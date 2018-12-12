5 главных вопросов к «Локомотиву». Их нужно срочно решать

Забегая вперёд: да, если бы «Локомотив» вчера обыграл «Шальке», эти вопросы тоже бы ставились. Изменилась бы степень категоричности? Скорее всего. Это ведь логично. Пропал бы хоть один из них? Нет, ни одного, они витают в воздухе не один месяц.

Чорлука получает за троих. Играет ли?

Ведран — один из лучших центральных защитников в истории РПЛ. И один из самых высокооплачиваемых. Через пару месяцев ему исполнится 33, а контракт с «Локо» будет действовать аж до 2020 года. То есть в этом статусе он пробудет до 34 лет. Как так вышло? Дело в том, что контракт был подписан с приходом Ильи Геркуса на пост президента. Как позже объяснил он сам, начинать свою историю в клубе с ухода лидера (да ещё и в «Спартак») — сомнительный заход.

И всё это было бы пустой вознёй с цифрами, если бы Ведран продолжал тащить. На деле — приличное количество ошибок и регулярные травмы. В итоге доходит до того, что Крыховяка ставят в центр защиты за неимением других вариантов (тут, кстати, вопрос, что делают в клубе остальные защитники).

Если информация об интересе к хорвату европейских клубов правдива (а разговоры ведутся чуть ли не про «Барсу»), само собой, их стоит всерьёз рассмотреть. К тому же «Локо» ближайшие полгода проведёт без еврокубков — будет возможность обкатать замену в нормальном режиме.

Не будет Лиги Европы. «Локо» её не заслужил И неважно, толстым ли приехал Фарфан.

Правильно ли оставлять Фернандеша до лета?

С одной стороны, Сёмин абсолютно прав, когда говорит, что смотрит только на спортивные вопросы, с другой — очевидно же, что нефутбольные темы сильно отвлекают Фернандеша от его основных задач. Юрий Палыч однажды и сам косвенно это признал, оставив его на скамейке в матче с «Уралом». Сразу после игры с «Порту», в которой португалец пошёл на банку уже в перерыве. И что это, если не попытка встряхнуть его эмоционально? С уровнем-то всем всё давно понятно.

Если зимой Фернандеш подпишет предварительный контракт с другим клубом, прагматичный Ману вряд ли будет рубиться за «Локо» с тем же рвением. Продлением пока не пахнет, поэтому терпеть эту сагу ещё полгода явно не будет полезно никому.

Тут ещё надо учесть, что Фернандеш и Чорлука, которым прилично за 30, в общей сложности обходятся клубу больше (по многим данным — намного больше) чем 5 млн евро в год.

Игнатьев без альтернативы — это нормально?

Владислав окреп психологически и играет куда стабильнее — теперь он заслуженно стал основным футболистом «Локомотива». В интервью «Чемпионату» он признался, что без конкуренции ему играется комфортнее. Легко поверить в то, что эти слова были искренними, но вряд ли такой подход имеет право на жизнь в топ-клубе.

Можно, конечно, вспомнить, что в теории на правом краю защиты может сыграть левоногий Рыбусь или Маргасов возродит свою карьеру времён выступлений за «Ростов». По факту — у «Локо» сейчас нет ни одной адекватной альтернативы Игнатьеву на правом краю обороны. А уж с травмой Ротенберга тем более (без шуток).

По информации «Чемпионата», «Локо» уже всерьёз задумался над этим вопросом. Один из вариантов — Живоглядов, который явно заскучал в «Уфе».

Зачем нужны футболисты, которые вообще не играют?

Ряд футболистов «Локомотива» не играют за клуб даже в критической кадровой ситуации. Среди них — упомянутый выше Маргасов, центральный защитник Тарас Михалик и один из дуэта вратарей Медведев — Коченков. С последними отдельная история — у «Локомотива» три вратаря, каждый из которых способен играть в основе клуба РПЛ (и имеет такой опыт).

Сложно говорить о мотивах: может, кто-то из них по заветам Габулова сильно влияет на атмосферу в команде. Если не фантазировать, состав москвичей слегка раздут. Сказать именно так позволяет статистика: у упомянутых футболистов ни одной игры РПЛ в этом сезоне.

Крыховяк будет в команде через год?

Крыховяк — футболист, вокруг которого строится сегодняшний «Локомотив», поэтому эти полгода уже оправдали его аренду. С условиями выкупа пока непонятно: была информация, что «Локо» обязан выкупить поляка, если тот сыграет 10 матчей, но сам Гжегож недавно её опроверг в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Очень важно сейчас не утонуть в восторге по поводу его игры и рационально взглянуть на условия. Крыховяк может закрыть три позиции (и это наверняка не предел), и в Москве он точно пригодится. Но явно не ценой контракта, выходящего за границы понимания этого мира. Мира, в котором «Локо» не играет даже в Лиге Европы. Тот самый случай, когда на негативном примере Фернандеша есть что принять в расчёт.