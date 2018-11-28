Семак: «Зенит» и «Копенгаген» примерно равны по классу

Эта открытая тренировка «Зенита» перед матчем 5-го тура Лиги Европы с «Копенгагеном», проходившая на базе петербургской команды в Удельном парке, стала самой холодной в сезоне. На улице минус пять, снег, скользко и темно. Игроки выбегают на занятие в шапочках и утеплённой форме. Некоторых можно опознать разве что по фигуре – одни глаза торчат.

Под громкие команды тренера по физподготовке Андреа Сканавино зенитовцы разминались, делали короткие рывки и другие лёгкие упражнения. Сканавино давал смешные указания на смеси русского и английского языков. В общей группе работали Игорь Смольников, Эммануэль Маммана и даже ни разу не сыгравший в нынешнем сезоне Юрий Жирков, а вот Олег Шатов отсутствовал – полузащитник тренируется по индивидуальной программе. Среди прочих журналисты заметили и Клаудио Маркизио. Есть информация, что никакого конфликта с Сергеем Семаком у итальянского новичка на самом деле не было.

Семак подогнал схему под соперника. «Зенит» забил два мяча лучшей обороне РПЛ «Ростов» опять пропустил после аута!

«Может быть, Жирков сыграет до конца года»

Главный тренер «Зенита» начал пресс-конференцию с рассказа о травмированных игроках.



— Ситуация кардинально не поменялась, – сказал Семак. – Точно не сыграет Олег Шатов. Под вопросом участие Игоря Смольникова и Эмануэля Мамманы. Они только-только начинают тренироваться. Жирков ни одной полноценной тренировки не провёл. Его появления в завтрашнем матче ждать не следует.

— Но Жирков до конца года всё-таки сыграет?

— Может быть. Мы надеемся на это и верим. Но он много пропустил, травма очень серьезная. Пока сложно сказать, насколько полноценно Жирков готов будет включиться в работу.



— Вы с супругой навестили в больнице молодого человека, получившего серьёзные повреждения. Что это значило для вас?

— Думаю, ваш вопрос не касается матча. Информация появилась из закрытого аккаунта «Инстаграма» моей супруги. Эта часть моей жизни остаётся за кадром – пусть там и останется.



— Чего ждёте от «Копенгагена»?

— На сегодняшний день это лучшая команда Дании. Недавно она выиграла принципиальный матч в чемпионате. Команда укомплектована сильными игроками, хорошо работающими с мячом. Класс соперников примерно равный. Наше преимущество в том, что мы играем дома.



— «Зенит» устраивает нулевая ничья? Сложно настраивать ребят?

— Нам нужна только победа. Невозможно настроить на ничью. Мы всегда говорим об этом игрокам – требуются настрой, дисциплина, самоотдача. Надо в каждом матче отдавать все силы для победы. А результат может быть любым, тем футбол и интересен.



— Роберт Сков находится в отличной форме. Не хотите против его смещений справа и ударов с левой ноги использовать правоногого левого защитника, как сделали с «Ростовом»?

— Действительно, у Скова прекрасный удар, он исполняет стандарты, играет очень интересно и много забивает. Это футболист молодежной сборной, оставляющий приятное впечатление. Вообще правоногие защитники не так уверенно себя чувствуют на левом фланге. Есть определённые привычки, поэтому возникают неудобства при перестроениях.

Семак разобрал «Ростов». Его «Зенит» взломал самую надёжную оборону РПЛ Команда Карпина вхолостую блокирует центр поля и снова пропускает после аута.

«Слова супруги – эмоциональная реакция»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин тоже первым делом прояснил ситуацию со своим здоровьем.



— Александр, ваша жена Вероника написала в соцсетях, что вы сыграли против «Ростова» и забили с травмой. Что у вас за повреждение?

— Думаю, это была её эмоциональная реакция. Если футболист выходит на поле, то не столь важно, есть ли повреждения. К ближайшему матчу я готов.

— Будет ли ваш сын на трибуне на игре с «Копенгагеном»?

— Многие меня об этом спрашивают. Думаю, в моих словах была доля шутки. Только концентрация и самоотдача позволит обеспечить нужный результат.



— Считаете турнирные расклады?

— Естественно, мы отдаём себе отчет в том, что матч может стать определяющим. Хотим победить «Копенгаген».



— В чём были сложности в первой игре в Дании?

— «Копенгаген» – серьёзная команда. У них быстрая атакующая группа. Сильные игроки в атаке, которые хорошо контролируют мяч.



— Вы часто меняете позиции? Вам самому везде комфортно?

— Наверное, у каждого футболиста есть любимая позиция, но я не испытываю никакого дискомфорта от смены позиции. Главное, чтобы это помогало команде.

Иванович: мой контракт с «Зенитом»? Никогда не знаешь, что ждёт тебя завтра Бранислав Иванович не готов говорить о своём будущем в петербургском клубе.

Ещё один участник пресс-конференции – забавный переводчик с датского языка. Он приехал на базу «Зенита» на велосипеде, а после одного из вопросов журналистов, уточнял, действительно ли «Спартак» проиграл вчера чешской «Виктории Пльзень». Его поправили – ЦСКА.