Семак: «Зенит» и «Копенгаген» примерно равны по классу

Эта открытая тренировка «Зенита» перед матчем 5-го тура Лиги Европы с «Копенгагеном», проходившая на базе петербургской команды в Удельном парке, стала самой холодной в сезоне. На улице минус пять, снег, скользко и темно. Игроки выбегают на занятие в шапочках и утеплённой форме. Некоторых можно опознать разве что по фигуре – одни глаза торчат.
Под громкие команды тренера по физподготовке Андреа Сканавино зенитовцы разминались, делали короткие рывки и другие лёгкие упражнения. Сканавино давал смешные указания на смеси русского и английского языков. В общей группе работали Игорь Смольников, Эммануэль Маммана и даже ни разу не сыгравший в нынешнем сезоне Юрий Жирков, а вот Олег Шатов отсутствовал – полузащитник тренируется по индивидуальной программе. Среди прочих журналисты заметили и Клаудио Маркизио. Есть информация, что никакого конфликта с Сергеем Семаком у итальянского новичка на самом деле не было.
«Может быть, Жирков сыграет до конца года»
Главный тренер «Зенита» начал пресс-конференцию с рассказа о травмированных игроках.
— Ситуация кардинально не поменялась, – сказал Семак. – Точно не сыграет Олег Шатов. Под вопросом участие Игоря Смольникова и Эмануэля Мамманы. Они только-только начинают тренироваться. Жирков ни одной полноценной тренировки не провёл. Его появления в завтрашнем матче ждать не следует.
— Но Жирков до конца года всё-таки сыграет?
— Может быть. Мы надеемся на это и верим. Но он много пропустил, травма очень серьезная. Пока сложно сказать, насколько полноценно Жирков готов будет включиться в работу.
— Вы с супругой навестили в больнице молодого человека, получившего серьёзные повреждения. Что это значило для вас?
— Думаю, ваш вопрос не касается матча. Информация появилась из закрытого аккаунта «Инстаграма» моей супруги. Эта часть моей жизни остаётся за кадром – пусть там и останется.
— Чего ждёте от «Копенгагена»?
— На сегодняшний день это лучшая команда Дании. Недавно она выиграла принципиальный матч в чемпионате. Команда укомплектована сильными игроками, хорошо работающими с мячом. Класс соперников примерно равный. Наше преимущество в том, что мы играем дома.
— «Зенит» устраивает нулевая ничья? Сложно настраивать ребят?
— Нам нужна только победа. Невозможно настроить на ничью. Мы всегда говорим об этом игрокам – требуются настрой, дисциплина, самоотдача. Надо в каждом матче отдавать все силы для победы. А результат может быть любым, тем футбол и интересен.
— Роберт Сков находится в отличной форме. Не хотите против его смещений справа и ударов с левой ноги использовать правоногого левого защитника, как сделали с «Ростовом»?
— Действительно, у Скова прекрасный удар, он исполняет стандарты, играет очень интересно и много забивает. Это футболист молодежной сборной, оставляющий приятное впечатление. Вообще правоногие защитники не так уверенно себя чувствуют на левом фланге. Есть определённые привычки, поэтому возникают неудобства при перестроениях.
«Слова супруги – эмоциональная реакция»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин тоже первым делом прояснил ситуацию со своим здоровьем.
— Александр, ваша жена Вероника написала в соцсетях, что вы сыграли против «Ростова» и забили с травмой. Что у вас за повреждение?
— Думаю, это была её эмоциональная реакция. Если футболист выходит на поле, то не столь важно, есть ли повреждения. К ближайшему матчу я готов.
— Будет ли ваш сын на трибуне на игре с «Копенгагеном»?
— Многие меня об этом спрашивают. Думаю, в моих словах была доля шутки. Только концентрация и самоотдача позволит обеспечить нужный результат.
— Считаете турнирные расклады?
— Естественно, мы отдаём себе отчет в том, что матч может стать определяющим. Хотим победить «Копенгаген».
— В чём были сложности в первой игре в Дании?
— «Копенгаген» – серьёзная команда. У них быстрая атакующая группа. Сильные игроки в атаке, которые хорошо контролируют мяч.
— Вы часто меняете позиции? Вам самому везде комфортно?
— Наверное, у каждого футболиста есть любимая позиция, но я не испытываю никакого дискомфорта от смены позиции. Главное, чтобы это помогало команде.
Ещё один участник пресс-конференции – забавный переводчик с датского языка. Он приехал на базу «Зенита» на велосипеде, а после одного из вопросов журналистов, уточнял, действительно ли «Спартак» проиграл вчера чешской «Виктории Пльзень». Его поправили – ЦСКА.