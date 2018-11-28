«Тему Глушакова пора заканчивать». Кононов и Ханни ответили на вопросы

Ситуация в «Спартаке», и в данном случае речь идёт не только о команде, но и клубе в целом, в последние несколько недель напоминает зону боевых действий. На каждый меткий выстрел клуба (как, например, совместная фотография команды в поддержку капитана команды – Дениса Глушакова) в ответ прилетают бомбы с очередными сливами различной информации, порочащей клуб и капитана команды. Именно в таких условиях «Спартак» готовится к игре с «Рапидом» — одной из решающих на групповом этапе Лиги Европы. И именно в этой ситуации футболистам и тренеру нужно отбиваться от неудобных вопросов.

На пресс-конференцию вместе с главным тренером «Спартака» Олегом Кононовым пришёл полузащитник Софьян Ханни. Именно алжирец в последнее время больше всех из футболистов команды общается с прессой – он отвечал на вопросы журналистов в Тарасовке, перед игрой с «Крыльями». Он был единственным (ну, почти — Адриано ответил лишь на два вопроса за 20 секунд) из всех игроков, остановившимся в микст-зоне после победы в воскресенье. И вот сегодня, перед игрой с «Рапидом», мы снова говорили именно с ним. Ханни, видимо, становится лицом клуба.

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Первый же вопрос, адресованный Софьяну, касался не конкретной игры, а атмосферы в команде.



— Вопрос о сплочении и атмосфере в команде – вчера появилась коллективная фотография команды с баннером: «Один за всех – и все за одного!». Чья это была идея и что вы хотели этим сказать?

— Это наша работа – быть настоящей командой. Ситуация вокруг Глушакова не очень комфортная – для него, нас, всех в клубе это тоже плохо. Эта была общая инициатива, мы рады помочь ему. Если одному игроку некомфортно, то некомфортно всему коллективу, и в таком случае начинаются проблемы. Поэтому мы решили провести такую акцию, мы будем поддерживать так всех в команде, не только Дениса.

Затем вопросы в основном стали задавать Кононову.



— Какие выводы сделали из первого матча с «Рапидом»? Конечно, вы тогда не имели отношения к «Спартаку», но ведь наверняка уже посмотрели эту игру.

— В первую очередь надо обратить внимание на самих себя, на наш футбол. Мы изучаем соперника, знаем сильные стороны и их недостатки. Команда эта достаточно серьёзная. «Рапид» будет полностью отдаваться игре, мы это осознаём. Серьёзно готовимся для достижения нужного результата.

— Насколько ситуация с Глушаковым мешает играть команде?

— Всё, что делает клуб, это одно целое. Самое главное для нас, чтобы добиться результата – нужен фундамент. Это единение, ведь единство – самое главное в команде. Только тогда будет победа.

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— В предыдущем матче вы дали сыграть «старикам». Состав вы, конечно, не назовёте, но может ли быть такая ситуация в матче с «Рапидом»?

— Я всегда ориентируюсь на игровые качества футболистов. Что касается стартового состава, то после тренировки определим 18 игроков, которые будут готовиться к игре. Наша задача выбрать 18 игроков, которые принесут нам результат.

— Рианчо много времени уделял ротации состава. Да, вы уже сказали про 18 игроков, но впереди важнейший матч с «Локомотивом». Какой матч для вас важнее и возможна ли в связи с этим ротация?

— Для нас очень важен и завтрашний матч, на него мы делаем основной акцент. Что касается «Локомотива», то будем смотреть после завтрашней игры, посмотрим, кто будет лучше готов, проанализируем их состояние. Что касается состава, то я не сторонник больших ротаций.

— Австрийские команды играют в стиле немецких клубов, с ними российским клубам играть всегда тяжело. Готов ли «Спартак» к противостоянию с «Рапидом»?

— Команды в Германии и Австрии достаточно организованны, там дисциплинированные игроки. Они хороши в командной игре, готовы физически больше чем на 90 минут. Там высокий темп игры, как в Германии, так и в Австрии. Что касается нашего противостояния, то у нас хорошее психологическое состояние, мы выиграли в чемпионате, отличное настроение. Мы отработаем тактические варианты игры. Все игры, которые у нас есть, мы ко всем готовимся основательно. Игра покажет, в каком мы состоянии, эмоциональном и психологическом. Лига Европы – это другой турнир, он более эмоционален, чем чемпионат. Игроки подходят к нему с долей радости и праздника, но и, конечно, ответственности.

— В каком состоянии сейчас Ханни?

— Он проводит качественно все тренировки, мне нравится, как он работает, нравится его понимание позиции и требований. Надеюсь на его прогресс, его мастерство и результат.

— Кого вы могли бы выделить в составе соперника? – вопрос Ханни.

— В предыдущей игре с «Рапидом» я не принимал участия, но могу сказать, что атакующая линия у «Рапида» очень хорошая. Нам нужно играть сконцентрированно и собранно. Кого мог бы выделить в составе «Рапида»? Предпочитаю сфокусироваться на нашей тактике и действиях «Спартака».

— Мы изучаем каждого игрока соперника, у нас есть видение, кто из их игроков делает результат, — продолжил Кононов. — Один из них – это капитан команды – Шваб. Подробнее я говорить не буду, но я согласен с Софьяном, что самое главное – это наша игра. Что касается командных действий игроков, то их команда изменилась с матча после матча в Австрии, там тоже появился новый тренер. Схема одна, но построения игры разные. Я укажу на это игрокам.

— Вы провели отличный матч с «Крыльями» — это связано с новыми тактическими заданиями и комфортнее ли вам играть в роли свободного художника? – снова вопрос Ханни.

— При новом тренере больший акцент делается на владение мячом и игру в пас. Это помогает мне чувствовать себя комфортнее. Но игра с «Крыльями» была хорошей, но не лучшей, нам есть куда расти.



Затем внимание журналистов снова переключилось на главного тренера.



— Все ли готовы сыграть завтра, нет ли каких-то травм?

— Все, кроме Фернандо, у которого дисквалификация, готовы играть.

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— Как вам игра Мельгарехо на правом фланге?

— Мельгарехо провёл хороший предыдущий матч, он конкурирует с игроками на своей позиции. В большей степени я его рассматриваю как игрока атаки. Он может сыграть и слева, и справа, и центрального нападающего. Что касается его игры, то и Ханни, и Мельгарехо отыграли матч, который уже стал историей. Завтра они должны, если будут играть, выложиться на все сто процентов. Они должны показать, что намного сильнее, чем были в прошлой игре.

— Завтра не смогут сыграть Фернандо и Зобнин. Значит ли это, что именно в завтрашней игре Денис Глушаков должен доказать, насколько он важен для «Спартака» как капитан и игрок?

— Во-первых, каждый должен доказывать свою важность для команды, капитан он или нет. А тему Глушакова надо заканчивать. Всё остальное на футбольном поле.