слабую команду?

— Конечно, круче играть с такими, как Германия, Аргентина, Франция, Бразилия, Испания, — опять живо отреагировал Лунев. – Именно так видишь, куда надо расти. Смотришь и понимаешь, что ты неидеален и нужно много над чем работать.

Если делать промежуточный вывод, то матч с Германией пока представляется действительно полезным и мотивирует наших футболистов. Но если со Швецией мы увидим зажатую сборную России, то целесообразность выбора топовых соперников по контрольным матчах перед важнейшими официальными играми нужно будет пересмотреть.