10 параметров, по которым «Краснодар» уже лучшая команда России

«Быки» Сергея Галицкого на втором месте завершили первый круг национального чемпионата. Отставание от питерского лидера не то чтобы непреодолимое, но немаленькое – полдесятка очков. Но помимо самой главной, турнирной, существует ещё несколько таблиц, вспомогательных. И они подтверждают верность выбранного однажды «Краснодаром» (о’кей, его хозяином) стилистического направления. По итогам первой половины чемпионата южане лидирует в добром десятке статистических номинаций. Вот, полюбуйтесь.

1. Разница забитых и пропущенных мячей

После «сухой» победы в Грозном в лидеры сезона по этому параметру вырвались столичные «армейцы», но уже в воскресенье чёрно-зелёные вернули себе первую позицию в рейтинге. У них сейчас «+16», у ЦСКА – «+14», у «Зенита» — «+13».

2. Длительность голевых атак

Все тренеры старались потрафить футбольному вкусу владельца клуба – не у каждого получалось. Символично, что лучше всего это выходит у самого юного наставника в истории «Краснодара». Мурад Мусаев не только декларирует приверженность к футболу комбинационному, наступательному, но и полным ходом реализует её на практике. Средняя продолжительность голевых атак «быков» — 35,9 секунды – в полной мере характеризует игровые приоритеты команды. По своей стилистике «Краснодар» в РПЛ ближе всех к «Барсе». Всё ещё сомневаетесь? Напрасно. Пересмотрите третий гол «Арсеналу», с двумя пяточками в одной атаке.

3. Среднее количество передач в голевых атаках

11,6 пасов в среднестатистической результативной комбинации совершают парни Мусаева. У «Зенита», занимающего третье место в реестре, данный показатель ровно в два раза меньше. У ЦСКА отставание не столь весомое, но тоже ощутимое – 7,7 передач. Это, опять-таки, к разговору об игровых акцентах.

«У него характер Акинфеева и бешеный талант». Новая звёздочка «Краснодара» Молодой вратарь «быков» Сафонов уже дебютировал за клуб в Лиге Европы и сыграл первый матч на ноль в РПЛ.

4. Голы с игры

Ещё один параметр, позволяющий назвать «Краснодар» самой играющей командой РПЛ. Больше него с игры не забивает в чемпионате никто. Из 24 голов команды с игры половина приходится на позиционные атаки. У ЦСКА 18 таких мячей, у «Арсенала» — 15, а, например, у «Спартака» — только 6. До Кононова было в два раза меньше.

5. Удары

«Краснодар» не только больше всех в лиге атакует – он ещё и чаще всех доводит атаки до логического завершения. 15,7 удара за тур – абсолютно лучший показатель по турниру. Второй тут «Спартак» (14,4), третий – «Арсенал» (13,9). И ко всем трём командам имеет отношение Олег Кононов. Совпадение?

6. Голевые моменты

Из двух предыдущий пунктов плавно вытекает следующий. В среднем за игру у южан возникает 6 голевых моментов – столько же у «Зенита».

7. Передачи

603 передачи в среднем совершает за матч «Краснодар» — больше всех в чемпионате. И это не тупое набивание ТТД, а реально действенное средство достижения результата. ЦСКА совершает за игру 522 паса, «Зенит» — 518.

8. Острые передачи

Важно, что перепасовка «Краснодара» методично приводит к обострению ситуации. По количеству потенциально голевых передач за матч – 20 – он тоже №1 в РПЛ.

9. Единоборства в атаке

При этом в корне неверно считать «Краснодар» командой мягкой и деликатной. Да будет вам известно, что группа атаки Мусаева успешнее всех в чемпионате ведёт единоборства впереди – с эффективностью 45%.

10. Владение мячом

Наконец, главное и самое неопровержимое доказательство «барселонского» вектора «Краснодара». «Горожане», как и каталонцы, крайне неохотно расстаются с мячом, предпочитая доминировать и диктовать свою волю противнику, а не подлаживаться под него. 61% времени владения мячом – аномально высокий показатель для команды, ни разу не становившейся чемпионом. Но это – факт. Для адепта атакующего футбола Галицкого – чертовски приятный.

«А Шапи такой один!» Кто этот вундеркинд из «Краснодара»? Он забивает за основу «быков» каждые 50 минут.

Бонус

6 мячей за 282 минуты в основе провёл Шапи Сулейманов. 47 минут на гол – удивительная скорострельность. А для парня 18 лет – феноменальная.



По данным Instat.