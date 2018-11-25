Футболисты Премьер-Лиги и их мамы. Умилитесь

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Мамы Глушакова, Луиса Адриано, братьев Миранчуков и Ерёменко (фото)

Луис Адриано и его мама
«Чемпионат»
Фото: instagram.com/luizadrianinho
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Футбол

У Сергея и Нины Обляковых пятеро детей, но сын и футболист только один – Иван.

У «армейского» исландца Сигурдссона уникальная семья: в футбол играют все, даже мама! «Мы с женой выступали на топ-уровне в Исландии, — подтверждает отец Арнора Сигурдур. — Маргарэт входила в национальную команду, я выступал за юношеские. Оба брали трофеи с «Акранесом». Трое детей – Арнор (19 лет), Инги (14) и Сунна (10) – пошли по нашим стопам. Насчёт Арнора вы знаете. Инги привлекается в сборную U15. Сунна, дочка, тянется за братьями».

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Гол «Роме», гол «Зениту», вызов в сборную – вон сколько поводов для знакомства с младшим «армейским» исландцем набралось.

Это на поле Луис Адриано порой производит впечатление хулиганистого парня. В повседневной жизни он любящий и заботливый сын. Татуировка на ноге нападающего лучше многих слов характеризует его отношение к родительнице. Ну и дочурке заодно. Портрёты двух самых дорогих людей Адриано сопроводил красноречивой подписью: «Мои вечные любови».

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Было у отца три сына и… все – футболисты. Ничего удивительного – при таком-то папе! Алексей Ерёменко-старший намного раньше Сергея и Романа облачился в красно-белую майку с ромбом на груди. А дала жизнь этим трём богатырям вот эта хрупкая женщина – Нэля Ерёменко. Тоже, кстати, в прошлом спортсменка – гимнастка.

Самое непосредственное отношение к футболу имеет мать локомотивских близнецов. Елена – педагог по образованию, сеет прекрасное, доброе и вечное в интернате «Локо».

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Из этого интервью вы узнаете очень много нового о братьях Миранчуках.

Самый памятный подарок на 55-летний юбилей Галина Глушакова получила от сына. Гол в ворота сборной Литвы в марте 2016-го Денис посвятил самой дорогой женщине в жизни. По словам одного из самых обсуждаемых игроков РПЛ, мама недурно разбирается в футболе – на уровне эксперта. Правда, не уточнил какого.

Магомед Оздоев, как истинный кавказец, очень уважительно относится к старшим, а мама Фатима для хавбека «Зенита» — просто святой человек. По случаю праздника игрок отыскал в архиве раритетную карточку и сопроводил её трогательным стихотворным посланием.

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«В возрасте 13-15 лет мне часто хотелось жить взрослой жизнью, чтобы никто тебя не контролировал, чтобы можно было спокойно прогулять школу, никто не накажет за плохие отметки, никто не придёт с родительского собрания и не скажет, что ваш сын не успевает по алгебре, физике и т.д., никто не скажет, почему вернулся домой за полночь…

Но со временем ты понимаешь, что самое ценное и лучшее время это время, проведённое с родителями, и сейчас, при каждом удобном случае, мы стараемся проводить его вместе, хоть нас и разделяют тысячи километров, мы встречаемся на разных уголках земли!» — слова не мальчика, но взрослого мужчины. Елене Николаевне, разумеется, безумно приятно их было услышать. Вырос сын.

Вы, кстати, уже поздравили своих мам? Нет? Тогда поторопитесь, ещё не поздно.

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