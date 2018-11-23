Семак не заслуживает такой критики. Он выжимает из «Зенита» максимум

«Зенит» и его главного тренера Сергея Семака в последнее время критикуют за отсутствие содержательного футбола. Говорят, у команды нет игры. Где красивые многоходовые комбинации на высокой скорости? Где уничтожающий соперника высокий прессинг? Где надёжный контроль мяча как средство обороны? Действительно, после яркой победы над чемпионом страны «Локомотивом», одержанной два месяца назад со счётом 5:3, сине-бело-голубые либо минимально побеждают, либо проигрывают. Зачастую уступают сопернику по ударам по воротам. Первый тайм матча с ЦСКА, когда «Зенит» не мог толком выйти со своей половины поля, находясь под давлением молодого, задорного соперника, – большое разочарованием для петербургских болельщиков.

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Видит ли проблему сам Семак? Конечно да. Тренер уже несколько раз признавал на пресс-конференциях, что качество футбола «Зенита» оставляет желать лучшего. Понимает ли Семак, как добывать результат, когда нет годной для топ-клуба игры? Очевидно, что да. «Уфа» под его руководством показала лучший результат в своей истории, а сейчас «Зенит» лидирует в Премьер-Лиге с отрывом в пять очков. Это главная причина, почему Сергей Богданович заслуживает большого доверия. Способен ли Семак поставить игру, с которой не стыдно показаться в Лиге чемпионов?

Вот это ключевой вопрос в истории взаимоотношений тренера и команды. Мне кажется, что на сегодняшний день у нас нет никаких оснований утверждать, что не способен. Главный аргумент критиков о недостатке у Семака тренерского опыта попросту забавляет. Потому как легко вспомнить миллион обратных примеров. У Зинедина Зидана не было большого тренерского опыта перед тем, как он взял «Реал» и выиграл с ним три Лиги чемпионов. Свен-Йоран Эрикссон завоевал два десятка трофеев в первые 20 лет на тренерской скамейке, а с 2000 года, когда ему чуть-чуть перевалило за 50, не выиграл ничего. Андре Виллаш-Боаш пришёл 32-летним ноунеймом в «Порту» – и положил золото Примейры в Кубок УЕФА. Олег Романцев всего после двух лет во главе «Спартака» играл в полуфинале Кубка чемпионов в сезоне-1990/91.



Массимо Каррера вообще никогда не был главным до красно-белых… Опыт – не гарантия. Имеет значение только одно: человек либо понимает футбол и умеет управлять коллективом либо в чём-то слаб. Наоборот, пока работа не превратилась в рутину, пока горит сердце и на все сто работает мозг, молодой тренер может быть значительнее эффективнее.

Экс-капитан сборной России однозначно выжимает максимум из «Зенита», учитывая обстоятельства, в которых он оказался. Начнём с того, что команда, которую Семак готовил на первых сборах и которая играет в сезоне, не совсем одна и та же. Новый тренер получил в наследство от Роберто Манчини и Мирчи Луческу микст из игроков, собранных под разные футбольные вкусы. Требовалось проверить в деле большую группу людей, возвращённых из аренд. Кто-то остался, а кто-то – нет. Лишь перед самым стартом сезона в команду Семака влились вернувшиеся с чемпионата мира Артём Дзюба, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Андрей Лунёв и Бранислав Иванович. Ключевые футболисты «Зенита» остались без летнего отпуска, а утомлённые Дзюба, Кузяев и Ерохин держатся осенью из последних сил. Жиркову ЧМ-2018 стоил травмы, из-за чего он до сих пор не сыграл в новом сезоне ни разу. Кроме того, в списке травмированных и пропустивших «предсезонку» находились ещё два важных игрока основы – Эмануэль Маммана и Александр Кокорин. В полной мере Семак смог на них рассчитывать лишь в октябре. Точнее, на Мамману. Правда, на действиях аргентинца всё равно ещё отражается долгая пауза. Кокорин успел забить «Волгарю» в Кубке России и «Славии» в Лиге Европы, выходя на замену. После чего прочно сел скамейку. Не запасных – подсудимых.

В летнее трансферное окно петербургский клуб не купил никого, хотя как минимум позиция левого защитника кричала о необходимости усиления после отъезда Доменико Кришито и травмы Жиркова. Тем более до сентября Семак не имел возможности ставить Евгения Чернова, так как защитник, чей контракт действует до января 2019-го, мог уйти в любой момент. При всём уважении к Эльмиру Набиуллину, он по-прежнему не соответствует уровню игрока основы сине-бело-голубых. Тактически этот защитник должен ещё сильно вырасти. Наверное, в последний раз новый тренер «Зенита» не получал ни одного новичка лет сто назад. Единственным приобретением (тоже ведь на замену травмированному – Кристиану Нобоа!) после закрытия летнего трансферного окна стал Клаудио Маркизио. У итальянца великая карьера, однако он получал мало практики в «Ювентусе» после травмы, а значит, это не усиление из разряда «здесь и сейчас». В общем-то, Маркизио до сих пор набирает форму. На рынке свободных агентов итальянец оставался единственным качественным игроком для «Зенита» – выбирать Семаку было не из кого.

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Так когда же тренеру ставить игру? Сезон в самом разгаре, матчи идут через два дня на третий да через три на четвёртый. Чемпионат России, Лига Европы, Кубок страны. Успеваешь только восстанавливаться и проводить лёгкие предматчевые тренировки. Во время паузы на сборные все лидеры разъезжаются в национальные команды. Замкнутый круг!

Семак успел наиграть стандарты. Больше «Зенита» после них забил в чемпионате только «Спартак» – девять голов (один с пенальти) против 11 у красно-белых (три с пенальти). Работа над насыщением игроками группы атаки штрафной, о чём тренер говорил в межсезонье, приносит свои плоды в виде высокой точности ударов по воротам соперника. Согласно InStat, «Зенит» находится на первом месте в РПЛ по количеству попаданий в створ – 5,3 таких удара за матч. По общему количеству ТТД петербуржцы пока лишь на четвёртом месте, а вот по проценту успешных на втором – 79% против 80% у «Краснодара». В общем, не всё так грустно. Есть и более современные статистические «фишки». «Зенит» лидирует в РПЛ как по xPoints – (ожидаемым очкам), так и по показателю xG (ожидаемых голов).



Главное для Семака – завершить первую часть сезона с минимальными потерями на финише. Сохранить лидерство в РПЛ и в группе Лиги Европы. Зимой на сборах у него наконец-то появится время, чтобы ставить игру. Сергей Богданович как-то признавался, что любит Бундеслигу. А это атака, мощные скорости, агрессивный прессинг. Видимо, в данном направлении и будет меняться его команда. Хотелось бы. Но под плей-офф Лиги Европы и осеннюю Лигу чемпионов клуб должен усилить состав как минимум двумя-тремя новичками высокого уровня – будущими лидерами «Зенита».