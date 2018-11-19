5 главных неудачников Лиги наций

В программе группового турнира Лиги наций осталось два игровых дня, но первые итоги премьеры от УЕФА уже можно подвести. По крайней мере, главные антигерои розыгрыша определились. Вот они.

Польша

После ЧМ-2018 Адам Навалка сдал дела в «кадре» Ежи Бжечеку. Разумеется, смена тренера подразумевала рост спортивных показателей – иначе какой в кадровых манипуляциях толк? А его не последовало. С новым командующим поляки ещё не побеждали: начали с двух ничьих, а продолжили тремя домашними поражениями – от Португалии, Италии и Чехии. Можно, конечно, сделать скидку на авторитет противников по групповой стадии, но стоит ли? Чемпионы Европы нынче не те, что два года назад. Отсутствие Криштиану превратило сборную Португалии в крепкого, но всё же середняка мирового футбола. Да и Италия уже подзабыла, когда «скуадра адзурра» в полной мере соответствовала статусу гранда. От команды, располагающей мастерами из «Ювентуса», «Баварии», «Наполи», народ в любом случае вправе ждать более успешных выступлений.

Исландия

Духовитые бородачи из Исландии так восхитили всех на Евро-2016, что от них до сих пор по инерции ждут новых подвигов. На Кубке мира один они совершили, принудив к миру аргентинцев с великим Месси. Увы, локальный успех не привёл к глобальному. В России «викинги» не вышли из группы, а теперь вылетели из Лиги А в новом турнире. Эрик Хамрен бережно отнёсся к наследию Хеймира Хальгримссона. Может быть, даже чересчур. Шведский тренер ограничился косметическим ремонтом команды, добавив в неё всего двух новичков (один из них – «армеец» Арнор Сигурдссон – нам с недавних пор хорошо известен). То ли необходимости в полномасштабной перестройке сборной не видел, то ли ресурсов. Так или иначе, 2018 год сборная Исландии завалила. Январская победа над Индонезией остаётся для неё единственной за 11 месяцев. В Лиге наций она проиграла всё, что можно – и закономерно покинула «высший дивизион».

«У нас все – футболисты, даже мама!» Удивительная история исландца из ЦСКА Гол «Роме», гол «Зениту», вызов в сборную – вон сколько поводов для знакомства с младшим «армейским» исландцем набралось.

Турция

А ведь были времена, и относительно недавно, уже в XXI веке, когда турки ходили в призёрах чемпионатов мира и Европы, поднимались на пятую строчку рейтинга ФИФА. Теперь сборная Турции в упадке: четвёртый раз подряд пролетела мимо первенства планеты и с первой попытки вылетела из Лиги наций. Даже не из первого по счёту – второго дивизиона. Таким образом, следующий розыгрыш она начнёт в третьем. Надеждам турок на колоссальный футбольный опыт Мирчи Луческу не суждено было сбыться. Очевидно, что и тренеру «лебединая песня» карьеры представлялась несколько иначе. Хотя шанс уйти на пенсию победителем у Мирчи ещё есть: из двух «защищённых» лет контракта с турецкой федерацией он отработал только один и добровольно в отставку вряд ли уйдёт.

Луческу не помог ни себе, ни нам. Для России всё решится в Швеции Андреас Гранквист принёс победу шведам в Турции.

Германия

У немцев остаётся возможность получить сатисфакцию за ещё один проваленный турнир: встреча с самым принципиальным противником – отличная возможность для этого. Навредить Нидерландам парни Лёва могут – себе уже помочь не в состоянии. Как бы ни закончился бой в Гельзенкирхене, выше третьей позиции хозяева не поднимутся. А значит, новый сезон Лиги наций проведут в группе B.

Хорватия

Хорваты ужасно стартовали в турнире – с 0:6 в Испании – и неудачно финишировали. 21 минуту «клетчатые» вели в счёте на «Уэмбли» и лидировали в онлайн-таблице, а в итоге даже ничью не удержали.

Олдскульная победа Англии. Хорватов жаль, но всё по делу Когда целый тайм доминируешь, а потом забиваешь после аута и отскока.

Пропустив два мяча в концовке, Модрич и компания рухнули на третье место и вылетели из элитной группы Лиги наций. Как ни крути, главная сенсация розыгрыша. Вице-чемпионы мира – и вдруг такой казус.